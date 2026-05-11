Remodelar el baño y la cocina cuesta más de US$10.000

Cuando se quieren hacer remodelaciones en una propiedad, los ambientes más caros y que más tiempo demandan son la cocina y el baño. Por eso, antes de pensar en realizar una reforma de estas características, es importante conocer qué presupuesto hay que destinar.

Los costos para remodelar baño y cocina presentaron una suba con respecto al trimestre anterior relevado y se mantuvieron en pico alto en dólares. De acuerdo al informe de Reporte Inmobiliario publicado en mayo (que se actualiza trimestralmente), refaccionar ambos ambientes de reducidas dimensiones de un departamento estándar en la ciudad de Buenos Aires requiere una inversión de aproximadamente $18.453.373, equivalentes a US$12.904 según la cotización del dólar blue vendedor de inicios del quinto mes cuando se hizo el relevamiento, prácticamente la misma cantidad que era necesaria hace un año atrás.

En pesos, el costo de refacción del baño creció un 20,91% interanual (con relación a abril de 2025), mientras que al medirlo en dólares se mantuvo estable. Por su parte, en la cocina, la suba en pesos alcanzó el 16,55% en el mismo lapso y, en moneda estadounidense también se mantuvo en los mismo niveles que hace un año.

El costo de refacción de una cocina subió en pesos un 16,55% con respecto a abril de 2025, en moneda estadounidense se mantuvo en los mismo niveles que hace un año.

“Luego de ocho trimestres con la cotización del dólar prácticamente en el mismo nivel, los costos se siguen manteniendo altos y en este caso vuelven al pico más alto desde 2019”, afirma Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

Cabe aclarar que los costos de construcción continúan en alza. En pesos la suba fue del 2% en marzo respecto al mes anterior, y acumula un aumento del 6,5% en lo que va del año, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC).

Mientras que los datos de la ciudad de Buenos Aires muestran el mismo escenario: en moneda local, la suba del costo de construcción fue del 2% en marzo respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción de la Ciudad y el costo del metro cuadrado llegó a $1.418.882 (+ IVA), mientras que el dólar blue se movía alrededor de $1415 en ese mes. Con ese tipo de cambio, el valor de construcción pasó a ubicarse en torno a los US$1003/m² (+ IVA).

En pesos la suba fue del 2% en marzo respecto al mes anterior Shutterstock

“Hace más de dos años que venimos diciendo que remodelen hoy porque mañana va a ser siempre más caro”, dice Gómez Picasso y agrega: “Varios factores entran a jugar en este caso, incrementos constantes de materiales y mano de obra, encarecimiento de comodities de la construcción, falta de mano de obra especializada y muchos otros factores”.

Cuánto cuesta cada remodelación

Baño

De acuerdo al informe, remodelar un baño de 3,75 m², con 2,5 m de altura, cuesta $8.803.087.

Artefactos, griferías, sanitarios, cerámicas, mesadas y muebles por $4.811.574,5

Instalación sanitaria con materiales por $920.282,17

Mano de obra con la colocación de revestimientos por $1.640.614,25

Instalación eléctrica con materiales por $884.442

Pintura por $546.174

En el caso del baño, el valor incluye la mano de obra y materiales para cambio de caños de alimentación y desagües. Reemplazo de artefactos, bañera con hidromasaje, griferías, accesorios para cambio de caños de provisión de agua y desagües. También incorpora el reemplazo de artefactos, bañera, vanitory y espejo. Contempla la colocación de luminarias y de cerámicos para piso y pared, la pintura general y las bocas de electricidad, cableado y alimentación.

remodelar un baño de 3,75 m², con 2,5 m de altura, cuesta $8.803.087 BLIS

Cocina

Para refaccionar una cocina de 5,6 m² y una altura de 2,5 m se necesitan $9.650.287,34, incluyendo mano de obra y materiales; según datos del informe, los costos desagregados son los siguientes:

Griferías, artefactos, cerámicos, mesada y muebles: $4.578.003,25

Instalación sanitaria con materiales $870.824,11

Colocación de mesada y muebles $799.511,20

Mano de obra con colocación de revestimientos $1.611.397,77

Instalación eléctrica (c/materiales) $749.711,10

Instalación de gas (c/materiales) $575.917,06

Pintura $464.922,84

El relevamiento contempla una remodelación integral, que incluye demolición, retiro de mobiliario y revestimientos existentes, cambio de cañerías (agua, desagües y gas), renovación completa de grifería, artefactos, muebles y revestimientos, instalación eléctrica, luminarias y pintura.

Para refaccionar una cocina de 5,6 m² y una altura de 2,5 m se necesitan $9.650.287,34 Maia Croizet

Cuánto sale remodelar un departamento tipo de dos y tres ambientes

La plataforma también realizó un relevamiento sobre gastos varios a la hora de pensar en refaccionar una unidad:

Pulido plastificado : $66.000/m2 (mínimo 20 m2)

: $66.000/m2 (mínimo 20 m2) Alfombra : $33.000/m2 para los materiales y $22.000/m2 para la colocación

: $33.000/m2 para los materiales y $22.000/m2 para la colocación Pintura general para un dos ambientes : $3.700.000

: $3.700.000 Pintura general para un tres ambientes: $5.200.000

¿Pueden bajar los costos con las importaciones?

Uno de los temas de los que muchos hablan como salida para bajar los costos es la posibilidad de traer materiales importados. Sobre esto, Gómez Picasso advierte que no tendrá un impacto significativo en los precios de la construcción tradicional:

“La mitad del costo de un metro cuadrado construido corresponde a la mano de obra, que es intocable. Del otro 50%, un 70% son materiales pesados de producción local o de difícil importación. Por eso, el margen que puede impactar es muy bajo”, detalla.

Donde sí puede haber un cambio de costo, según el especialista, es en las construcciones industrializadas, que dependen más de insumos importados, procesos estandarizados y escalabilidad.

¿Cómo evitar gastos innecesarios?

Frente a este escenario, contratar un profesional es clave para evitar sorpresas en el presupuesto. “La mejor manera de bajar costos y hacer una remodelación racional es invertir bien cada peso. Un profesional puede decirte qué conviene hacer y qué no, para que la obra tenga sentido y no se derroche en detalles innecesarios”, sugiere Gómez Picasso.