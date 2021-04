Alquileres y desalojos: “Me preocupa, hablaré con Ferraresi”, dijo Alberto Fernández

Luego de las medidas comunicadas anoche sobre las nuevas restricciones en el AMBA para evitar la propagación de contagios de coronavirus, esta mañana el presidente Alberto Fernández habló en Radio 10 con el periodista Gustavo Silvestre y consultado sobre el tema de los alquileres y desalojos dijo que “una de las primeras medidas (sic) que tengo que hacer ahora de regreso a Casa de Gobierno es llamar a Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) para hablar de ese tema porque me preocupa”. Y agregó que “el momento de excepción no ha desaparecido, pasó una primera ola y ahora viene una segunda ola mucho más complicada que quiero que todos entiendan. Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional”.

Las declaraciones del presidente se dan exactamente 15 días después de que se haya vencido el último plazo que mantuvo congelados los valores de los alquileres y que prohibía los desalojos desde marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia. Por medio de tres DNU, el Gobierno declaró el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos el 30 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre, luego lo extendió hasta el 30 de enero de 2021 y volvió a prorrogarlo hasta el 31 de marzo. Si bien en ese momento la expectativa era que el Gobierno prorrogara el DNU hasta el 31 de mayo, la fecha de finalización fue 31 de marzo, provocando así que a partir del 1 de abril los inquilinos que no hayan pagado los aumentos acordados en sus contratos o que no hayan pagado su alquiler en 2020 y principios de 2021 debían hacer frente a las deudas. El último decreto no solo ponía fin a esta medida sino que habilitaba a pagar esas deudas en un plazo de hasta 12 meses.

Aunque de acuerdo a un relevamiento que realizaron los distintos Colegios Profesionales en la Argentina, casi el 90% de los inquilinos pagó en término el alquiler de su vivienda mientras estuvo vigente el congelamiento, una porción pagó fuera de término y solo el 5% se adhirió al DNU y prorrogó el pago de sus obligaciones. Es decir, que el universo real que necesitó asistencia y adherirse al decreto fue bastante acotado.

Verónica Rubí