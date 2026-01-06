¿Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Mar del Plata en enero 2026?

En una de las ciudades más visitadas de la Costa Atlántica argentina, el tránsito suele ser intenso, sobre todo, durante la temporada alta de verano. Además de averiguar el costo del alquiler de un departamento en la zona, hay quienes se preguntan cuánto cuesta el alquiler de una cochera si la unidad no la incluye.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Mar del Plata

Si se pone en ejemplos concretos, los valores de alquiler de cocheras en Mar del Plata muestran una fuerte dispersión, condicionada por la ubicación, la cercanía al mar y la modalidad de contratación. En el barrio La Perla, una cochera fija ubicada sobre la avenida Independencia al 700, a metros de la costa, se ofrece en alquiler permanente por $120.000 mensuales. También en esa zona, sobre la calle La Rioja al 1200, se alquila una cochera fija y cubierta de 18 m², a estrenar y apta para vehículos 4x4, por $65.000 por mes, con sistema automático y cámaras de seguridad.

En el centro de la ciudad, en cambio, predominan las publicaciones con valores diarios. Sobre la calle Entre Ríos, entre San Martín y Rivadavia, una cochera fija de 18 m² y 45 años de antigüedad se alquila por $25.000 por día, con un mínimo de tres jornadas. El aviso destaca su cercanía a la playa, la peatonal, el shopping y entidades bancarias, además de contar con seguridad las 24 horas y acceso por rampa o ascensor. A pocas cuadras, en la zona de Plaza Colón, una cochera de 15 m², con 30 años de antigüedad, ubicada a nivel de calle y sin rampas, se ofrece para alquiler temporario a $20.000 diarios, pensada para autos y SUV y con acceso directo desde la vía pública.

La lógica del alquiler por día se repite en otros puntos del microcentro, sobre Arenales al 2200, un dueño directo alquila una cochera fija de 15 m² y 20 años de antigüedad por $25.000 diarios, con la posibilidad de acordar alquileres semanales o mensuales. El aviso aclara que es apta para vehículos medianos y cuenta con portón automático.

Más hacia el sur, en Punta Mogotes, los valores diarios se mantienen en niveles similares. En Pérez Bulnes al 2400, a una cuadra de la playa y a dos del centro comercial, una cochera descubierta de 10 m² y apenas un año de antigüedad se alquila por $20.000 por noche. La publicación destaca que el espacio forma parte de un edificio con cámaras de seguridad y está orientado al uso turístico de corta estadía.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: