Barrio por barrio: cuál es el precio en febrero 2026 de una cochera para comprar en Buenos Aires

Para quienes buscan refugiar sus ahorros en ladrillos, el modelo tradicional de inversión o más conocido en el sector inmobiliario son los departamentos, sin embargo, existen otras opciones con tickets más bajos como por ejemplo las cocheras.

En números, un monoambiente promedio de 40 m² se ubica en un precio de venta de US$108.000, según datos de Zonaprop de enero, mientras que una cochera no alcanza los US$50.000.

Asimismo, vale aclarar que las cocheras precisan de menor mantenimiento que los departamentos lo que termina ahorrando disgustos a los propietarios.

Ahora bien, un especialista resalta cuál es la clave que hay que tener en cuenta, para que la ganancia sea interesante. “Lo que verdaderamente determina si es una inversión es buena o no es el tipo de expensas que pague cada cochera. Hay algunas que incluyen gastos como ascensor, agua u otros, que bajan la rentabilidad. Para el análisis, es importante ver dónde está ubicada la cochera; si pertenece a un edificio con muchos amenities y servicios, es probable que te las incluyan en parte de las expensas”, agrega Alan Flexer, gerente de emprendimientos y residencial en Narvaez.

La ubicación es una variable clave a la hora de considerar los factores que determinan el valor de una cochera y no se considera solo el barrio ya que el tránsito en la zona, la oferta de espacios disponibles y la cantidad de edificios cuentan. También si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo.

Es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier persona, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o inquilinos del edificio y prohíben el alquiler a gente externa. Un factor que condiciona el precio porque, en este último caso, tendrá una demanda más acotada.

Los precios de una cochera

Barrio por barrio en CABA

Puerto Madero: En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los US$28.000 y US$65.000 . La opción más económica corresponde a una cochera de 12 m² y ocho años de antigüedad , ubicada en Olga Cossettini al 1500 . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en Juana Manso : una unidad de 15 m² y 26 años , situada en el primer subsuelo de una torre.

En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los . La opción más económica corresponde a una cochera de , ubicada en . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en : una unidad de , situada en el primer subsuelo de una torre. Palermo: En este barrio, los precios de las cocheras varían entre US$15.000 y US$48.000 . La alternativa más accesible está en Borges 2100 , tiene 1 año de antigüedad, una superficie de 1 2 m² y es descubierta . En tanto, la más cara —ubicada en Silvio L Ruggeri — posee 20 años y 15 m².

En este barrio, los precios de las cocheras varían entre . La alternativa más accesible está en , tiene una superficie de 1 . En tanto, la más cara —ubicada en — posee 20 años y 15 m². Colegiales: Aquí los valores parten desde US$9000 y alcanzan los US$32.000 La primera esta ubicada en Santos Dumont al 3000 tiene 12,5 m² y tiene 41 años. La segunda, ubicada en Virrey Avilés al 2000 , tiene 12 m² , y es a estrenar .

Aquí los valores parten desde alcanzan los La primera esta ubicada en Santos Dumont al 3000 tiene y tiene 41 años. La segunda, ubicada en Virrey Avilés , tiene 12 m² y es . Belgrano: Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre US$7000 , en Moldes al 2000 , con 60 años de antigüedad y US$40.000 , en Arcos al 2000 , siete años de antigüedad.

Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre , en , con 60 años de antigüedad y , en , siete años de antigüedad. Almagro: En esta zona, los precios van desde US$6000 , por una cochera de siete años en Billinghurst 600 , hasta US$35.000 , por otra ubicada en Av. Corrientes al 4000 , con 30 años de antigüedad .

En esta zona, los precios van desde , por una cochera en , hasta , por otra ubicada en , con . Parque Centenario: Aquí los valores oscilan entre US$17.000 y US$24.000 . La opción más económica, en Querandíes al 4000 , con 4 años de antigüedad. La más costosa, en Río de Janeiro 866 , tiene 12 m² y cuatro años.

Aquí los valores oscilan entre y . La opción más económica, en Querandíes , con 4 años de antigüedad. La más costosa, en , tiene y cuatro años. Flores: En esta zona, las cocheras se comercializan entre US$4800 y US$32.000. La primera, ubicada en Juan Bautista Alberdi al 2000, posee 12 m² y 26 años; la segunda, en Bonifacio 2331, tiene 23 m² y 10 años.

En la Provincia de Buenos Aires