¿Es mejor alquilar un departamento en San Telmo o Monserrat?

Mudarse siempre es una decisión difícil y elegir en que barrio hacerlo puede ser más complicado todavía, pero mucho más cuando la decisión se torna entre barrios tan parecidos pero tan diferentes al mismo tiempo, como pasa en el caso de San Telmo y Monserrat.

Elegir entre San Telmo y Monserrat es como discutir si el tango suena mejor en un disco de vinilo o en vivo. Son dos barrios donde la esencia porteña se encuentra completamente arraigada y donde su público es muy particular.

Son barrios vecinos, comparten historia, veredas angostas, calles empedradas y mucha vida urbana, pero cada uno vibra distinto. Y para quienes están buscando un departamento para alquilar, esa diferencia pesa tanto como el precio.

San Telmo es chiquito, pero no necesita más espacio para marcar presencia. Tiene ese encanto difícil de copiar: calles empedradas con latido propio, caserones antiguos, galerías de arte y una movida gastronómica particular. La Plaza Dorrego, la tradicional feria de los domingos y el Parque Lezama hacen que el barrio funcione como un imán, especialmente para turistas, estudiantes y jóvenes que buscan un entorno con personalidad. Y, a pesar de ser el de menor superficie de la ciudad, condensa una enorme cantidad de propuestas

“San Telmo es un barrio muy pintoresco donde su gastronomía y su conectividad han contribuido a su crecimiento en los últimos años, sin olvidarse la gran afluencia de turismo que recibe todos los días, y que quizás pueda ser molesto para quienes lo habitan día a día, especialmente los fines de semana”, analiza Alejandro Moretti, de Nuevo Siglo Propiedades.

El Mercado de San Telmo, anclado en el corazón de Buenos Aires

Del otro lado, Monserrat ofrece otro tipo de atractivo. Fue el encargado de dar inicio a la historia porteña: la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Catedral, la avenida de Mayo, la Manzana de las Luces… todo queda a un par de cuadras. Durante el día tiene el ritmo intenso del microcentro; por la noche baja la persiana y se vuelve mucho más tranquilo. Su punto fuerte es la conectividad: colectivos por todos lados, acceso rápido a Avenida la 9 de Julio, el Paseo del Bajo y el subte. El espíritu de barrio se preserva en muchas de sus calles angostas, que mantienen un carácter apacible y distendido.

¿Alquilar en San Telmo o en Monserrat?

Quienes eligen vivir en Monserrat tienden a ser personas que trabajan o estudian en el centro de la ciudad, mientras que San Telmo es mayormente elegido por jóvenes y extranjeros que buscan un ambiente bohemio y cultural. “La zona en los últimos años se ha transformado en un receptor importante de turistas por la gran cantidad de alquileres temporarios que se ofrecen”, agrega Moretti.

Por lo que, a raíz de este cambio de generaciones, según Moretti, “el 40% de los alquileres ofrecidos en la zona son monoambientes”.

La avenida 9 de Julio y el nuevo Paseo del Bajo potencian la movilidad en una zona en la que la actividad diurna es intensa a través de oficinas, locales comerciales y espacios gastronómicos [e]MARTIN ZABALA - XinHua

A la hora de analizar los valores, el precio promedio de dos ambientes en alquiler en San Telmo se encuentra en torno a $670.316, de acuerdo al último reporte de Zonaprop. Mientras que en Monserrat un dos ambientes ronda los $668.788, valor muy similar al del barrio vecino. Ambos precios están por debajo del promedio de la ciudad, que se ubica en $714.430 por mes.

Alquileres en San Telmo

Actualmente, hay más de 230 departamentos publicados en alquiler en el barrio del tango porteño, de los cuales el 66% están publicados en pesos y el 34% en dólares, con valores que van desde los $330.000, para una unidad de un ambiente con balcón en Paseo Colón al 700, hasta los US$2200 para un departamento de cuatro ambientes y 269 m² en Caseros esquina Bolívar.

El 35% de los alquileres publicados en la zona son monoambientes, con valores que pueden llegar a superar los US$1000. Pero, la gran mayoría se encuentra por debajo de los $600.000. Como por ejemplo, en la avenida Juan de Garay al 300 se alquila un departamento de un ambiente de 40 m² con balcón, cocina integrada, vestidor y baño completo, por $570.000. Aunque también hay algunas pocas unidades de más de tres ambientes, pero la mayoría de estas opciones son para alquileres temporarios.

Las construcciones típicas de San Telmo Maia Croizet

Alquileres en Monserrat

El caso de Monserrat es muy similar al de San Telmo. Actualmente, en el barrio hay alrededor de 220 departamentos en alquiler, con una predominancia de monoambientes (45% del total). Los precios en esta zona van desde los $300.000, para una unidad de un ambiente y 28 m² en Estados Unidos al 1400, y llegan hasta los US$2500 para un departamento de dos ambientes y 270 m² en el histórico Palacio Raggio, ubicado en Moreno al 500.

Otra opción es la de un inmueble ubicado en Moreno al 1300 que se alquila por $700.000. Es un departamento de época de tres ambientes con dependencia y 76 m², ubicado en el sexto piso de un edificio construido en 1957.

Por lo que, las opciones en ambos barrios son muy similares entre sí, pero elegir en cuál vivir va a depender fundamentalmente del estilo de vida que se busque: San Telmo es ideal para quienes sueñan con un ambientes bohemio y socialmente activo, valorando la historia y la vida de barrio con un toque turístico. Mientras que Monserrat es más adecuado para quienes priorizan la conectividad, la cercanía al centro financiero y administrativo de la ciudad.