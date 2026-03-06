Manu Ginóbili, Juan Sebastián Verón y Juan “Pico” Mónaco prometen revolucionar una zona de Miami

El deporte y el real estate sellaron una nueva alianza. Cada vez más deportistas de élite miran el ladrillo como una oportunidad de inversión. Pero, un grupo de atletas argentinos decidió ir un paso más allá: crear un desarrollo que combine infraestructura deportiva, educación de alto rendimiento y negocios inmobiliarios. El complejo Sports Perfomance Hub demandará US$280 millones de inversión y se construirá sobre un terreno de más de 37 hectáreas, que el grupo obtuvo mediante un contrato de arrendamiento por 80 años con la Ciudad de Homestead, la segunda más antigua del condado y la puerta de entrada a los everglades, a unos 40 kilómetros del centro de Miami. “No hay muchos proyectos de este tipo en los Estados Unidos”, aclara Manu Ginóbili, uno de los socios.

También se suman a la lista de socios otros nombres de estrellas que marcaron la historia del deporte argentino: Manu Ginóbili, ex basquetbolista campeón de la NBA; Juan Sebastián Verón, ídolo y actual presidente de Estudiantes; Darío Sala, ex arquero que comenzó su carrera en San Lorenzo; Pepe Sánchez, el primer argentino en jugar en la NBA; los extenistas Juan “Pico” Mónaco y Mariano Zabaleta; y Martín Gramatica, exjugador de la NFL.

Algunos de los socios del proyecto en la evento de lanzamiento gentileza Sports Perfomance Hub

A ellos se suman los empresarios Gastón Remy- Ex CEO de Dow Argentina- y Emiliano Fernández Balagué. El grupo se completa con socios internacionales vinculados al deporte: Riccardo Silva –dueño mayoritario de Miami FC, y Nick Sakiewicz, desarrollador y ejecutivo estadounidense.

“La zona de la oportunidad”

El proyecto tendrá como escenario a Estados Unidos, más precisamente el sur del condado de Miami-Dade. “La zona de la oportunidad”, la define Remy haciendo referencia a un área que está captando el interés de los principales desarrolladores inmobiliarios de Florida.

“Es una zona que está creciendo ubicada al sur del aeropuerto y que quiere dar un paso adelante a través de proyectos de impacto”, explica Ginóbili a LA NACIÓN.

Manu Ginobili y Gastón Remy, dos de los impulsadores del emprendimiento gentileza Sports Perfomance Hub

La apuesta se da en un contexto en el que Miami está experimentando un crecimiento acelerado, ya que las empresas tecnológicas comenzaron a mudarse a la ciudad “a una escala nunca antes vista”. Según Remy ese crecimiento genera nuevas necesidades: “Se necesita infraestructura deportiva y académica en el segundo círculo de Miami y este emprendimiento le dará una identidad distinta a la ciudad”.

El campus: deporte y estudio

El plan contempla la construcción de un campus deportivo y educativo de gran escala, que incluye academias multideportivas de élite con entrenamiento especializado en fútbol, tenis, básquetbol, béisbol y fútbol americano; una escuela con residencias para casi 600 estudiantes-atletas; un estadio con capacidad para 10.000 personas-que será la sede para el Miami Fútbol Club, el Homestead Championship Rodeo y otros eventos regionales-; un hotel cinco estrellas temático; un centro avanzado de medicina deportiva y cirugía; y espacios públicos inclusivos con instalaciones recreativas.

El complejo se construirá sobre un terreno de más de 37 hectáreas gentileza Sports Perfomance Hub

Así es "Sports Performance Hub"

Contará con un estadio con capacidad para 10.000 personas gentileza Sports Perfomance Hub

“Estamos construyendo un ecosistema que apoya al atleta en su totalidad y fortalece la economía local ”, afirma Nick Sakiewicz, CEO de Sports Performance Hub.

El estadio será la sede para el Miami Futbol Club, el Homestead Championship Rodeo y otros eventos regionales gentileza Sports Perfomance Hub

El proyecto se llevará a cabo en dos etapas. La primera incluye la construcción de academias no residenciales e infraestructura central del entrenamiento. La segunda sumará el hotel, las residencias estudiantiles y el estadio oficial de Miami FC. “Va a haber mucha capacidad para que los estudiantes del futuro high school puedan vivir ahí y lugar para que los padres puedan ir a ver cuando hay eventos, o jugadores profesionales de futbol tenga para vivir ahí”, detalla Ginóbili.

“Después de dos años y medio de mucho laburo, armado del equipo, negociaciones con la ciudad, pusimos la primera piedra: se dio comienzo a la obra”, agrega Remy y explica que la construcción estará lista en aproximadamente tres años.

La construcción estará lista en aproximadamente tres años gentileza Sports Perfomance Hub

El campus busca ser referente en la región, un ecosistema en el cual convive el deporte de élite, educación, hospedaje y entrenamiento. “Nosotros (los deportistas que participan) vamos a aportar nuestra visión, ideas y conceptos para la educación de las futuras generaciones”, concluye Ginóbili.