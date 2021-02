Búnker de lujo: conocé la casa que eligió Angelina Jolie para pasar la pandemia con sus hijos

Durante el 2020, los famosos tomaron decisiones que probablemente marcaron sus vidas para siempre, y es el caso de Angelina Jolie, que tras su separación de Brad Pitt, nunca había estado tanto tiempo en una misma casa como en esta ocasión. Es así que para afrontar la pandemia del coronavirus decidió instalarse en su gran mansión de Los Ángeles, en Laughlin Park, que perteneció al exdirector teatral Cecil B. DeMille. Fue construida en 1913 y tiene un estilo renacentista italiano.

La cocina 100% blanca y con suficientes espacios de guardado para una familia numerosa como la de Jolie www.hiltonhyland.com

Cuando la adquirió en 2016 desembolsó casi US$25 millones para la compra del hogar familiar. Entre sus vecinos más destacados se encuentran Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Will. I. Am, David Fincher y Lauren Graham... y su exmarido, Brad Pitt.

"Quería que la casa donde estemos todo este tiempo esté cerca de la de su papá, que se encuentra a tan solo cinco minutos de acá." Angelina Jolie

Una pileta con la espectacularidad propia de las casas de Hollywood www.hiltonhyland.com

La propiedad tiene 700 metros cuadrados, seis dormitorios, 10 baños que cuentan con un aire retro, con grandes bañeras y muebles de época, y un estudio con entrada independiente, entre otras comodidades. El dormitorio principal tiene chimenea y es una de los sectores más bellos de la casa, con molduras, cornisas y columnas tanto en el techo como en las paredes. El comedor está forrado de madera de caoba que lo convierte en un espacio sofisticado y lleno de estilo potenciado con la araña en el techo y los candelabros.

Los ambientes son amplios con una decoración cálida y de estilo europeo www.hiltonhyland.com

La biblioteca es una de los rincones más encantadores, realizada a medida y en madera que va desde el techo hasta el piso y con estanterías personalizadas. La cocina cuenta con un comedor diario con amplios ventanales. La propiedad también tiene un gimnasio de última generación y un amplio patio, con césped ondulado, árboles de diferentes variedades y jardines de rosas. Además, cuenta con una gran piscina estilo Hollywood con fuentes arqueadas.

El living con vista a los jardines con desniveles www.hiltonhyland.com

En diálogo con Vogue, la actriz habló sobre cómo lleva sus días junto a sus hijos y cómo es ella cuando está en su casa. “Siento que me faltan todas las habilidades para ser una madre tradicional que se queda en casa. Lo estoy superando porque los chicos son bastante resistentes y me están ayudando, pero no soy buena en eso”, confiesa la actriz.

La propiedad fue construida en 1913 y tiene un claro estilo renacentista www.hiltonhyland.com

Angelina Jolie pasa allí los días de aislamiento y pandemia junto a sus seis hijos: Maddox (19 años), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) y los gemelos Vivienne y Knox (12).

Vista completa del predio con las construcciones, el amplio parque y la piscina www.hiltonhyland.com