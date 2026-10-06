Calendario de remates de propiedades de octubre 2026

Durante octubre el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en provincias del país.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades van desde los US$14.000 y llegan a los US$435.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

En Palermo

Con un precio base de US$51.590, el 30 de octubre se subastará un departamento interno de dos ambientes en Santos Dumont 2457/59. El mismo consta de hall, cocina, living-comedor con balcón francés, baño completo con bañera y dormitorio con placar. La exhibición presencial se realizará el 19 del mismo mes de 9 a 12.

El precio base del inmueble a subastar es de US$51.590 Bco. Ciudad

En Recoleta

En uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la calle Tomás de Anchorena 924/30/32/34, pleno barrio de la Recoleta, también el 30 de octubre se rematará un departamento de tres ambientes al contrafrente. Con un precio base de US$97.150, tiene living-comedor con salida al balcón, cocina con instalación para lavarropas; paso distribuidor desde el cual se articulan dos dormitorios, baño completo y toilette. Todos los ambientes ventilan al exterior. En este caso, podrá visitarse de forma presencial el 21 a partir de las 9.

En pleno barrio de la Recoleta, se rematará un departamento de tres ambientes al contrafrente Bco. Ciudad

En Caballito

En la calle Viel 246/48, una unidad de dos ambientes al contrafrente del cuarto piso se subastará el 9 de octubre con un precio base de US$61.631,27. En sus casi 40 m² se encuentran living-comedor con salida al balcón, dormitorio, baño completo y cocina con acceso a lavadero semicubierto. Todos los ambientes ventilan al exterior.

El departamento tiene 40 m2, livig-comedor con salida al balcón, dormitorio, baño completo y cocina con acceso a lavadero semicubierto Bco. Ciudad

En Constitución

En la calle Paracas 339/345, en el barrio porteño de Constitución, saldrá a remate un inmueble con una base de US$60.300. Se trata de una propiedad desarrollada en planta baja sobre un terreno de 271,56 m², con doble frente y destinada tanto a depósito como a vivienda. La unidad residencial posee acceso independiente respecto del depósito, a la que se ingresa a través de un patio descubierto. Cuenta con comedor, dormitorios, cocina, baño y patio. El estado general de conservación del inmueble es muy deficiente.

Se trata de una propiedad desarrollada en planta baja sobre un terreno de 271,56 m2 Bco. Ciudad

También en Constitución, el 9 de octubre a las 10, se subastará una propiedad ubicada sobre avenida Entre Ríos 1824, con una base deUS$435.144,87. Se trata de un terreno urbano de 342,60 m² con una construcción existente, emplazado en una zona de perfil residencial y mixto, con presencia de comercios de cercanía.

Se subastará una propiedad ubicada sobre avenida Entre Ríos 1824 Bco. Ciudad

En Balvanera

Una de las propiedades de mayor superficie de este listado está ubicada sobre avenida Rivadavia 2446/60 y saldrá a subasta el 9 de octubre a las 11.30, con un precio base de US$261.300. La unidad se encuentra en el cuarto piso y una superficie cubierta de 360,95 m². Desde el hall de ingreso se accede a un amplio living-comedor, de casi 10 metros de ancho, con tres balcones a la calle. Hacia el contrafrente se distribuyen un escritorio, comedor, cocina, cinco dormitorios, tres baños y un cuarto de trabajo. Además, cuenta con una dependencia de servicio ubicada en un entrepiso.

Es una de las propiedades de mayor superficie de este listado Bco. Ciudad

También en Balvanera, sobre avenida Córdoba 2858/60, se rematará el 9 de octubre a las 10.45 un departamento de un ambiente con una base de US$36.850. La unidad está ubicada en el piso 14, tiene disposición lateral y una superficie total de 37,18 m², de los cuales 27,43 m² son cubiertos. Cuenta con ambiente único, cocina, baño y salida a un balcón corrido de 9,75 m². Actualmente, el balcón presenta un cerramiento de aluminio y vidrio que no figura en el plano de mensura de la propiedad.

Es un ambiente único con un balcón corrido de 9,75 m² Bco. Ciudad

En Monserrat

En Venezuela 468/74, en el barrio de Monserrat, se ofrecerá en subasta un departamento interno de un ambiente con una base de apenas US$14.840,39. La unidad se encuentra en el primer piso y se accede a ella mediante un pasillo común y una escalera. Tiene 18,24 m² totales y está compuesta por una habitación, cocina, baño sin artefactos y un patio actualmente techado. Quienes quieran conocerla antes del remate podrán hacerlo de forma presencial el 20 de octubre, entre las 9 y las 12.

El inmueble con la base más baja se encuentra en Monserrat Bco. Ciudad

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Ezeiza

El 26 de octubre a las 14 se subastará, en Autopista Ezeiza - Cañuelas, tramo Jorge Newbery km 1620, Ezeiza, Buenos Aires, un terreno mayormente descampado con una superficie de 269.724 m², correspondiente a un área mayormente rural descampada, con arbolado disperso e instalaciones en desuso.

En Autopista Ezeiza - Cañuelas, tramo Jorge Newbery KM 1.620, Ezeiza, Buenos Aires, se subastará un terreno mayormente descampado

El inmueble, lindero al predio en el cual se encuentra la sede del Instituto Nacional del Agua (INA), tiene un precio base de US$3.814.989 y el plazo de inscripción se extiende hasta el 16 de octubre.

Villa Luro

El 16 de octubre a las 14 se subastará un terreno irregular con una vivienda compuesta por dos volúmenes construidos: en planta baja tiene estar/comedor, cochera, baño, cocina y dos habitaciones. En el primer piso aloja cuatro habitaciones, lavadero semicubierto y terraza.

El 16 de octubre a las 14 se subastará un terreno irregular con una vivienda compuesta por dos volúmenes construidos en Villa Luro

Sobre el fondo del inmueble existe un jardín con pileta y parrilla.

Se encuentra sobre la calle Cajaravilla 4726/28, en una zona predominantemente residencial de edificaciones de baja escala, próximo a la Autopista Perito Moreno

El precio base es US$229.139 y el cierre de la inscripción es el 7 de octubre al mediodía.

San Nicolás

El 19 de octubre a las 14 se subastará, en Lavalle Nº 658/66, UF: 309, una cochera de 16,04 m², correspondiendo 10,26 m² a superficie semicubierta, y 5,78 m² a superficie descubierta. El precio base es de US$7177,70 y hay tiempo para anotarse hasta el 9 de octubre.

Las cocheras se encuentran en Lavalle Nº 658/66, San Nicolás

En la misma dirección se subasta el 28 de octubre a las 14 una cochera de 13,10 m² con un precio base de US$7595,81. El cierre de inscripción será el 20 de este mes.

Villa Luro

El 20 de noviembre a las 14 se subastará un un terreno de forma rectangular, con una edificación conformada por dos bloques: el primero, sobre el frente, corresponde a una vivienda con cochera, living comedor, cocina, dos dormitorios y un baño; y el segundo, sobre el fondo, que corresponde a un espacio único, y una terraza.

El 13 de octubre a las 14 se subastará un un terreno de forma rectangular, con una edificación conformada por dos bloques en Villa Luro Ramos, Sergio Nicolas.

El inmueble se encuentra en Cajaravilla 4675, Villa Luro, CABA, tiene una superficie total de 489 m² divididos en 345,79 m² cubiertos, 79,29m² semicubiertos y 186,41 m² descubiertos.

El precio base es US$158.122,74 y hay tiempo para inscribirse hasta el 12 de noviembre.