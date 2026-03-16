Calendario de remates de propiedades de marzo y abril 2026: oportunidades baratas y a pagar en pesos

Aunque ya pasó la mitad de marzo, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúan con la ronda de subastas públicas para este mes, ubicadas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Subastas del Banco Ciudad

Marzo

Los valores base de los inmuebles sin herederos, que se subastarán en marzo, parten desde US$19.409 y alcanzan los US$103.850, según la ubicación y las características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

Villa General Mitre

El inmueble, ubicado en Condarco 1633, en el barrio de Villa General Mitre, se subastará en marzo subastas.bancociudad.com.ar

El 27 de marzo, con un precio base de US$19.409 y un depósito en garantía de US$582, se subastará un departamento de dos ambientes, en un tercer piso, sin ascensor. El inmueble cuenta con living comedor, balcón, dormitorio, cocina y baño completo, y tiene una superficie cubierta de 29,79 m². El inmueble está ubicado en Condarco 1633, en el barrio de Villa General Mitre, Ciudad de Buenos Aires.

Para visitar la vivienda es necesario enviar un correo electrónico a consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la fecha de la subasta.

Monte Castro

El 27 de marzo se subastará un departamento de dos ambientes ubicado en Marcos Sastre 5152 subastas.bancociudad.com.ar

Con un precio base de US$40.483 y un depósito en garantía de US$1214,50, se subastará el 27 de marzo un departamento de dos ambientes, en un primer piso, ubicado en Marcos Sastre 5152, Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires. La unidad funcional tiene un patio cerrado, cocina, sala de estar-comedor con salida a un segundo patio con lavadero, habitación y baño completo.

La propiedad se desarrolla al contrafrente y cuenta con 56,92 m² totales, de los cuales 41,28 m² son cubiertos y 15,64 m² corresponden a balcón.

Balvanera

La propiedad, ubicada en Paso 185, en el barrio de Balvanera, tiene una superficie cubierta de 81m2 subastas.bancociudad.com.ar

También el 27 de marzo y con un precio de US$78.942 y un depósito en garantía de US$2368,26, se subastará un departamento de tres ambientes, con dependencia, en un segundo piso. El inmueble cuenta con un hall de ingreso, baño completo, cocina, galería semicubierta con lavadero, living comedor y dos habitaciones con balcón.

La propiedad está ubicada en Paso 185, en el barrio de Balvanera, ciudad de Buenos Aires. Tiene una superficie cubierta de 81 m² y superficie descubierta: terraza 0,40 m² y balcón 0,68 m².

Palermo

El inmueble, que se subastará el 27 de marzo, se encuentra en el piso 5°B y está ubicado en avenida Luis María Campos 152 subastas.bancociudad.com.ar

El inmueble, que se subastará el 27 de marzo, se encuentra en el piso 5°B y está ubicado en avenida Luis María Campos 152. Es una unidad de tres ambientes con living comedor, balcón, cocina, habitación de servicio/despensa, toilette y dos dormitorios. La superficie total es de 78,38 m², de los cuales 73,11 m² son cubiertos y 5,27 m² semicubiertos. El precio es de US$103.850, y el depósito de US$3115,50.

Abril

Estas son las subastas ya informadas para el próximo mes de abril.

Boedo

El 11 de abril se subastará un departamento en plata baja y una baulera en la calle Avenida Independencia 3514/18, en Boedo

El 9 de abril a las 11 se subastará un departamento en planta baja y una baulera en la calle Avenida Independencia 3514/18, en Boedo, Ciudad de Buenos Aires. Con un precio de US$53.200,57 y un depósito de US$1596,01, la unidad funcional tiene tres ambientes: dos cuartos, baño completo, cocina, living comedor, dos patios propios y lavadero semicubierto, además de una unidad complementaria con el número XV ubicada en el sótano. La superficie cubierta es de 55,68 m² y la descubierta de 31,49 m².

Para visitar el inmueble es necesario contactarse, a través de un correo electrónico, con consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la fecha de la subasta.

Villa Santa Rita

El 13 de abril a las 11.00 se subastará un departamento en el segundo piso ubicado en General Cesar Diaz 2979/85, Villa Santa Rita

El 13 de abril a las 11 se subastará un departamento en el segundo piso ubicado en General César Díaz 2979/85, Villa Santa Rita, CABA.

El precio base es de US$84.504,13 y el depósito de US$2535,12. El departamento, de cuatro ambientes, tiene living comedor, cocina, balcón interno con lavadero, balcón externo, toilette, baño completo, tres habitaciones y dependencia de servicio con baño y dormitorio. Todo se distribuye en una superficie de 100,61 m².

Para visitar la vivienda es necesario contactarse con consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la subasta.

San Telmo

En Chacabuco 1248/1252, San Telmo, en el piso nueve hay una oportunidad por US$73.898,30

En Chacabuco 1248/1252, San Telmo, en el piso nueve hay una vivienda disponible por US$73.898,30 con un depósito de US$2216,94. Con tres ambientes y una superficie total de 67,41 m², el departamento consta de hall de ingreso, cocina, living comedor con salida a balcón, dos dormitorios y baño completo. La subasta se realizará el 20 de abril a las 11

Para visitar el inmueble, se debe contactar previamente a consultassubastas@buenosaires.gob.ar hasta dos días hábiles previos a la subasta.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

El inmueble, destinado a oficina, tiene un precio base de US$124.567,47 y está ubicado en Av. Córdoba 948/58

En Capital Federal hay únicamente una subasta disponible actualmente, con fecha del 1 de abril a las 14. Sin embargo, el cierre de inscripción es el 25 de marzo a las 12.

Con un precio base de US$124.567,47, el inmueble, ubicado en la avenida Córdoba 948/58, sexto piso, y destinado a oficina, tiene 84 m². A su vez, cuenta con tres unidades adicionales:

Unidad Complementaria XXXI: 2,14 m² cubiertos en el sexto piso destinados a guardar el equipo de instalación central del aire acondicionado

Unidad Complementaria XI: 3,97 m² de superficie cubierta, ubicada en el tercer subsuelo, y destinada a baulera

Unidad funcional: 9,5 m², ubicada en el 2° subsuelo, y destinada a cochera vehicular

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: