Calendario de remates de propiedades de diciembre 2025

Durante diciembre, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Subastas del Banco Ciudad

Los valores base de los inmuebles sin herederos, que se subastarán el miércoles 3 de diciembre parten desde US$35.000 y alcanzan los US$110.000, según la ubicación y características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

Palermo

Este inmueble se trata de un departamento de dos ambientes Lobrando Emmanuel

Con un precio base de US$110.000y un depósito en garantía de US$3300, se subastará un inmueble ubicado en Av. Luis Maria Campos 791/95/97/99, en el barrio de Palermo, sobre una propiedad de 47,96 m². Se trata de un dos ambientes en séptimo piso al frente identificado. Consta de hall, living comedor, cocina, lavadero semicubierto, baño completo con bañera, dormitorio y balcón. La subasta será el tres de diciembre a las 11:30.

San Telmo

La propiedad se encuentra en Chacabuco al 1146 Lobrando Emmanuel

En la calle Chacabuco1146, se rematará una propiedad de 39,64 m²totales. Es un departamento de dos ambientes en el primer piso al frente. Consta de hall, living comedor, cocina, paso con placar, dormitorio y baño. Todos los ambientes ventilan al exterior. El precio base es de US$48.006 y el depósito en garantía de es de US$1440. La subasta se llevará a cabo el tres de diciembre a las 12:15.

Villa Lugano

Esta propiedad se encuentra en Castañares 4529

En este barrio, en la calle Castañares 4529 se encuentra el inmueble a subastar con el valor más bajo: Se trata de un departamento de dos ambientes al frente y contrafrente con vista abierta y ventilación cruzada, identificado con la letra “C”. El inmueble de 44,95 m² consta de estar comedor con balcón semicubierto que se integró al ambiente, dormitorio, baño completo, cocina, y lavadero semicubierto. Su valor es de US$35.000 y un depósito en garantía de US$1050. Este inmueble estará disponible el tres de diciembre a las 10:45.

Flores

Se trata de un dos ambientes ubicado en Lautaro 1547/49

En la calle Lautaro 1547/49, se subastará un departamento de dos ambientes en primer piso. Cuenta con sala, habitación, baño, cocina, garage y patio con lavadero. Tiene una superficie total de 135,86 m² y el precio base es de US$50.000 y el depósito en garantía de US$1500. Este inmueble estará disponible el tres de diciembre a las 10.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Caballito

El inmueble esta ubicado en Av. Rivadavia 4615/19

En esta subasta se ofrecerá un inmueble sobre la avenida Rivadavia 4615/19. Se trata de una propiedad tipo Petit Hotel de cuatro niveles (planta baja, 1°, 2° y 3° piso) más un espacio cubierto adicional sobre la azotea, que totaliza 1.022,47 m² cubiertos y 4,09 m² semicubiertos. El edificio, actualmente abandonado y en estado regular cuenta con dos accesos independientes: uno hacia los pisos superiores y otro exclusivo para la planta baja, donde funcionaba un local comercial con frente a la calle. El 1° y 2° piso reúnen habitaciones y sanitarios, este último accesible por una escalera de madera en buen estado; mientras que el 3° piso, al que se llega por una escalera metálica agregada, combina un ambiente original con una ampliación de techo metálico. Un patio interno permite, a través de otra escalera metálica, el acceso a la terraza. El precio base es de US$1.006.545. La subasta se realizará el viernes 19 de diciembre a las 12.

Retiro

El inmueble corresponde en su mayor extensión a una edificación del tipo nave industrial

Esta propiedad ubicada en Av. Antártida Argentina 1160 corresponde mayormente a una estructura de tipo nave industrial de unos 17.844,97 m² cubiertos, donde hoy funcionan un supermercado COTO (Edificio C), una sucursal del Banco Santander (Edificio B) y un local de McDonald’s en dos niveles (Edificio A). Dentro del predio —sobre el cual la AABE prevé suscribir con la firma Gepal S.A. la desocupación— también se ubican dos antenas de telefonía móvil en proceso de regularización (una de Telefónica Móviles Argentina S.A. y otra de Sitios Argentina S.A.) y una edificación en desuso que operaba como sala de máquinas, identificada como Edificio D, junto a una pequeña construcción que antiguamente funcionaba como cochera para directivos de S.A.D.O.S. El precio base es de US$11.907.591 y la subasta se realizará el martes 12 de diciembre a las 14.

Belgrano

El inmueble en cuestión se sitúa en el Barrio de Belgrano, a 300 de la Av. Libertador

El inmueble se ubica en la manzana delimitada por Echeverría 1175, Cazadores s/n, Juramento 1142 y Artilleros 2017/51/81. Se trata de un inmueble que en gran parte funciona como playa de estacionamiento descubierta, y que además incluye, sobre la calle Cazadores, una edificación de mampostería con cubierta metálica y tipología fabril. El precio base es de US$21.369.863 y la subasta se llevará a cabo el martes 12 de diciembre a las 10.

Balvanera

La dirección de esta propiedad es Valentin Gómez 2960/64

Esta propiedad se encuentra en Valentin Gómez 2960/64, es una construcción de mampostería tradicional con subsuelo, planta baja y dos niveles superiores, que totaliza 938,35 m² cubiertos. La planta baja ocupa todo el lote y cuenta con un pequeño patio al contrafrente. Aunque puede haber equipamiento o bienes muebles en el interior, no forman parte de la subasta y el inmueble se entregará libre de enseres. Su valor base es de US$673.474,50 y se subastará el martes 12 de diciembre a las 14.

La Plata

El inmueble se encuentra ubicado a pocos metros de la Avenida 7

El inmueble se encuentra ubicado en una zona céntrica y activa de la ciudad de La Plata, a pocos metros de la Avenida 7, sobre las calles 45 y 2. El inmueble cuenta con una edificación de tres niveles, con 3.299,29 m² cubiertos, 49,16 m² semicubiertos y 1.430,18 m² descubiertos. En la planta baja funciona un supermercado VEA —con cajas, góndolas, cámaras de frío y depósito con acceso por Calle 2— y también oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (IO.S.F.A.). El entrepiso reúne las áreas administrativas del supermercado, además de comedor, vestuarios y sanitarios para el personal. En la planta alta/azotea se ubican un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y las salas de máquinas. El precio base de la propiedad es de US$2.445.282,90 y su subasta será el lunes 22 de diciembre a las 14.

Pinamar

Consiste en terreno baldío, con vegetación natural, sin construcciones

La propiedad se encuentra en la manzana delimitada por la avenida del Mar, avenida de los Tritones, avenida Eolo. Consiste en terreno baldío de 7242,85 m² , con vegetación natural, sin construcciones a excepción de una pequeña edificación abandonada sobre la esquina del inmueble en Av. del Mar y Eolo, cuyo perímetro se encuentra parcialmente circundado por un cerco de alambre romboidal, el cual cuenta con un portón de acceso sobre Av. del Mar. El monto base es de US$3.474.216,87 y se subastará el viernes 19 de diciembre a las 10.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: