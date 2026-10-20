Los expertos en plagas coinciden: lo primero que hay que hacer en casa antes de que llegue el calor para evitar las cucarachas

Detrás de la heladera puede esconderse mucho más que polvo acumulado. Este sector de la cocina, que suele pasar inadvertido durante la limpieza cotidiana, reúne algunas de las condiciones que las cucarachas necesitan para instalarse y reproducirse. Por eso, incluso en las casas donde la higiene es una prioridad, estos insectos pueden encontrar un lugar ideal para refugiarse.

Aunque muchas veces se relaciona la aparición de cucarachas con la falta de limpieza, lo cierto es que su presencia no depende únicamente de este factor. El calor, la humedad y los espacios pequeños y oscuros también influyen a la hora de elegir dónde esconderse. Y la parte trasera de la heladera cumple con varias de estas características.

El problema es que estos insectos pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo sin que las personas descubran su presencia. Por eso, conocer qué los atrae y cómo evitar que se instalen detrás de este electrodoméstico resulta fundamental para prevenir una posible infestación.

Detrás de la heladera es uno de los sitios elegidos por las cucarachas

¿Por qué las cucarachas prefieren la heladera?

De acuerdo con el Centro Nacional de Información de Pesticidas de Estados Unidos (NPIC), estos insectos buscan refugio en grietas, hendiduras y espacios oscuros, lo que convierte a la heladera en un escondite ideal.

El refrigerador no solo proporciona un ambiente cálido en su parte trasera debido al motor y el compresor, sino que también ofrece pequeñas grietas donde pueden resguardarse. Además, la humedad que genera el aparato y las posibles acumulaciones de polvo y residuos de alimentos en su entorno las atraen aún más.

Lo primero que hay que hacer en casa antes de que llegue el calor es limpiar a fondo la cocina y eliminar las fuentes de alimento y humedad.

El NPIC destaca que las cucarachas son extremadamente resistentes y pueden alimentarse de casi cualquier sustancia, incluso cartón, pegamento y residuos orgánicos microscópicos. Por esta razón, aunque la cocina esté impecable, el simple hecho de que la heladera genere calor y tenga espacios de difícil acceso para la limpieza las convierte en un refugio seguro.

Las cucarachas son extremadamente resistentes y pueden alimentarse de casi cualquier sustancia RHJ - (Fuente: iStock)

¿Cómo eliminar las cucarachas de la heladera?

Si detectás la presencia de cucarachas en la parte trasera de tu refrigerador, es fundamental tomar medidas inmediatas para evitar que la infestación se propague. Aquí, algunos pasos clave:

Limpieza profunda: desconectá el refrigerador y retirá cualquier residuo de polvo y grasa acumulado en la parte posterior. Utilizá una mezcla de agua caliente y detergente para fregar las superficies.

desconectá el refrigerador y retirá cualquier residuo de polvo y grasa acumulado en la parte posterior. Utilizá una mezcla de agua caliente y detergente para fregar las superficies. Sellado de grietas: inspeccioná la parte trasera del electrodoméstico y los alrededores en busca de hendiduras o pequeñas aberturas. Usá masilla o sellador de silicona para bloquear estos accesos.

inspeccioná la parte trasera del electrodoméstico y los alrededores en busca de hendiduras o pequeñas aberturas. Usá masilla o sellador de silicona para bloquear estos accesos. Uso de trampas adhesivas: colocá trampas cerca de la heladera para detectar actividad y reducir la cantidad de insectos.

colocá trampas cerca de la heladera para detectar actividad y reducir la cantidad de insectos. Insecticidas específicos: si decidís utilizar productos químicos, asegurate de que sean diseñados para cucarachas y seguí las indicaciones de seguridad.

si decidís utilizar productos químicos, asegurate de que sean diseñados para cucarachas y seguí las indicaciones de seguridad. Mantenimiento constante: mantené el área alrededor de la heladera libre de migajas, restos de comida y humedad para evitar que las cucarachas regresen.

mantené el área alrededor de la heladera libre de migajas, restos de comida y humedad para evitar que las cucarachas regresen. Asesoría profesional: si la invasión persiste, consultá con un servicio especializado en control de plagas para una solución definitiva.

Es fundamental tomar medidas inmediatas para evitar que la infestación se propague iStock

Consejos para una limpieza efectiva de la heladera

Además de controlar la presencia de cucarachas, mantener una heladera siempre limpia es fundamental para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad alimentaria. Seguí estos pasos para una limpieza profunda: