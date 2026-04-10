Calendario de remates de propiedades de abril 2026

Durante abril, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias del país.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios bases de las propiedades van desde los US$46.900 y llegan a los US$8.600.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Villa Santa Rita

El 13 de abril a las 11.00 se subastará un departamento en el segundo piso ubicado en General Cesar Diaz 2979/85, Villa Santa Rita

El 13 de abril a las 11 se subastará un departamento en el segundo piso ubicado en General César Díaz 2979/85, Villa Santa Rita, CABA.

El precio base es de US$84.504,13 y el depósito de US$2535,12. El departamento, de cuatro ambientes, tiene living comedor, cocina, balcón interno con lavadero, balcón externo, toilette, baño completo, tres habitaciones y dependencia de servicio con baño y dormitorio. Todo se distribuye en una superficie de 100,61 m².

Para visitar la vivienda es necesario contactarse con consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la subasta.

San Telmo

En Chacabuco 1248/1252, San Telmo, en el piso nueve hay una oportunidad por US$73.898,30

En Chacabuco 1248/1252, San Telmo, en el piso nueve hay una vivienda disponible por US$73.898,30 con un depósito de US$2216,94. Con tres ambientes y una superficie total de 67,41 m², el departamento consta de hall de ingreso, cocina, living comedor con salida a balcón, dos dormitorios y baño completo. La subasta se realizará el 20 de abril a las 11.

Para visitar el inmueble, se debe contactar previamente a consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la subasta.

Villa Urquiza

Con un precio base de US$184.250 se subastará un inmueble en Galván 3414, Villa Urquiza Subastas Banco Ciudad

Con un precio base de US$184.250 y un depósito en garantía de US$5527,50, se subastará, el 24 de abril, una construcción desarrollada en planta baja destinada a dos viviendas. La primera está ubicada hacia el frente y tiene hall de acceso, dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a la terraza. La segunda se encuentra en el contrafrente y tiene la misma cantidad de habitaciones.

La propiedad cuenta con 224,18m² totales, de los cuales 58,80 m² son cubiertos. A diferencia de los otros inmuebles, no se puede visitar previamente.

Flores

El 24 de abril y con un precio de US$46.900 se subastará un inmueble en Flores Subastas Banco Ciudad

También el 24 de abril y con un precio de US$46.900 y un depósito en garantía de US$1407, se subastará un inmueble- de dos plantas- con cocina, baño, cuatro habitaciones y lavadero.

La propiedad, descripta en la publicación como “en muy mal estado” está ubicada en Neuquén 2639, en el barrio de Flores. Se exhibirá de manera presencial el 13 de abril.

Balvanera

Se subasta un edificio completo situado en Balvanera, sobre un lote propio Subastas Banco Ciudad

El 22 de abril se subastará un edificio completo situado en Balvanera, sobre un lote propio, en Hipólito Yrigoyen 2625/29, esquina Saavedra 57/65.

Con un precio base de US$8.600.000 y un depósito en garantía de US$258.000 la semi torre- que se encuentra sin finalizar y sin actividad- tiene una estructura de hormigón armado, tres subsuelos, planta baja, entrepiso y 17 pisos.

La construcción podrá visitarse el 13 y 14 de abril de 10.00 a 15.00, con inscripción previa y coordinación a través del correo fluna@bna.com.ar o del número telefónico 4347-6508.

Gran Buenos Aires

Las subastas en el conurbano se concentran en el parque industrial de Almirante Brown, donde se rematarán seis terrenos el 23 de abril. Las visitas podrán realizarse entre el 13 y el 17 de abril, de 9 a 12, con coordinación previa vía secretariadegobierno@brown.gob.ar.

Luis María Drago (Almirante Brown)

En la calle Luis María Drago, Almirante Brown, se subastará un terreno de 2509,07 m2 Subastas Banco Ciudad

En la calle Luis María Drago, en el sector industrial planificado de Almirante Brown, se subastará un terreno de 2509,07 m², con un precio base de US$161.280 y un depósito de US$8064.

El lote, que se encuentra sobre una calle pavimentada y es de forma irregular, tiene servicios de alumbrado público, energía eléctrica, gas natural, señal de telefonía móvil, internet, además de desagües pluviales.

José Ingenieros (Almirante Brown)

En terreno se encuentra sobre José Ingenieros, y tiene una superficie de 4637,95 m2 Subastas Banco Ciudad

En la calle José Ingenieros, se subastará un terreno con una superficie de casi el doble que la anterior, 4637,95 m². Posee servicios de energía eléctrica señal de telefonía móvil e internet, pero su entrada está ubicada en una calle de tierra. El precio parte de los US$299.203 y la garantía es de US$14.960.

José Ingenieros entre Juan XXIII y Cafferata norte (Almirante Brown)

El terreno tiene un precio base de US$342.870 Subastas Banco Ciudad

Hay otra oportunidad en la misma calle, entre Juan XXIII y Cafferata norte a 1450 metros de la Ruta Provincia Nro. 4. Al igual que en los casos anteriores tiene servicios de energía, internet, señal telefónica y desagües, y una dimensión de más de 5000 m².

El precio base de US$342.870 y el depósito es de US$17.143.

José Ingenieros esquina Núñez (Almirante Brown)

Se subastará un terreno en la calle José Ingenieros, esquina Núñez, a 2000 metros de distancia de la Ruta Provincial Nro. 16 Subastas Banco Ciudad

Con un precio inicial de US$459.758 y un depósito en garantía de US$22.987, se subastará un terreno en la calle José Ingenieros, esquina Núñez, a 2000 metros de distancia de la Ruta Provincial Nro. 16. El lote tiene una superficie total de 6707 m².

Fonrouge y Av. Hipólito Yrigoyen (Almirante Brown)

Sobre la calle Fonrouge, hay un lote de 9536 m2 con un precio base de US$500.774 Subastas Banco Ciudad

Sobre la calle Fonrouge, hay un lote de 9536 m² con forma de polígono irregular con un precio base de US$500.774 y un depósito de US$25.038. Al igual que los anteriores, tiene los servicios básicos incluidos.

Cafferata (Almirante Brown)

El último terreno en la zona- de 1800 m2- se encuentra sobre la calle Cafferata, a 100 metros de la Ruta Provincial 4 Subastas Banco Ciudad

El último terreno en la zona- de 1800 m²- se encuentra sobre la calle Cafferata, a 100 metros de la Ruta Provincial 4 en una calle parcialmente pavimentada y tiene el precio más bajo de los seis: US$145.1520 y una garantía de US$7257,60. Cuenta con servicios de alumbrado público, energía eléctrica, red de gas natural, recolección de residuos, línea o señal de telefonía móvil, e internet.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Caballito

Con un precio base de US$905.890,50 se subastará un inmueble, correspondiente a Petit Hotel en Av. Rivadavia 4615 Subastas Banco Ciudad

Con un precio base de US$905.890,50 se subastará el jueves 30 de abril de 2026 a las 14 un inmueble, correspondiente a un Petit Hotel, de cuatro niveles ubicado en la avenida Rivadavia 4615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propiedad, que cuenta con una superficie cubierta de 1.022,47m², y una superficie semicubierta de 4,09m², está abandonada y en un estado de conservación descripto como “regular”.

La inscripción a la subasta cerrará el 23 de abril a las 12.

Córdoba capital

Ubicado en la avenida Colón 532, en la capital de Córdoba, se subastará el viernes 17 de abril a las 14.00 un departamento, de 268,34 m2, en mal estado de conservación.

Con un valor base de US$119.434,63, la unidad funcional se encuentra en el segundo piso de un edificio y tiene cuatro habitaciones, tres baños, cocina, lavadero, living, balcón, jardín de invierno y patio interno.

El cierre de la inscripción a la subasta se realizará el 10 de abril de 2026 a las 12.

Santa Fe capital

Parcelas 6 y 9 en Pasaje Roca: El miércoles 29 de abril a las 14 se subastará un terreno baldío, sin construcciones, con una superficie de 432 m² y en buen estado de mantenimiento. El precio base es de US$56.054, y el cierre de la inscripción es el 22 de abril a las 12.

El miércoles 29 de abril a las 14 se subastará un terreno baldío en buenas condiciones ubicado en Santa Fe Subastas Banco Ciudad

Parcelas 5 y 7 en Pasaje Roca: en la misma ubicación, se subastará el martes 28 de abril a las 14 un lote sin edificaciones de 432 m², con un valor inicial de US$58.863. Hay tiempo para inscribirse hasta el lunes 20 de abril a las 12.

En Pasaje Roca S/N° , Santa Fe se subastará el martes 28 de abril un lote sin edificaciones de 432 m2 Subastas Banco Ciudad

Otra subasta es un terreno baldío en Miguel de Azcuénaga S/N° - Parcelas 2, 3 y 4, con una superficie de 648m² en Santa Fe Capital, se subastará el lunes 27 de abril a las 14 con un precio base de US$87.023. El cierre de inscripción será el lunes 20 de marzo a las 12.

Un terreno baldío, con una superficie de 648m² se subastará con un precio base de US$87.023 Subastas Banco Ciudad

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: