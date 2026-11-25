En una ciudad donde los departamentos dominan buena parte de la oferta inmobiliaria, los PH siguen despertando el interés de quienes buscan más espacio, patios propios y las construcciones de otra época. Aunque suelen asociarse con barrios tradicionales y propiedades difíciles de conseguir, todavía hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde la oferta es abundante y los precios resultan competitivos.

Los PH siguen despertando el interés de quienes buscan más espacio, patios propios y las construcciones de otra época

Actualmente, hay 7.466 publicaciones de PH en venta en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de Zonaprop. Palermo encabeza el ranking de los barrios con mayor oferta, con 436 propiedades publicadas y un precio medio de US$241.804. Le siguen:

Villa Urquiza: 422 PH, con un precio medio de US$202.410

Caballito: 372 PH, con un precio medio de US$204.917

Villa Devoto: 371 PH, con un precio medio de US$180.260

Flores: 306 PH, con un precio medio de US$136.076

Mataderos: 277 PH, con un precio medio de US$125.987

Almagro: 257 PH, con un precio medio de US$165.671

Villa Pueyrredón: 246 PH, con un precio medio de US$177.507

Liniers: 244 PH, con un precio medio de US$131.165

Barracas: 238 PH, con un precio medio de US$115.753

Villa Crespo: 224 PH, con un precio medio de US$198.655

Villa del Parque: 213 PH, con un precio medio de US$176.491

Sin embargo, cuando el presupuesto máximo se fija en US$150.000, la oferta se reduce prácticamente a la mitad. De acuerdo con los avisos publicados en Zonaprop, hay 3638 PH en venta dentro de ese rango de precios en la Ciudad de Buenos Aires. Las opciones son variadas: desde unidades compactas de dos ambientes hasta viviendas familiares de cuatro ambientes, algunas con patios, terrazas y entradas independientes.

El universo se achica todavía más cuando se incorpora otro requisito: la antigüedad. Si la búsqueda se limita a PH de más de 50 años y con precios de hasta US$150.000, quedan 1738 publicaciones, es decir, apenas el 23,3% de la oferta total.

Cuando el presupuesto máximo se fija en US$150.000, la oferta se reduce prácticamente a la mitad

¿Qué barrios ofrecen precios más accesibles?

Aunque Palermo, Villa Urquiza y Caballito concentran la mayor cantidad de publicaciones de PH en venta, no son necesariamente los barrios con los valores más bajos.

Dentro del ranking general, Barracas registra un precio medio de US$115.753, seguido por Mataderos, con US$125.987; Liniers, con US$131.165; y Flores, con US$136.076. En los cuatro casos, los valores medios se ubican por debajo del presupuesto de US$150.000.

En barrios con valores medios superiores a los US$200.000, como Palermo, Villa Urquiza y Caballito, también aparecen oportunidades por debajo de US$150.000, aunque suelen implicar concesiones en superficie, ubicación dentro del barrio o estado de conservación.

Cómo son los PH antiguos que se venden por menos de US$150.000

Entre las opciones disponibles aparece un PH ubicado en Soler al 5900, en Palermo, publicado a US$139.000. La propiedad cuenta con 60 m² totales, de los cuales 53 m² son cubiertos, y está distribuida en dos ambientes, con dos baños, cocina separada y patio interior propio.

Así se ve el PH ubicado en Soler al 5900, Palermo

Según la descripción del aviso, conserva detalles de estilo y elementos característicos de estas construcciones, como sectores de ladrillo visto, pisos de madera y aberturas que mantienen parte de su identidad original.

En el segmento de precios más bajos, otra alternativa del relevamiento se encuentra en Nueva Pompeya, sobre el pasaje Arquímedes, en la esquina con la avenida Riestra. Se trata de un PH de 70,8 m² de superficie total y cubierta, distribuido entre planta baja y entrepiso, publicado a US$70.000.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un PH antiguo?

Los precios pueden resultar atractivos frente a otras propiedades de la Ciudad, pero comprar un PH de más de 50 años implica prestar atención a aspectos que van más allá de la ubicación y los metros cuadrados.

Comprar un PH de más de 50 años implica prestar atención a aspectos que van más allá de la ubicación y los metros cuadrados

El estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias, la presencia de humedad, las condiciones de los techos y las posibles reformas realizadas a lo largo de los años son algunos de los puntos que conviene revisar antes de avanzar con una operación.

Por eso, más allá del precio de publicación, el costo final de adquirir una de estas viviendas puede variar considerablemente según su estado de conservación y las obras necesarias para ponerla en condiciones.