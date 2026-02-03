Se vende un terreno de casi una manzana en un barrio histórico de la ciudad

La ciudad de Buenos Aires amplía su radar inmobiliario, y cede el protagonismo a barrios con secretos que los inversores desconocen. Palermo, Recoleta y Belgrano son tres de los más icónicos de la ciudad, pero no son los únicos que captan la atención de los desarrolladores. Parque Patricios resalta por su transformación.

El barrio es conocido por tener uno de los parques más antiguos de Buenos Aires creado por Carlos Thays; conserva bodegones tradicionales y algunas reversiones, como El Globito, Pulpería el Cotorro, o el Ombú; y es sede del Club Atlético Huracán, conocido como “El Palacio”, declarado en 2007 Patrimonio Histórico y de Defensa Estructural de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, hace casi dos décadas este barrio, antes considerado periférico, comenzó su consolidación como uno de los polos tecnológicos de la ciudad. La transformación urbana vino acompañada por mejoras edilicias, ampliación en el sistema de transporte y una oferta cultural y gastronómica en expansión.

Parque Patricios se consolidó como uno de los polos tecnológicos de la ciudad Soledad Aznarez - La Nación

En este contexto, a 300 metros de la sede del Gobierno de la Ciudad que funciona en el emblemático edificio del reconocido arquitecto Norman Foster, y a dos cuadras de las oficinas de Google, se vende casi una manzana entera: un lote de 9617 m², que tiene salida por tres calles: Los Patos, Lavarden y Profesor Doctor Pedro Chutro. “Está en Lavarden 384 y se vende a US$15 millones″, detalla Fernando Novoa, socio de Newmark, la empresa que comercializa el lote.

La ubicación es uno de sus principales atractivos: “Hay pocos terrenos tan bien conectados en CABA con estas dimensiones”, agrega el socio de Newmark. Justifica su declaración gracias a su cercanía con la plaza, donde se encuentra una de las paradas del subte H, múltiples líneas de colectivo, el Metrobus y el nuevo Trambus, un sistema de transporte 100% eléctrico que tiene un carril exclusivo y combinación con cinco líneas del subte y otras cinco estaciones de tren.

El lote, de 9617 m2, tiene salida por tres calles: Los Patos, Lavarden y Profesor Doctor Pedro Chutro Newmark

El terreno, donde actualmente funciona una de las sedes del ITBA, tiene tres edificios, uno de ellos en perfecto estado con una superficie cubierta de 7000 metros cuadrados, con tres plantas y sistema de ascensores y aires acondicionados, todo en funcionamiento. “Esta infraestructura permitirá que la propiedad tenga una rápida refuncionalización, con menor esfuerzo y tiempo de obra invertido”, explica Novoa.

Otra de las ventajas que plantea el ejecutivo es la posibilidad de armar un desarrollo por etapas: “La primera parte está terminada y permite un uso casi inmediato”, detalla. En cuanto al formato del proyecto, las características del predio permiten hacer un condominio con forma de U con un gran parque central verde, casi en tiempo récord.

En el terreno funciona una de las sedes del ITBA, tiene tres edificios, uno de ellos con una superficie cubierta de 7000 m2 Newmark

Respecto a los usos, explica Novoa que no tiene restricciones. “Una posibilidad es hacer un proyecto de usos mixtos, lo que generaría vida propia al barrio”, y agrega que el predio permite construir hasta 38.000 metros cuadrados de viviendas, además de un zócalo comercial que podría garantizar una circulación constante de los residentes.

Dentro de la misma manzana, funciona una de las sedes de la Universidad de Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE) y próximamente la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador. Es una zona pensada para un público joven gracias a su cercanía con los centros educativos, y también por los precios de vivienda, más accesibles que en los barrios tradicionales.

Un barrio en plena transformación

Parque Patricios es una zona que promete. En el ranking de los barrios con los valores del metro cuadrado más accesibles ocupa el octavo puesto. “Ronda los US$1759/m² y se ubica por encima de barrios como Parque Avellaneda, Floresta y La Boca, pero muy por debajo de otros como Belgrano, US$3214/m², Recoleta, US$2731/m² o Caballito, US$2402/m²″, comenta Leandro Molina, director de Zonaprop. Su valor lo posiciona como una opción viable para los jóvenes que quieren sacar un crédito.

Parque Patricios ocupa el octavo puesto en el ranking de los barrios con los valores del metro cuadrado más accesibles PATRICIO PIDAL/AFV

Pero su único atractivo no es el precio. El barrio continúa atravesando una transformación que comenzó en 2008, con la creación del Distrito Tecnológico. A través de la Ley Nº 2972 se otorgaron beneficios impositivos y fiscales para todas aquellas empresas que se radiquen dentro del polígono. Exenciones o diferimientos en el pago del: Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario, la Tasa Retributiva de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras (ABL).

El Distrito Tecnológico se creó en Parque Patricios en el 2008 PATRICIO PIDAL/AFV

Estos privilegios atrajeron a empresas como OSDE, Accenture, Prisma, Banco Provincia, además de la sede del Gobierno de la Ciudad, ubicada en la calle Uspallata 3160 en un edificio moderno diseñado por el arquitecto británico Foster.

También HIT, la compañía que ofrece espacios de coworking, apostó por la zona y rediseñó una fábrica de griferías para convertirla en una oficina corporativa moderna, que actualmente, alquila Google.

Entre los íconos históricos del barrio se encuentra la ex fábrica de Fernet Branca, ubicada en Uspallata al 3000 y fundada en 1941. El edificio con más de 85 años de historia fue puesto a la venta por US$6.000.000.

La ex fábrica de Fernet Branca fue puesta a la venta por US$6.000.000 Newmark

¿A dónde se mudará el ITBA?

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) abandonará su sede de Parque Patricios para mudarse al Parque de Innovación, en Núñez. El complejo educativo tendrá un edificio central de 20.000 m² que demandará una inversión de US$100 millones. “En un futuro estimamos continuar con la expansión edilicia, hasta utilizar plenamente nuestras tierras”, explica Andrés Basilio Agres, rector de la institución educativa que desarrollará la nueva sede con el dinero de la venta de este predio, más los US$40 millones que obtuvo tras la venta del edificio ubicado en la avenida Madero al 399, a pasos de Puerto Madero.

El diseño de la futura sede principal demandará una inversión aproximada de US$100 millones

La zona no fue elegida de manera aleatoria, sino que está dentro de un polo destinado a la innovación, donde se promueven proyectos educativos, de investigación y científicos.