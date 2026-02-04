Esta es la provincia más barata de Argentina para vivir entre alquileres y alimentos en febrero 2026

A la hora de elegir la provincia ideal para vivir, la comparación entre distintos factores es crucial para tomar una decisión informada. No solo se ponderan aspectos vinculados a la calidad de vida, las oportunidades laborales o el entorno, sino también variables económicas que impactan de manera directa en el día a día.

En este sentido, el costo de vida se posiciona como uno de los indicadores más relevantes: tanto el valor de los alquileres como el precio de los alimentos condicionan el presupuesto mensual y determinan, en gran medida, el nivel de bienestar de quienes residen en cada región.

Alquileres

Departamentos de dos ambientes

A lo largo del país, los precios de los alquileres muestran brechas significativas entre provincias, especialmente en las principales ciudades de cada región. Si se toma a Bariloche como referencia de Rio Negro, se observa el valor más alto del relevamiento: alquilar un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $1.105.000 mensuales, según Relevamiento Inmobiliario.

Bariloche tiene el precio de alquiler más alto del país Argenway

En el extremo opuesto se ubica San Miguel de Tucumán, la ciudad más accesible del ranking, con un valor promedio de $489.000 por mes, lo que la convierte en una opción 56% más económica que Bariloche. Le siguen Santa Fe capital, con $585.555, y Salta con $663.000.

San Miguel de Tucumán es la ciudad más barata para alquilar con un precio 56% menor que Bariloche Sofía López Mañán

El ranking promedio de alquileres de dos ambientes queda conformado por:

Rio Negro (Bariloche): $1.105.000

Neuquén (Capital): $951.250

Misiones (Posadas): $823.335

Salta (Capital): $663.000

Mendoza (Capital): $686.665

Córdoba (Capital): $633.335

Santa Fe (Capital): $585.555

Tucumán (San Miguel de Tucumán): $489.000

Departamentos de tres ambientes

Al ampliar el análisis a unidades de tres ambientes, el ranking se mantiene similar. Bariloche vuelve a posicionarse como la ciudad menos accesible, con un valor promedio de $1.460.000 mensuales, seguida por Neuquén con $1.435.715.

En el otro extremo, San Miguel de Tucumán conserva su lugar como la alternativa más económica con un promedio de $745.000, mientras que Córdoba se ubica apenas por encima con $785.000, según el mismo informe.

Córdoba Capital se ubica entre las más económicas de las ciudades para alquilar tres ambientes Shutterstock

El ranking queda conformado de la siguiente manera:

Rio negro (Bariloche): $1.460.000

Neuquén (capital): $1.435.715

Misiones (Posadas): $1.105.000

Salta (capital): $919.445

Mendoza (capital): $868.750

Santa Fe (capital): $807.780

Córdoba (capital): $785.000

Tucumán (San Miguel de Tucumán): $745.000

Las unidades de dos ambientes relevadas por el informe en el interior del país aumentaron un 55,1% interanual, mientras que las unidades de tres ambientes lo hicieron en un 60,0% interanual (noviembre 2024 vs. noviembre 2025). Estos números reflejan un aumento por encima de la inflación general.

El costo de los alimentos

Los alimentos constituyen otro factor determinante en el costo de vida de las distintas provincias. Al analizar las mismas regiones relevadas en el mercado de alquileres, Rio Negro vuelve a encabezar el ranking, esta vez como la provincia con la canasta básica más cara, según un informe de la consultora Analytica.

El estudio compara el precio de una selección de productos de consumo habitual para una familia tipo, de dos adultos y dos menores, y muestra que en diciembre 2025 el costo mensual del carrito de compras en la provincia patagónica alcanzó los $863.809.

Rio Negro es la provincia con la canasta alimentaria más cara Shutterstock

En el extremo opuesto se ubica Santa Fe, con un valor de $802.000, es decir $60.000 menos que Rio Negro.

El ranking de la canasta básica en diciembre de 2025 fue:

Rio Negro: $863.809

Neuquén: $840.602

Salta: $833.214

Tucumán: $817.101

Córdoba: $816.059

Misiones: $815.101

Mendoza: $807.177

Santa Fe: $802.602

Al comparar estos valores con los registrados a fines de noviembre, la mayor suba se dio en Misiones, con un incremento de $46.037. En contraste, Córdoba fue la provincia con el aumento más moderado, de $18.318.

Entonces, ¿cuál es la provincia más económica para vivir?

Decidir cuál es la provincia más barata para vivir requiere considerar de manera conjunta el costo de alquiler y el precio de la canasta alimentaria.

En el mercado inmobiliario, las provincias del sur del país concentraron los valores más elevados, mientras que Tucumán se consolidó como la opción más accesible, tanto en alquileres de unidades de dos como de tres ambientes.

Sin embargo, Tucumán no lidera el ranking de alimentos más económicos: en ese rubro se ubica en la parte media de la tabla, como la cuarta provincia con mayor valor de canasta básica.

Si se suman los valores promedio de alquiler de una unidad de tres ambientes, con los valores de canasta alimentaria de cada provincia, el ranking final queda conformado de la siguiente manera:

Rio Negro: $2.323.809

Neuquén: $2.276.317

Misiones: $1.920.101

Salta: $1.752.659

Mendoza: $1.675.927

Santa Fe: $1.610.382

Córdoba: $1.601.059

Tucumán: $1.562.101

Entonces, Tucumán se posiciona como la provincia más económica para vivir, seguida por Córdoba y Santa Fe. Mientras que Rio Negro, Neuquén y Misiones concentran los costos mensuales más elevados.