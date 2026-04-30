Adolfo Cambiaso, el mejor jugador de polo: invertirá US$80 millones para hacer un proyecto inmobiliario en el campo de su casa

El polo es uno de los deportes más exclusivos del mundo y la Argentina es el país que concentra la mayor cantidad de jugadores estrella. Con nombres como Juan Carlos Harriott —ganador 20 veces del Abierto de Palermo, 15 del Abierto de Hurlingham, siete del Abierto de Tortugas y cuatro de la Triple Corona—; Facundo Pieres —ganador de tres Abiertos de Palermo, nueve de Tortugas y ocho de Hurlingham, además de la Triple Corona en 2010—; y Adolfo Cambiaso, considerado el mejor jugador del mundo, con 159 títulos, el país se posiciona como una potencia global.

Adolfo Cambiaso es considerado el mejor jugador del mundo, con 159 títulos Gentileza

En esta línea, se consolida un fenómeno que gana fuerza: la convergencia entre polo y real estate. Esta ecuación encuentra su principal epicentro en Cañuelas, una localidad rural descripta por referentes del sector como “el futuro”. A solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, concentra clubes como La Dolfina, La Natividad y otras 15 organizaciones ligadas a este deporte. Además, cuenta con más de 35 canchas construidas y otras 30 proyectadas.

El polo y real estate encuentra su principal epicentro en Cañuelas Gentileza

En total, el universo del polo ocupa más de 3000 hectáreas en esta localidad, que abarcan desde la cría de caballos hasta la construcción y mantenimiento de canchas, pasando por la producción y comercialización de equipamiento, y el turismo internacional.

El boom inmobiliario del polo

El crecimiento de Cañuelas viene acompañado de una proliferación de barrios cerrados que tienen al polo como eje central.

Entre ellos se destacan La Martina Club Residencial —con 603 lotes de aproximadamente 800 m², un área comercial, museo del polo y canchas deportivas—; El Metejón, con 369 lotes, hotel boutique y tres canchas de polo oficiales; y Chacras La Trinidad, con 340 hectáreas y tres canchas profesionales.

Sin embargo, no son los únicos. En la cuna del polo, Cambiaso impulsa un desarrollo que llama la atención del mercado. Bajo el eslogan “Tu casa en las tierras de Adolfo Cambiaso”, el jugador está desarrollando un barrio cerrado “en el corazón de donde vive, La Dolfina”.

Adolfo Cambiaso está desarrollando un barrio cerrado “en el corazón de La Dolfina” Gentileza

El proyecto abarca 300 hectáreas, en el que habrá 900 lotes —de entre 1200 y 3000 m², con valores que van desde US$60.000 hasta US$330.000— y 200 departamentos. La inversión estimada es de US$80 millones.

El proyecto se desarrollará en tres etapas. “Actualmente estamos en la primera con 345 lotes disponibles, de los cuales 80 ya están vendidos”, señala Martín Silva Valent, socio y director de Espacia, la desarrolladora a cargo del emprendimiento.

Un punto que vale la pena destacar es que los propietarios no pagarán expensas hasta fines de 2027.

El proyecto abarca 300 hectáreas, con 900 lotes de entre 1200 y 3000 m² Gentileza

“El diferencial es que Adolfo Cambiaso abre las puertas de su casa: él está en el mismo campo, es su tierra”, señala Diego Cazes, gerente general de LJ Ramos, la inmobiliaria que comercializa el proyecto, y agrega que gracias a su figura, “que tracciona mucho”, reciben consultas de extranjeros -especialmente de México y Miami- interesados en comprar un lote.

Los lotes tienen valores que van desde US$60.000 hasta US$330.000

A la hora de elegir un terreno, una decisión clave suele ser la orientación y si es perimetral. Sin embargo, según explica el gerente de LJ Ramos, en este caso no existen lotes perimetrales: “Se destinó el 50% de la tierra a espacios libres; todo el entorno está pensado como paseos para andar a caballo o caminar”. Agrega Silva Valent que “hay más de 14 kilómetros de senderos y bosques ecuestres que conectan todo el barrio”.

Se destinó el 50% de la tierra a espacios libres; todo el entorno está pensado como paseos para andar a caballo o caminar

Ambición integral

El deporte es el eje del emprendimiento que contará con una escuela de polo infantil y juvenil, cinco canchas de polo, caballerizas y espacios deportivos como fútbol, vóley, pádel, tenis, básquet y minigolf; además, el desarrollo también apunta a un público más amplio, interesado en la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Habrá aproximadamente 14 kilómetros de senderos y bosques ecuestres que conectan todo el barrio Gentileza

Además de su perfil residencial y deportivo, el plan contempla la construcción de un club house sobre el lago con un museo, restaurante, spa, gimnasio y salón de eventos. También incluirá un hotel boutique, un centro comercial y un colegio bilingüe.

Aunque aún queda mucho por construir, ya hay infraestructura operativa: tres canchas de polo, la escuela de polo La Dolfinita, una zona administrativa y chacras habilitadas.

El plan contempla la construcción de un club house sobre lago con un museo, restaurante, spa, gimnasio y salón de eventos

De pueblo histórico a polo en desarrollo

La historia de Cañuelas también explica parte de su crecimiento. Esta localidad rural del suroeste bonaerense forma parte de la tradición argentina: allí se firmó el Pacto de Cañuelas en 1829, entre Juan Galo de Lavalle y Juan Manuel de Rosas. Según la leyenda, en ese mismo contexto se habría originado el dulce de leche.

Décadas más tarde, la actividad láctea consolidó su identidad productiva. En 1889, Vicente Casares fundó La Martona, la primera industria láctea del país, en la estancia San Martín, hoy revitalizada como parte del desarrollo Cañuelas Polo Club.

Este recorrido histórico, sumado a la revalorización del entorno natural, impulsó el crecimiento del distrito. Entre el Censo 2010 y el de 2022, Cañuelas se posicionó como el segundo partido de la zona con mayor expansión, con un aumento del 37,1%: pasó de 51.000 a 71.000 habitantes.

Aunque el polo es uno de los principales motores, muchos eligen la zona sin vínculo directo con el deporte; su atractivo también radica en la naturaleza, el estilo de vida y la oferta de actividades al aire libre.