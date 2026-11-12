Calendario de remates de propiedades de noviembre 2026

Este mes el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles
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Durante noviembre y diciembre, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
Subastas del Banco Ciudad
Los precios base de las propiedades incluidas en este listado van desde los US$4548,49 hasta los US$166.884. La oferta incluye casas, departamentos, terrenos, un local comercial y un inmueble destinado originalmente a la producción porcina.
Cómo participar y coordinar las visitas
Los interesados deberán inscribirse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad y constituir la garantía correspondiente dentro del plazo indicado para cada inmueble.
Para visitar las propiedades del Banco Provincia que se ofrecen a través de esta plataforma, se deberá coordinar previamente por correo a administraciondeinmuebles@bpba.com.ar.
Guernica
Con un precio base de US$166.884, el 17 de noviembre a las 11 se subastarán los derechos fiduciarios sobre una casa en el barrio cerrado Horizontes al Sur, ubicado en la ruta 16, km 1,5. Sobre un terreno de 700 m², la vivienda tiene 277,95 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, con cuatro dormitorios, living, cocina, quincho, playroom y terraza. Además, cuenta con pileta, parrilla y cochera para dos vehículos.
La inscripción cierra el 13 de noviembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$5006,52.
Lincoln, Provincia de Buenos Aires
En la localidad de El Triunfo, partido de Lincoln, el 27 de noviembre a las 11 saldrá a remate un terreno de 800 m², con una base de US$4548,49. Ubicado sobre Sportaro, entre M. García Serna y Mitre, tiene 20 metros de frente por 40 de fondo, está libre de construcciones y cuenta con servicios de luz y agua corriente. Se encuentra sobre una calle de tierra, a pocos metros de la esquina.
La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 11 y el depósito en garantía es de US$136,45.
Caseros
Sobre Bartolomé Mitre 5754, un PH al contrafrente saldrá a subasta el 27 de noviembre a las 12, con una base de US$22.408,03. La vivienda tiene acceso independiente por un pasillo lateral y cuenta con cocina, comedor, baño, un dormitorio y dos patios. Su superficie se compone de 43,5 m² cubiertos, 5,55 m² semicubiertos y 80,4 m² descubiertos.
La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 12 y el depósito en garantía es de US$672,24.
También en Caseros, sobre Fray Mamerto Esquiú 4567, se rematará un PH al frente de dos plantas el 27 de noviembre a las 13, con una base de US$31.170,57. Tiene 78,1 m² cubiertos, 15,04 m² semicubiertos y 77,96 m² descubiertos. Según los antecedentes citados en la ficha, cuenta con estar, cocina, comedor diario, baño, lavadero, dos dormitorios, garaje y galería; arriba se ubican otro ambiente y una terraza. El frente presenta un estado de conservación regular a malo.
La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 13 y el depósito en garantía es de US$935,11.
La Plata
Una casa con pileta, ubicada en la calle 75 N°826, entre 11 y 12, se subastará el 27 de noviembre a las 14, con un precio base de US$28.093,65. Construida íntegramente en planta baja sobre un terreno de 288 m², tiene 125 m² cubiertos. Cuenta con living, dos dormitorios, baño completo y cocina-comedor con salida al exterior. En el fondo se encuentran el lavadero, un toilette, la parrilla y la pileta.
La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$842,80.
Quilmes
Un local de 23,99 m² cubiertos, ubicado en una galería sobre avenida Hipólito Yrigoyen 568/74, se subastará el 4 de diciembre a las 11, con una base de US$7357,86. Se encuentra cerca de la peatonal Rivadavia y de distintos medios de transporte. Sin embargo, la ficha advierte que la galería registra poca circulación peatonal y un bajo nivel de actividad comercial.
La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 11 y el depósito en garantía es de US$220,73.
Salto
En Piedras 612, un terreno de 255,53 m² con una construcción inconclusa saldrá a remate el 4 de diciembre a las 12, con una base de US$16.053,51. La parcela tiene forma de martillo, con un acceso angosto que se ensancha hacia el fondo. Según la ficha, registra 80 m² cubiertos y conserva restos deteriorados de un proyecto de vivienda apenas iniciado. Cuenta con todos los servicios de infraestructura y calle asfaltada.
La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 12 y el depósito en garantía es de US$481,60.
Hurlingham
Sobre Húsares 1550, en Villa Tesei, partido de Hurlingham, una casa de 162 m² cubiertos se subastará el 4 de diciembre a las 13, con una base de US$26.755,85. Ubicada sobre un terreno propio de 233 m², se desarrolla en planta baja y, según los antecedentes citados en la ficha, cuenta con comedor, cocina, baño, lavadero y tres dormitorios. La descripción también señala la ausencia de carpinterías.
La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 13 y el depósito en garantía es de US$802,67.
Parque Chacabuco
Un departamento de cuatro ambientes con dependencia, ubicado en el octavo piso de avenida Asamblea 821/27, se subastará el 4 de diciembre a las 14, con una base de US$109.139,07. Tiene 96,89 m² cubiertos y 2,65 m² semicubiertos, distribuidos en estar-comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios, baño, toilette, dependencia de servicio con toilette y balcón. Además, incluye una baulera de 1,98 m² en la azotea.
La inscripción cierra el 2 de diciembre a las 14 y el depósito en garantía es de US$3274,17.
San Martín
En la calle 95 N°2191, un departamento ubicado en el quinto piso se subastará el 16 de diciembre a las 11, con una base de US$39.598,66. Tiene 46,56 m² cubiertos y un balcón de 6,45 m². Cuenta con cocina integrada al living-comedor y un baño completo. El edificio dispone de dos ascensores y escalera de emergencia.
La inscripción cierra el 14 de diciembre a las 11 y el depósito en garantía es de US$1187,95.
General Arenales
Un inmueble concebido para la cría de cerdos se subastará el 16 de diciembre a las 12, con una base de US$16.053,51. Ubicado sobre una calle de tierra paralela a la avenida del Centenario, tiene 455 m² cubiertos sobre un terreno de 517,5 m². La construcción principal cuenta con estructura metálica, techo parabólico de chapa y piso de hormigón, en un entorno predominantemente industrial y productivo.
La inscripción cierra el 14 de diciembre a las 12 y el depósito en garantía es de US$481,60.
City Bell
En la calle 471 N°1309, esquina 8, una vivienda en propiedad horizontal se subastará el 16 de diciembre a las 13, con una base de US$28.762,54. Se desarrolla en planta baja, con 119,85 m² cubiertos y 12,5 m² semicubiertos sobre un terreno de 346,69 m². Cuenta con estar-comedor, cocina con comedor diario, tres dormitorios —uno en suite—, lavadero y cochera. Según la inspección, no reunía condiciones mínimas de habitabilidad, por humedad, filtraciones y deterioros que requieren reparaciones; además, carecía de medidor de gas.
La inscripción cierra el 14 de diciembre a las 13 y el depósito en garantía es de US$862,87.
Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)
La oferta de la AABE incluye departamentos, un local comercial y un edificio donde funciona un supermercado. Los precios base van desde los US$62.198 hasta los US$1.731.448.
Cómo participar y coordinar las visitas
Los interesados deberán inscribirse en SUBAST.AR, a través de comprar.gob.ar, y constituir la garantía establecida en el pliego de cada inmueble. Los montos y las fechas de cierre se detallan en cada caso.
Las visitas podrán coordinarse por correo a visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar. Las solicitudes se recibirán hasta un día hábil antes del cierre de inscripción de la subasta correspondiente.
Villa Urquiza
En Monroe 4595, frente a la plaza Marcos Sastre, se rematará un departamento de dos ambientes el 27 de noviembre a las 14, con una base de US$74.172. La unidad está en el octavo piso y tiene 46,45 m² totales, de los cuales 43,31 m² son cubiertos. Cuenta con estar-comedor, cocina, baño completo, dormitorio con placard y balcón a la calle.
La inscripción cierra el 18 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1113.
También en Villa Urquiza, un departamento con terraza ubicado en el piso 11 de avenida Congreso 4778 se subastará el 30 de noviembre a las 14, con una base de US$74.468. Tiene 80,31 m² totales, de los cuales 31,47 m² son cubiertos, 39,15 m² descubiertos y 9,69 m² corresponden al balcón. Cuenta con living-comedor, cocina y baño completo con bañera.
La inscripción cierra el 19 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1117.
En el mismo edificio, un local comercial de 29,51 m² se subastará el 18 de diciembre a las 14, con una base de US$62.198. La unidad se encuentra en planta baja y tiene salida directa a la calle. Su destino es exclusivamente comercial, con restricciones para rubros como carnicería, verdulería, pescadería y actividades que generen ruidos molestos o emanaciones.
La inscripción cierra el 9 de diciembre a las 12 y la garantía requerida es de US$933.
En Argerich 5855/71, un departamento de dos ambientes ubicado en el tercer piso se subastará el 1° de diciembre a las 14, con una base de US$69.536. La unidad tiene 44,20 m² totales y cuenta con cocina-living integrado, baño completo y un dormitorio. La venta incluye una séptima parte indivisa de una unidad complementaria destinada a cochera.
Según el pliego, la inscripción cierra el 20 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1043.
En la misma dirección, otro departamento de dos ambientes y 45,37 m² cubiertos se subastará el 2 de diciembre a las 14, con una base de US$74.733. Ubicado en planta baja, tiene salida directa a la calle y cuenta con estar-comedor, cocina integrada, baño y un dormitorio. Además, dispone de un espacio de uso exclusivo al frente para estacionar un automóvil pequeño.
La inscripción cierra el 24 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$1121.
La Plata
Un edificio de tres niveles donde funciona un supermercado VEA se subastará el 3 de diciembre a las 14, con una base de US$1.731.448. Ubicado en las calles 45 y 2, tiene 3299,29 m² cubiertos sobre un terreno de 2194,65 m². Además del supermercado, alberga oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada. Cuenta con sectores administrativos, depósitos y un estacionamiento en la planta alta con capacidad para 39 vehículos.
La inscripción cierra el 25 de noviembre a las 12 y la garantía requerida es de US$25.972.
Subastas de Narvaezbid
El 9 de diciembre, la plataforma Narvaezbid realizará una subasta online de tres inmuebles en la provincia de Buenos Aires, con precios base desde US$36.420 hasta US$113.200. El cierre está previsto para las 12, con prórrogas de tres minutos por cada nueva oferta hasta que no se registren más posturas.
Cómo participar y coordinar las visitas
Los interesados deberán registrarse en narvaezbid.com.ar, validar su usuario y solicitar la habilitación para ofertar. Los gastos y las condiciones particulares de cada operación se detallan en la plataforma.
Para obtener información y coordinar visitas, podrán comunicarse al (011) 5452-1337, de lunes a viernes de 9 a 18, o por WhatsApp al (011) 5972-0949.
Alberti
Una casa ubicada en 9 de Julio 28, frente a la plaza General Arias, saldrá a remate con una base de US$80.131. Sobre un terreno de 625 m², tiene 211 m² cubiertos y un patio posterior de 414 m². Cuenta con dormitorios, living, comedor, escritorio, cocina y lavadero.
Junín
En Padre Ghio 291, en Villa Belgrano, se subastará un inmueble donde funcionó una sucursal del Banco Nación, con una base de US$113.200. Tiene 296,62 m² cubiertos distribuidos en dos plantas, con salón de atención al público, oficinas, archivos, cocina, baños y patio posterior.
Pellegrini
Un terreno en la esquina de España y Rivadavia saldrá a remate con una base de US$36.420. Tiene 750 m², con 15 metros de frente y 50 de fondo, y dispone de servicios urbanos. Se encuentra a 100 metros de la terminal de ómnibus y a 300 metros del Palacio Municipal, en una zona de uso comercial, administrativo y mixto.
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