De quién es esta mansión de Los Ángeles que se vende por US$12 millones

El nombre Kylie Jenner vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez no por su outfit en la Met Gala 2026 que se celebró el pasado 4 de mayo ni por su nuevo look con las cejas decoloradas. Ni siquiera por su relación con Timothée Chalamet. En esta ocasión, el foco está puesto en su mansión en Hidden Hills, Los Ángeles, California, una zona conocida por concentrar una gran cantidad de viviendas de celebridades.

Kylie Jenner en la Met Gala 2026 que se celebró este lunes 4 de mayo de 2026 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A finales de marzo, la empresaria puso en venta su propiedad por US$20.250.000 Realtor.com

A finales de marzo, la fundadora de Kylie Cosmetics puso en venta su propiedad por US$20.250.000 y convocó a los exconductores del programa Million Dollar Listing —Josh, Matt y Heather Altman, dueños de la inmobiliaria The Altman Brothers— para que la ayudaran en la gestión.

La celebridad convocó a los exconductores del programa Million Dollar Listing para que la ayudaran en la venta Realtor.com

Sin embargo, tan solo un mes después de que la propiedad fuese publicada, Jenner bajó su valor a US$17,99 millones.

La mansión tiene diferentes espacios exteriores, como un fogonero Realtor.com

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians compró la casa a finales de 2016, cuando tenía 19 años, por US$12,05 millones. Lejos de adaptarse a la vivienda, realizó varias reformas desde que la adquirió para transformarla en un hogar para ella y los hijos que tuvo con el rapero Travis Scott: Stormi Webster, nacida en febrero de 2018, y Aire Webster, nacido en febrero de 2022.

Jenner compró la casa a finales de 2016, cuando tenía 19 años, por US$12,05 millones Realtor.com

Según el medio estadounidense TMZ, especializado en celebridades, Jenner estaba construyendo una casa -también en Hidden Hills-, y se sospecha que ya se mudó a su nuevo hogar. Sin embargo, no hay demasiada información ni imágenes de la propiedad.

Lo que se conoce es que pagó US$15 millones por el terreno en 2020, que, según Architectural Digest, pertenecía anteriormente a Miley Cyrus. En el momento de la compra, presentó los planos: una casa principal de 1672 m², un garage para 12 autos, una casa de huéspedes, una pileta y una cancha deportiva.

¿Cómo es la mansión que está en venta?

La propiedad, de 1200 metros cuadrados, está emplazada sobre un terreno de 5600 metros cuadrados en la calle 24.155 Hidden Ridge Rd. Cuenta con vistas a la ciudad desde sus ocho habitaciones. A su vez, tiene 10 baños, cine, sala de juegos, gimnasio y sala de masajes.

La propiedad, de 1200 metros cuadrados, está emplazada sobre un terreno de 5600 metros cuadrados Realtor.com

Desde la inmobiliaria describen la vivienda como “una finca tradicional de diseño exclusivo con vistas panorámicas de la ciudad y del campo”. En este sentido, hacen hincapié en el jardín y la naturaleza, que se pueden disfrutar a través de la piscina, el espacio de fogata y el patio cubierto. También destacan la integración entre el interior y el exterior, “con un espectacular plano de planta abierta que incluye una cocina de chef, con dos islas, conectada con una impresionante sala de estar y paredes de cristal retráctiles”.

La casa tiene vistas a la ciudad desde sus ocho habitaciones Realtor.com

Además de los cuartos, la propiedad tiene 10 baños, cine, sala de juegos, gimnasio y sala de masajes Realtor.com

La mayoría de los espacios llaman la atención, pero la joya del hogar es la suite principal: cuenta con una sala de estar, dos vestidores, un baño de piedra tipo spa y un balcón privado con vistas. La casa de invitados no se queda atrás: incluye un dormitorio, baño, cocina pequeña, sala de estar y patio.

La casa tiene plano de planta abierto que incluye una cocina de chef, con dos islas, conectada con una sala de estar Realtor.com

La otra propiedad en venta

La otra propiedad en venta de Kylie Jenner se encuentra en Holmby Hills Realtor.com

Aunque la estrella del reality se muestra apurada por vender su casa de Hidden Hills, a la cual le bajó el precio rápidamente, no ocurre lo mismo con su propiedad de Holmby Hills, que también está a la venta. La mansión, que compró en abril de 2020 por US$26,5 millones, tiene 1426 metros cuadrados, siete habitaciones y 10 baños. Además, está construida en hormigón y se destaca por desarrollarse en una sola planta.

La empresaria compró la mansión en abril de 2020 por US$26,5 millones Realtor.com

Entre sus ambientes se destacan la pileta, el spa, el cine al aire libre, una cancha de pickleball, además de una sala de juegos, bar y cine interior.

La mansión está construida en hormigón y se destaca por desarrollarse en una sola planta Realtor.com

Una de las características más curiosas es la máquina de correr Christian Dior que, según Realtor, tiene un valor de US$12.000.

La casa tiene 1426 metros cuadrados, siete habitaciones y diez baños Realtor.com

La casa está en el mercado desde diciembre de 2025, por US$48 millones, y todavía no sufrió una rebaja en su valor.