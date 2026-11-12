Calendario de remates de propiedades de noviembre 2026

Durante noviembre y diciembre, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades incluidas en este listado van desde los US$4548,49 hasta los US$166.884. La oferta incluye casas, departamentos, terrenos, un local comercial y un inmueble destinado originalmente a la producción porcina.

Cómo participar y coordinar las visitas

Los interesados deberán inscribirse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad y constituir la garantía correspondiente dentro del plazo indicado para cada inmueble.

Para visitar las propiedades del Banco Provincia que se ofrecen a través de esta plataforma, se deberá coordinar previamente por correo a administraciondeinmuebles@bpba.com.ar.

Guernica

Con un precio base de US$166.884, el 17 de noviembre a las 11 se subastarán los derechos fiduciarios sobre una casa en el barrio cerrado Horizontes al Sur, ubicado en la ruta 16, km 1,5. Sobre un terreno de 700 m², la vivienda tiene 277,95 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, con cuatro dormitorios, living, cocina, quincho, playroom y terraza. Además, cuenta con pileta, parrilla y cochera para dos vehículos.

Con un precio base de US$166.884, el 17 de noviembre a las 11 se subastarán los derechos fiduciarios sobre una casa en el barrio cerrado Horizontes al Sur,

La inscripción cierra el 13 de noviembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$5006,52.

Lincoln, Provincia de Buenos Aires

En la localidad de El Triunfo, partido de Lincoln, el 27 de noviembre a las 11 saldrá a remate un terreno de 800 m²

En la localidad de El Triunfo, partido de Lincoln, el 27 de noviembre a las 11 saldrá a remate un terreno de 800 m², con una base de US$4548,49. Ubicado sobre Sportaro, entre M. García Serna y Mitre, tiene 20 metros de frente por 40 de fondo, está libre de construcciones y cuenta con servicios de luz y agua corriente. Se encuentra sobre una calle de tierra, a pocos metros de la esquina.

La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 11 y el depósito en garantía es de US$136,45.

Caseros

Sobre Bartolomé Mitre 5754, un PH al contrafrente saldrá a subasta el 27 de noviembre a las 12, con una base de US$22.408,03

Sobre Bartolomé Mitre 5754, un PH al contrafrente saldrá a subasta el 27 de noviembre a las 12, con una base de US$22.408,03. La vivienda tiene acceso independiente por un pasillo lateral y cuenta con cocina, comedor, baño, un dormitorio y dos patios. Su superficie se compone de 43,5 m² cubiertos, 5,55 m² semicubiertos y 80,4 m² descubiertos.

La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 12 y el depósito en garantía es de US$672,24.

También en Caseros, sobre Fray Mamerto Esquiú 4567, se rematará un PH al frente de dos plantas el 27 de noviembre a las 13, con una base de US$31.170,57. Tiene 78,1 m² cubiertos, 15,04 m² semicubiertos y 77,96 m² descubiertos. Según los antecedentes citados en la ficha, cuenta con estar, cocina, comedor diario, baño, lavadero, dos dormitorios, garaje y galería; arriba se ubican otro ambiente y una terraza. El frente presenta un estado de conservación regular a malo.

sobre Fray Mamerto Esquiú 4567, se rematará un PH al frente de dos plantas el 27 de noviembre a las 13 propiedades

La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 13 y el depósito en garantía es de US$935,11.

La Plata

Una casa con pileta, ubicada en la calle 75 N°826, entre 11 y 12, se subastará el 27 de noviembre a las 14

Una casa con pileta, ubicada en la calle 75 N°826, entre 11 y 12, se subastará el 27 de noviembre a las 14, con un precio base de US$28.093,65. Construida íntegramente en planta baja sobre un terreno de 288 m², tiene 125 m² cubiertos. Cuenta con living, dos dormitorios, baño completo y cocina-comedor con salida al exterior. En el fondo se encuentran el lavadero, un toilette, la parrilla y la pileta.

La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$842,80.

Construida íntegramente en planta baja sobre un terreno de 288 m², tiene 125 m² cubiertos

Quilmes

Así se ve el local ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 568/74,

Un local de 23,99 m² cubiertos, ubicado en una galería sobre avenida Hipólito Yrigoyen 568/74, se subastará el 4 de diciembre a las 11, con una base de US$7357,86. Se encuentra cerca de la peatonal Rivadavia y de distintos medios de transporte. Sin embargo, la ficha advierte que la galería registra poca circulación peatonal y un bajo nivel de actividad comercial.

La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 11 y el depósito en garantía es de US$220,73.

Salto

En Piedras 612, un terreno de 255,53 m² con una construcción inconclusa saldrá a remate el 4 de diciembre a las 12

En Piedras 612, un terreno de 255,53 m² con una construcción inconclusa saldrá a remate el 4 de diciembre a las 12, con una base de US$16.053,51. La parcela tiene forma de martillo, con un acceso angosto que se ensancha hacia el fondo. Según la ficha, registra 80 m² cubiertos y conserva restos deteriorados de un proyecto de vivienda apenas iniciado. Cuenta con todos los servicios de infraestructura y calle asfaltada.

La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 12 y el depósito en garantía es de US$481,60.

Hurlingham

Sobre Húsares 1550, en Villa Tesei, partido de Hurlingham, una casa de 162 m² cubiertos se subastará el 4 de diciembre a las 13

Sobre Húsares 1550, en Villa Tesei, partido de Hurlingham, una casa de 162 m² cubiertos se subastará el 4 de diciembre a las 13, con una base de US$26.755,85. Ubicada sobre un terreno propio de 233 m², se desarrolla en planta baja y, según los antecedentes citados en la ficha, cuenta con comedor, cocina, baño, lavadero y tres dormitorios. La descripción también señala la ausencia de carpinterías.

La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 13 y el depósito en garantía es de US$802,67.

Parque Chacabuco

Un departamento de cuatro ambientes con dependencia, ubicado en el octavo piso de avenida Asamblea 821/27, se subastará el 4 de diciembre

Un departamento de cuatro ambientes con dependencia, ubicado en el octavo piso de avenida Asamblea 821/27, se subastará el 4 de diciembre a las 14, con una base de US$109.139,07. Tiene 96,89 m² cubiertos y 2,65 m² semicubiertos, distribuidos en estar-comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios, baño, toilette, dependencia de servicio con toilette y balcón. Además, incluye una baulera de 1,98 m² en la azotea.

La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$3274,17.

La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$3274,17

San Martín

En la calle 95 N°2191, un departamento ubicado en el quinto piso se subastará el 16 de diciembre a las 11, con una base de US$39.598,66

En la calle 95 N°2191, un departamento ubicado en el quinto piso se subastará el 16 de diciembre a las 11, con una base de US$39.598,66. Tiene 46,56 m² cubiertos y un balcón de 6,45 m². Cuenta con cocina integrada al living-comedor y un baño completo. El edificio dispone de dos ascensores y escalera de emergencia.

La inscripción cierra el 14 de diciembre a las 11 y el depósito en garantía es de US$1187,95.

General Arenales

Un inmueble concebido para la cría de cerdos se subastará el 16 de diciembre a las 12, con una base de US$16.053,51. Ubicado sobre una calle de tierra paralela a la avenida del Centenario, tiene 455 m² cubiertos sobre un terreno de 517,5 m². La construcción principal cuenta con estructura metálica, techo parabólico de chapa y piso de hormigón, en un entorno predominantemente industrial y productivo.

Un inmueble concebido para la cría de cerdos se subastará el 16 de diciembre a las 12

La inscripción cierra el 14 de diciembre a las 12 y el depósito en garantía es de US$481,60.

City Bell

En la calle 471 N°1309, esquina 8, una vivienda en propiedad horizontal se subastará el 16 de diciembre a las 13, con una base de US$28.762,54. Se desarrolla en planta baja, con 119,85 m² cubiertos y 12,5 m² semicubiertos sobre un terreno de 346,69 m². Cuenta con estar-comedor, cocina con comedor diario, tres dormitorios —uno en suite—, lavadero y cochera. Según la inspección, no reunía condiciones mínimas de habitabilidad, por humedad, filtraciones y deterioros que requieren reparaciones; además, carecía de medidor de gas.

La inscripción cierra el 14 de diciembre a las 13 y el depósito en garantía es de US$862,87.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

La oferta de la AABE incluye departamentos, un local comercial y un edificio donde funciona un supermercado. Los precios base van desde los US$62.198 hasta los US$1.731.448.

Cómo participar y coordinar las visitas

Los interesados deberán inscribirse en SUBAST.AR, a través de comprar.gob.ar, y constituir la garantía establecida en el pliego de cada inmueble. Los montos y las fechas de cierre se detallan en cada caso.

Las visitas podrán coordinarse por correo a visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar. Las solicitudes se recibirán hasta un día hábil antes del cierre de inscripción de la subasta correspondiente.

Villa Urquiza

En Monroe 4595, frente a la plaza Marcos Sastre, se rematará un departamento de dos ambientes el 27 de noviembre a las 14, con una base de US$74.172. La unidad está en el octavo piso y tiene 46,45 m² totales, de los cuales 43,31 m² son cubiertos. Cuenta con estar-comedor, cocina, baño completo, dormitorio con placard y balcón a la calle.

La inscripción cierra el 18 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1113.

En Monroe 4595, frente a la plaza Marcos Sastre, se rematará un departamento de dos ambientes AABE

También en Villa Urquiza, un departamento con terraza ubicado en el piso 11 de avenida Congreso 4778 se subastará el 30 de noviembre a las 14, con una base de US$74.468. Tiene 80,31 m² totales, de los cuales 31,47 m² son cubiertos, 39,15 m² descubiertos y 9,69 m² corresponden al balcón. Cuenta con living-comedor, cocina y baño completo con bañera.

La inscripción cierra el 19 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1117.

Un departamento con terraza ubicado en el piso 11 de avenida Congreso 4778 se subastará el 30 de noviembre a las 14 Ramos, Sergio Nicolas. - AABE

En el mismo edificio, un local comercial de 29,51 m² se subastará el 18 de diciembre a las 14, con una base de US$62.198. La unidad se encuentra en planta baja y tiene salida directa a la calle. Su destino es exclusivamente comercial, con restricciones para rubros como carnicería, verdulería, pescadería y actividades que generen ruidos molestos o emanaciones.

La inscripción cierra el 9 de diciembre a las 12 y la garantía requerida es de US$933.

Así se ve la fachada del local comercial de 29,51 m² que se subastará el 18 de diciembre a las 14 Ramos, Sergio Nicolas. - AABE

En Argerich 5855/71, un departamento de dos ambientes ubicado en el tercer piso se subastará el 1° de diciembre a las 14, con una base de US$69.536. La unidad tiene 44,20 m² totales y cuenta con cocina-living integrado, baño completo y un dormitorio. La venta incluye una séptima parte indivisa de una unidad complementaria destinada a cochera.

Según el pliego, la inscripción cierra el 20 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1043.

En Argerich 5855/71, un departamento de dos ambientes ubicado en el tercer piso se subastará el 1° de diciembre AABE

En la misma dirección, otro departamento de dos ambientes y 45,37 m² cubiertos se subastará el 2 de diciembre a las 14, con una base de US$74.733. Ubicado en planta baja, tiene salida directa a la calle y cuenta con estar-comedor, cocina integrada, baño y un dormitorio. Además, dispone de un espacio de uso exclusivo al frente para estacionar un automóvil pequeño.

La inscripción cierra el 24 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1121.

La Plata

Un edificio de tres niveles donde funciona un supermercado VEA se subastará el 3 de diciembre AABE

Un edificio de tres niveles donde funciona un supermercado VEA se subastará el 3 de diciembre a las 14, con una base de US$1.731.448. Ubicado en las calles 45 y 2, tiene 3299,29 m² cubiertos sobre un terreno de 2194,65 m². Además del supermercado, alberga oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada. Cuenta con sectores administrativos, depósitos y un estacionamiento en la planta alta con capacidad para 39 vehículos.

La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$25.972.

Subastas de Narvaezbid

El 9 de diciembre, la plataforma Narvaezbid realizará una subasta online de tres inmuebles en la provincia de Buenos Aires, con precios base desde US$36.420 hasta US$113.200. El cierre está previsto para las 12, con prórrogas de tres minutos por cada nueva oferta hasta que no se registren más posturas.

Cómo participar y coordinar las visitas

Los interesados deberán registrarse en narvaezbid.com.ar, validar su usuario y solicitar la habilitación para ofertar. Los gastos y las condiciones particulares de cada operación se detallan en la plataforma.

Para obtener información y coordinar visitas, podrán comunicarse al (011) 5452-1337, de lunes a viernes de 9 a 18, o por WhatsApp al (011) 5972-0949.

Alberti

Una casa ubicada en 9 de Julio 28, frente a la plaza General Arias, saldrá a remate con una base de US$80.131 Narvaezbid

Una casa ubicada en 9 de Julio 28, frente a la plaza General Arias, saldrá a remate con una base de US$80.131. Sobre un terreno de 625 m², tiene 211 m² cubiertos y un patio posterior de 414 m². Cuenta con dormitorios, living, comedor, escritorio, cocina y lavadero.

La casa se ubica sobre un terreno de 625 m², tiene 211 m² cubiertos y un patio posterior de 414 m² Narvaezbid

Junín

En Padre Ghio 291, en Villa Belgrano, se subastará un inmueble donde funcionó una sucursal del Banco Nación Narvaezbid

En Padre Ghio 291, en Villa Belgrano, se subastará un inmueble donde funcionó una sucursal del Banco Nación, con una base de US$113.200. Tiene 296,62 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, con salón de atención al público, oficinas, archivos, cocina, baños y patio posterior.

El inmueble tiene 296,62 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, con salón de atención al público, oficinas, archivos, cocina, baños y patio posterior Narvaezbid

Pellegrini

Un terreno en la esquina de España y Rivadavia saldrá a remate con una base de US$36.420. Tiene 750 m², con 15 metros de frente y 50 de fondo, y dispone de servicios urbanos. Se encuentra a 100 metros de la terminal de ómnibus y a 300 metros del Palacio Municipal, en una zona de uso comercial, administrativo y mixto.