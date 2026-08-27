Beltrán Briones, desarrollador inmobiliario: compró un edificio de oficinas y se lo alquila a PedidosYa por US$46.000 mensuales

El primer REIT (Real Estate Investment Trust) del país –un fondo de inversión inmobiliaria que permite invertir en propiedades desde $1000- adquirió su segundo inmueble: un edificio corporativo de categoría AAA ubicado en el Distrito Tecnológico de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios.

El vehículo financiero, impulsado por los socios Juan Ignacio Abuchdid —número uno del Grupo IEB— y el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones, tiene como objetivo invertir el dinero que recaudan en propiedades terminadas de alta gama en la ciudad de Buenos Aires.

En junio, el fondo había reunido $66.327.251.000, equivalentes a unos US$45 millones, de 3523 inversores entre personas físicas y jurídicas. La cifra triplicó las expectativas iniciales, que eran de US$15 millones.

En julio, apenas un mes después de su lanzamiento, los empresarios concretaron su primera operación: compraron por US$3,6 millones una residencia en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad: Barrio Parque.

El fondo adquirió su segundo inmueble: 2282 m² de oficinas y 12 cocheras reit.com.ar

Ahora, el fondo adquirió su segundo inmueble: 2282 m² de oficinas y 12 cocheras, en un edificio ubicado en avenida Caseros 3402/3430, esquina Diógenes Taborda, en Parque Patricios.

Es un edificio categoría AAA reit.com.ar

Un detalle no menor es que el inmueble, por el que pagaron US$5.350.000 -equivalentes a US$2344/m²-, ya se encuentra alquilado a la empresa PedidosYa y tiene un contrato de locación vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.

El inmueble, por el que pagaron US$5.350.000, ya se encuentra alquilado a PedidosYa reit.com.ar

“El alquiler mensual es de US$45.999, lo que representa una renta anual de US$551.988 y un cap rate del 10,32% bruto anual”, detalla el comunicado de prensa, en donde también se aclara que la operación se cerró un 11,6% por debajo del valor de publicación del activo, que era de US$6.052.000.

El alquiler mensual es de USD 45.999, lo que representa una renta anual de USD 551.988 y un cap rate del 10,32% bruto anual reit.com.ar

“Esta adquisición consolida nuestra presencia en corredores estratégicos de la Ciudad. Vamos a seguir ampliando la cartera con activos en ubicaciones con demanda genuina, combinando operaciones que aportan renta inmediata con otras donde vemos potencial de desarrollo y de recomposición de valor”, explica Abuchdid.

Según los socios, esta adquisición consolida su presencia en corredores estratégicos de la Ciudad reit.com.ar

En la misma línea, Briones, presidente de Grupo Briones, declara: “Sumamos un activo AAA que rinde doble dígito desde el día uno, a un buen precio por metro cuadrado y en una zona con beneficios fiscales. Es exactamente el tipo de operación que buscamos para darle previsibilidad al ingreso de los cuotapartistas.”

El contrato con PedidosYa está vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 reit.com.ar

¿Cómo es la zona?

Parque Patricios es una zona que promete. En el ranking de los barrios con los valores del metro cuadrado más accesible ocupa el séptimo puesto. “Ronda los US$1773/m² y se ubica por encima de barrios como Parque Avellaneda, Floresta y La Boca, pero muy por debajo de otros como Belgrano, US$3273/m², Recoleta, US$2795/m² o Caballito, US$2421/m²″, comenta Leandro Molina, director de Zonaprop.

Pero su único atractivo no es el precio. El barrio continúa atravesando una transformación que comenzó en 2008, con la creación del Distrito Tecnológico. A través de la Ley Nº 2972 se otorgaron beneficios impositivos y fiscales para todas aquellas empresas que se radiquen dentro del polígono. Exenciones o diferimientos en el pago del: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario, la Tasa Retributiva de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras (ABL).

Estos privilegios atrajeron a empresas como Osde, Accenture, Prisma, Banco Provincia, además de la sede del Gobierno de la Ciudad, ubicada en la calle Uspallata 3160 en un edificio moderno diseñado por el arquitecto británico Foster.

También HIT, la compañía que ofrece espacios de coworking, apostó por la zona y rediseñó una fábrica de griferías para convertirla en una oficina corporativa moderna, que actualmente alquila Google.

Entre los íconos históricos del barrio se encuentra la ex fábrica de Fernet Branca, ubicada en Uspallata al 3000 y fundada en 1941. El edificio con más de 85 años de historia fue puesto a la venta por US$6.000.000.

La casa en Barrio Parque

La primer propiedad que adquirió el REIT es de uso residencial, y está ubicada en Barrio Parque, sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000. De estilo francés, tiene 700 m² totales, de los cuales 500 m² son cubiertos.

Los socios compraron una residencia en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires REIT

La casa también ya tiene un contrato de alquiler vigente, por US$18.000 mensuales -es decir US$216.000 al año- por lo que comenzó a generar ingresos desde el inicio de la inversión. Según el comunicado difundido por la compañía, esos números generan un cap rate (rentabilidad anual) del 6%.

Los socios compraron la casa por US$3,6 millones REIT

El inmueble se distribuye en tres plantas conectadas por un ascensor privado y tiene siete ambientes, cuatro suites, cinco baños, dependencia de servicio y dos cocheras. Además, posee jacuzzi, sauna, ducha finlandesa y una terraza con solárium.

“Su ubicación, a metros de Parque Las Heras, los Bosques de Palermo y el corredor gastronómico y comercial de la avenida Santa Fe, refuerza su perfil como activo de renta residencial de primer nivel”, señalan en el comunicado de prensa.