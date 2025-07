¿Cómo saber a qué barrio pertenece mi casa?

Hay delimitaciones en la ciudad de Buenos Aires que generan confusión en cuanto a cuál de los 48 barrios oficiales se encuentra una propiedad. Estas zonas están agrupadas en 15 comunas, hay alguna a las que solo pertenece un barrio, pero la mayoría junta a más de dos o más zonas de CABA.

Estas comunas son unidades descentralizadas de gestión política y administrativa creadas por la Ley Orgánica Nº 1.777, sancionada en 2005, y tienen injerencia en temas como el arbolado, los espacios verdes, el mantenimiento de veredas y calles, y la fiscalización del uso del espacio público.

Por lo que, saber a qué barrio y comuna pertenece tu casa no solo puede satisfacer una curiosidad, sino que también es útil para participar en decisiones vecinales, realizar reclamos o gestiones ante el Gobierno de la Ciudad, e incluso para conocer qué áreas verdes o centros comunales tenés cerca.

¿Qué son las comunas?

De acuerdo a la página del Gobierno de la Ciudad, las 15 comunas en las que se divide Buenos Aires están gobernadas por una Junta Comunal integrada por siete miembros, elegidos por los vecinos en elecciones locales. Cada comuna también cuenta con un Consejo Consultivo Comunal, formado por representantes de organizaciones barriales y vecinos, que asesora a la Junta y canaliza las demandas de la comunidad.

Esta estructura de gestión tiene como objetivo acercar el Estado a los ciudadanos, descentralizando el poder para hacerlo más eficiente y participativo. Se trata de una tendencia que se replica en otras grandes ciudades del mundo como Barcelona, Nueva York, San Pablo o Ciudad de México.

Mapa de las comunas de CABA

¿Cómo saber a qué barrio y comuna pertenece tu casa?

El Gobierno porteño ofrece una herramienta online gratuita que te permite conocer con precisión en qué barrio y comuna se encuentra tu domicilio. Solo necesitás saber la dirección exacta (calle y número) y seguir estos pasos:

Ingresá al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires : podés hacerlo desde buenosaires.gob.ar.

: podés hacerlo desde buenosaires.gob.ar. Buscá la sección “Área de Gobierno” .

. Ingresá al “Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana” y luego hacé clic en “Ciudad Cercana”.

y luego hacé clic en “Ciudad Cercana”. Seleccioná la opción “Comunas” dentro del apartado de Gestión Comunal.

dentro del apartado de Gestión Comunal. Ingresá tu dirección : completá el campo con la calle y número de tu casa o departamento.

: completá el campo con la calle y número de tu casa o departamento. Verificá la información: el sistema te va a mostrar automáticamente el nombre del barrio y la comuna correspondiente.

Con la dirección exacta se puede conocer el barrio y la comuna a la cual pertenece

¿Qué barrios integran cada comuna?

Aquí un listado de las 15 comunas y los barrios que las componen, algunas por varios barrios, otras con un barrio solo se completan:

Comuna 1 : Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución

: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución Comuna 2 : Recoleta

: Recoleta Comuna 3 : Balvanera y San Cristóbal

: Balvanera y San Cristóbal Comuna 4 : La Boca, Parque Patricios y Nueva Pompeya

: La Boca, Parque Patricios y Nueva Pompeya Comuna 5 : Almagro y Boedo

: Almagro y Boedo Comuna 6: Caballito

Caballito Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco

Flores y Parque Chacabuco Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano

Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano Comuna 9 : Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda

: Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda Comuna 10 : Vila Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro

: Vila Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro Comuna 11 : Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita

: Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita Comuna 12 : Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón

: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón Comuna 13 : Núñez, Belgrano y Colegiales

: Núñez, Belgrano y Colegiales Comuna 14 : Palermo

: Palermo Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas

La Paternal pertenece a la Comuna 15, junto a Chacarita, Villa Crespo, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas Gonzalo Colini

¿Y qué pasa con los barrios “no oficiales”?

Además de los 48 barrios reconocidos oficialmente, existen zonas o subzonas que los vecinos identifican como “barrios”, pero que no tienen estatus oficial. Es el caso de lugares como Barrio Norte, Bajo Belgrano, Belgrano R o Las Cañitas. Si bien son nombres muy usados, no están incluidos en el listado oficial del Gobierno de la Ciudad, no son barrios sino que son zonas dentro de un barrio específico.

Por eso, si querés saber con certeza a qué barrio y comuna pertenece tu casa, lo mejor es usar la herramienta online oficial que permite conocer esa información con solo unos clicks.