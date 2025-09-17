Barrio por barrio: cuál es el precio de una cochera para alquilar en CABA, en septiembre 2025

Las cocheras cada vez un bien más escaso y demandando en la ciudad de Buenos Aires, situación que ya puede verse en los datos.

Es más, de acuerdo a los últimos datos, en agosto se patentaron 10.146 autos en CABA, número que representa el 18% del total de todo el país (54.664). De esta manera, en el acumulado del 2025, la Ciudad lleva un total de 78718 nuevos autos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Es la segunda jurisdicción con mayor cantidad de patentamientos en el país, después de la provincia de Buenos Aires.

El mercado de autos se encuentra en uno de sus mejores momentos, con un constante crecimiento, gracias a la reaparición de programas de financiación de tasas atractivas, algunas bajas impositivas, y la llegada de nuevos modelos, producto de la apertura de importaciones. Un dato clave es que: casi la mitad de los autos 0km que se compran en argentina son a través de herramientas de financiación.

Cuánto cuesta alquilar en cada barrio de CABA

Si se observan los valores de alquiler de cocheras publicadas en CABA en la plataforma Zonaprop, estas se ubican entre $60.000 y $180.000 mensuales, aunque pueden llegar a más de $200.000 en zonas más demandadas o para inmuebles más premium. Ahora bien, si se analizan valores de oferta en barrios específicos, estos son algunos de los precios, luego de buscar en el portal inmobiliario:

En la Ciudad, las cocheras rondan entre los $60.000 y los $180.000 mensuales Shutterstock

Palermo: el alquiler de una cochera en esta zona parte de los $125.000 a los $200.000. Un ejemplo es el de una unidad de de 16 m², ubicada en Paraguay al 4400 cubierta, con 25 años de antigüedad. Se ofrece en alquiler por $140.000 al mes, incluye expensas e impuestos.

el alquiler de una cochera en esta zona parte de los $125.000 a los $200.000. Un ejemplo es el de una unidad de de 16 m², ubicada en Paraguay al 4400 cubierta, con 25 años de antigüedad. Se ofrece en alquiler por $140.000 al mes, incluye expensas e impuestos. Recoleta : en esta zona, hay alquileres que van desde los $110.000, hasta los $200.000. Por ejemplo, en Vicente López al 2200, a una cuadra de Las Heras, se alquila una cochera a estrenar por $110.000, con vigilancia las 24 horas, sin gastos de expensas ni comisión. Pero también, se puede conseguir una unidad de 25 m² por un valor más elevado, de $200.000 mensuales, en Anchorena al 1700.

: en esta zona, hay alquileres que van desde los $110.000, hasta los $200.000. Por ejemplo, en Vicente López al 2200, a una cuadra de Las Heras, se alquila una cochera a estrenar por $110.000, con vigilancia las 24 horas, sin gastos de expensas ni comisión. Pero también, se puede conseguir una unidad de 25 m² por un valor más elevado, de $200.000 mensuales, en Anchorena al 1700. Flores : en este barrio, los valores son más bajos que en los anteriores mencionados. Los precios de las publicaciones parten en los $80.000 y llegan a los $110.000. Un caso puntual es el de una cochera de 11 m², en Granaderos y Rivadavia, con ingreso a control remoto, que se alquila por $90.000 mensuales.

: en este barrio, los valores son más bajos que en los anteriores mencionados. Los precios de las publicaciones parten en los $80.000 y llegan a los $110.000. Un caso puntual es el de una cochera de 11 m², en Granaderos y Rivadavia, con ingreso a control remoto, que se alquila por $90.000 mensuales. Villa Devoto: en la zona hay solo dos cocheras publicadas en la plataforma. Una por $85.000, en Nazarre al 3800 con entrada por portón eléctrico; y otra ubicada a tan solo una cuadra, en Nazarre al 3900, que se ofrece por $100.000 mensuales. Esta última también está disponible para venta, con un calor de US$17.000

en la zona hay solo dos cocheras publicadas en la plataforma. Una por $85.000, en Nazarre al 3800 con entrada por portón eléctrico; y otra ubicada a tan solo una cuadra, en Nazarre al 3900, que se ofrece por $100.000 mensuales. Esta última también está disponible para venta, con un calor de US$17.000 Microcentro: en una de las zonas más difíciles para conseguir estacionamiento, los precios de los alquileres de la cocheras parten en los $90.000 y llegan a los $180.000. Tal es el caso de una unidad de 20 m² publicada por $100.000 en San Martín al 200; otro caso es el de una cochera en Esmeralda al 800, que tiene un valor e $180.000 mensuales.

A la hora de analizar el precio de una cochera, es importante tener en cuenta que la ubicación determinará fuertemente el valor. Esta se puede entender en dos sentidos: la localización teniendo en cuenta si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo, y la ubicación analizando la zona en la que se encuentra (el tránsito que suele tener, la disponibilidad de estacionamiento que suele haber y por ende, la demanda que tendrá).

Vale aclarar que es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier inquilino, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o quienes vivan en el edificio y prohíben el alquiler a vehículos externos.