Alquileres: cuánto aumentarán los contratos en septiembre

Empieza un nuevo mes y con él, una serie de aumentos que impactarán en los bolsillos de los argentinos. En el caso del precio de los alquileres, el incremento rondará entre el 47% y 48%, de acuerdo al Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central, cuya obligatoriedad se introdujo en el mercado con la nueva ley de alquileres (27.551).

Para saber el porcentaje de aumento de los contratos, inquilinos y propietarios deben consultar el ICL que publica diariamente la entidad en el sitio oficial, que contempla en partes iguales la variación de la inflación (de acuerdo al IPC que mide el Indec) y los salarios, según la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte).

En lo que va del año, los avisos de alquileres acumulan una suba del 31,6% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por encima de la inflación, que fue del 25,3% en el primer semestre, según datos del Indec. Con estas cifras, de acuerdo al index que realiza mensualmente el portal ZonaProp, el alquiler de un departamento de dos ambientes ya alcanza los $40.364 por mes.

Desde el 1 de julio 2020, cuando empezó a regir la ley, hasta hoy, el índice pasó de 1 a 1,50. El dato es que el aumento anual de los alquileres se encuentra por debajo de la inflación -que acumula 51,8% según el último relevamiento del Indec- aunque por encima del aumento de los salarios. Sin embargo, en el sector inmobiliario ven con preocupación los incrementos de los contratos. “Desde la sanción de la ley los profesionales inmobiliarios venimos señalando que el índice del BCRA es, en sí mismo, una de las complicaciones más importantes de dicha norma”, afirma a LA NACION Marta Liotto, Vicepresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).

La especialista sostiene que el ICL “es la principal fuente de incertidumbre tanto para propietarios como para inquilinos” y, a su vez, lo que impulsa la suba de los valores. “No hay certeza en ninguna de las partes de cuánto se va a pagar en los próximos 12 meses. Tenemos la rentabilidad más baja de la historia y no se sabe el aumento que se podrá aplicar, eso genera imprevisibilidad”, explica. Además, remarca que CUCICBA impulsó la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar dos puntos de la norma: la extensión de los contratos por tres años y la indexación con el índice del BCRA.

La idea de que el índice perjudica a ambas partes se repite entre los referentes del sector. “La ley logró que los inquilinos tengan menos posibilidades de alquilar. Aunque el mercado no convalida los precios, los propietarios no quieren bajar porque temen una pronunciada desvalorización u otro congelamiento. Hoy no es posible evitar la pérdida de valor locativo porque si el departamento no se alquila en un mes, el propietario debe abonar todos los gastos de expensas, impuestos”, dice Óscar Puebla, broker de Century 21 Vecchio Puerto Madero.

3 pasos: cómo calcular el aumento del contrato

Para aplicar el ajuste en base al ICL, se debe utilizar una fórmula teniendo en cuenta el valor que arroja en dos fechas: la del inicio del contrato y en la que se hará el aumento. Para consultar el índice, los pasos son los siguientes:

1. Ingresar en el sitio web del Banco Central (http://bcra.gob.ar/), ir a la pestaña “estadísticas” y luego “principales variables”. Al final de la lista, está la opción de verlo.

2. El usuario podrá seleccionar las fechas de inicio y finalización del período que se quiere consultar. En primer lugar, debe colocar la fecha en la que se firmó el contrato, para saber cuál era el índice en ese momento y en la que se hará la actualización.

3. Tomar el precio actual del alquiler, que será ajustado y dividirlo por el valor del índice con fecha de inicio del contrato. Por último, se debe multiplicar esa cifra por el índice de la fecha en la que cambia el monto de alquiler. En definitiva, la fórmula a aplicar es: el total del alquiler dividido por el índice con fecha de cuando se firmó el contrato, multiplicado por el índice del día en que se aplica el aumento sobre el mismo. El valor que arroje esa cuenta será el monto del alquiler que el inquilino deberá pagar durante el próximo año, hasta que vuelva a actualizarse.