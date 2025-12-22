Cuánto cuesta un departamento de lujo en Puerto Madero hoy

Puerto Madero se consolidó como el núcleo del ultra lujo en la Argentina. Con los valores inmobiliarios más altos de la ciudad de Buenos Aires, el barrio se caracteriza por su cercanía al río, sus edificios modernos, su diseño urbano cuidado y una gran oferta de servicios de alta gama.

Es una zona que no descansa y que se mantiene en constante desarrollo: concentra torres que compiten para ser las más altas y exclusivas del país, restaurantes de nivel y cadenas hoteleras de lujo.

El barrio porteño concentra torres que compiten para ser las más altas y exclusivas del país

En números, Puerto Madero es el barrio más caro de la ciudad: registra un valor promedio de US$ 6144/m², es decir que supera por más del 150% el precio medio por metro cuadrado de CABA que es de US$ 2450, según el Index de Zonaprop correspondiente al mes de noviembre.

En este escenario, el barrio lidera el ranking de los más caros de la ciudad, con un valor que casi duplica al de los barrios que siguen: Palermo, con US$3393/m², y Núñez, con US$3367/m². En el extremo opuesto se encuentra Lugano, que se consolida como el más accesible con un precio promedio de US$1091/m², es decir, un 463% menos que Puerto Madero.

Puerto Madero se caracteriza por su cercanía al río, su diseño urbano cuidado y una alta oferta de servicios de alta gama. Hugo Mouján

Para dimensionar los valores, la propiedad más cara actualmente publicada en Zonaprop se encuentra en el edificio Alvear Tower y tiene un precio de US$9.500.000. Se trata de un departamento de 444 m² con seis ambientes, que incluyen living comedor con vista al río, un amplio balcón, cuatro dormitorios en suite -uno de ellos con un vestidor doble-, seis baños, sala de televisión, playroom, cocina independiente, lavadero, dos dependencias de servicio y cuatro cocheras. La publicación detalla, además, el precio de las expensas que rondan los $4.000.000 mensuales.

Alvear Tower es una de las torres más premium de Puerto Madero DIEGO SPIVACOW / AFV

Así puede ser la vista desde uno de los departamentos de Alvear Tower

Una alternativa con un valor inferior, aunque igualmente exclusiva, es un departamento de US$7.500.000 en el Chateau Puerto Madero Residence, ubicado sobre Martha Salotti al 500. La unidad cuenta con 558 m², cuatro ambientes, cuatro cocheras y se encuentra en el piso 38 con amplias vistas al río y a la ciudad.

La imponente entrada del Chateau Puerto Madero Twitter

Dentro del segmento alto, pero en un rango más “accesible” para el barrio, también se registran opciones entre US$1.000.000 y US$2.000.000. Entre ellas un departamento de cuatro ambientes en Osten Tower por US$1.960.000, y una unidad de similares características en Harbour Tower por US$1.550.000.

Este departamento en Harbour Tower de cuatro ambientes tiene un precio de US$1.550.000

Algunos emprendimientos en la zona

Aunque en Puerto Madero la disponibilidad de tierra es limitada, el barrio porteño se las ingenia para continuar ampliando su oferta de desarrollos modernos y lujosos. En este contexto, surgen proyectos que replican una tendencia instalada en ciudades como Nueva York tras la pandemia: la reconversión de edificios corporativos en residenciales.

Uno de los casos es Be Boulevard, ubicado en Azucena Villaflor al 400 en el dique 2 del barrio más joven de la ciudad, frente a un bulevar y a pasos del agua, donde funcionaba hasta hace un poco más de un año y medio el edificio corporativo de Mercedes Benz.

Así quedará el edificio donde funcionaban las oficinas de Mercedes Benz que ahora será reconvertido en viviendas Gentileza

Según detalla Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, la empresa que comercializa Be Boulevard, tendrá monoambientes en suite desde 31 m², departamentos de dos ambientes ubicados en las esquinas del proyecto desde 42 m², y de tres ambientes a partir de 84 m², además de penthouses con 143 m² o más. “Los tickets arrancan en US$160.000”, agrega. Del primero al octavo piso se proyectan estudios para uso profesional.

El proyecto Sofitel tendrá 43 pisos y 188 departamentos

Otro desarrollo en marcha es un edificio de 43 pisos y 188 departamentos, ubicado en Juana Manso y Trinidad Guevara en el dique 4, y será una de las primeras residencias con la marca Sofitel en el mundo. Con un valor de metro cuadrado desde los US$10.000, el emprendimiento busca convertirse en un ícono de Buenos Aires.

La torre Única contempla una inversión de US$30 millones solo en obra, tendrá 35 pisos y 90 departamentos

En el mismo barrio se encuentra Única, un emprendimiento impulsado por Marcos Brito, uno de los seis hijos del fallecido banquero Jorge Brito, y diseñado con el sello de la firma italiana Pininfarina, reconocida por su trabajo en automóviles y trenes de alta velocidad. La torre, ubicada en el Dique 1, contempla una inversión de US$30 millones solo en obra, tendrá 35 pisos y 90 departamentos.

Osten Tower II tendrá 33 pisos y unidades residenciales que van desde suites hasta cuatro ambientes

Por último, se desarrolla Osten Tower II, el segundo edificio de la marca Osten a cargo de la desarrolladora GNV Group, dentro del distrito Madero Harbour. El proyecto contará con 33 pisos y unidades residenciales que van desde suites hasta departamentos de cuatro ambientes, con precios que comienzan en los US$ 212.000. La entrega está prevista para diciembre de 2028.