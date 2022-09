Costa Esmeralda: Cuánto cuesta el alquiler de una casa durante el verano

Los primeros días de calor generan un mayor interés por definir dónde pasar las vacaciones en un contexto que se presenta con pocas opciones accesibles: el aumento de la alicuota de recargo del dólar turista de un 35 a un 45%, impulsó a muchos argentinos a optar por pasar su descanso anual en el país y, como todos los veranos, muchas de las fichas apuestan a los destinos de la Costa Atlántica.

Uno de los lugares que desde su creación en 2004 seduce al segmento ABC1 convirtiéndose en uno de los destinos locales top es Costa Esmeralda. Ubicado a tan solo 18 kilómetros de Pinamar, la oferta de casas que se alquilan de forma temporal registró un aumento promedio del 15% con respecto al año pasado con contratos que se pagan con dólar billete.

“Las consultas arrancaron en julio post vacaciones de invierno y viene aumentando”, dice Matías Goñi de la inmobiliaria homónima sobre la demanda para este verano. Sin embargo, Dolores Rodríguez de la Torre -dueña de la inmobiliaria Somos Costa- analiza que esta temporada todavía está dormida: “El año pasado para esta época habíamos alquilado más del 50% de la oferta y ahora aproximadamente vamos un 22%. Aunque la consulta está fuerte, viene más lento porque subieron los alquileres”, detalla. Es que, como sucede con la demanda de las casas en los barrios cerrados de Buenos Aires, los inquilinos se resisten a convalidar las subas que exigen los dueños de las casas.

Costa Esmeralda es uno de los destinos más exclusivos de la Costa Atlántica Tomás Cuesta

El dato clave es que Costa Esmeralda tiene hay una gran variedad de barrios orientados a distintos intereses del público: los hay con múltiples canchas deportivas, con vista al mar o al golf y otros en un entorno lleno de bosque parecido al de Cariló, lo que podría indicar una oferta diversificada en sus valores.

La oferta más cara

Las casas más caras de la zona, siguiendo la lógica de la mayoría de las localidades playeras, son las más cercanas a la línea del mar. En Costa Esmeralda, ese lugar lo ocupan los barrios Marítimo I, II, III y IV. Los primeros tres son los que mayor cantidad de casas tienen ya que se lotearon en orden consecutivo y el cuarto fue el último en hacerlo. En estos barrios, las casas parten desde los 250 a 300 metros cuadrados y sus dueños piden alquileres desde los US$5000 hasta los US$12.000 e incluso US$25.000 ( hay poca oferta y son las que están sobre la playa) en promedio para pasar 15 días de enero. En general superan los US$10.000, las propiedades más grandes, de más de 500 m² ubicadas a un par de cuadras del mar. Sin duda, las más dificiles de conseguir.

Si bien los precios son costosos, Rodríguez de la Torre se anima a compararlo con otro de los destinos estrella para vacacionar de los argentinos: Uruguay. “El alquiler por ahí se compara pero la vida allá es más cara”, señala.

Efectivamente, los precios más caros de Costa Esmeralda se convalidan con algunos que se pueden encontrar en Punta del Este. Según Alejandra Covello, titular de Covello Propiedades, las casas ubicadas en las zonas más accesibles de esta costa uruguaya parten desde los US$8000 el mes. Es decir, el alquiler de una casa modesta durante todo enero en Punta del Este puede costar lo mismo que instalarse durante una quincena de enero en una casa de alta gama en Costa Esmeralda.

Los barrios Marítimo al lado del mar son los que tienen las propiedades más costosas en alquiler Mauro V. Rizzi

Las más accesibles

Para quienes tienen un presupuesto acotado, la oferta más barata es la de los departamentos con vista al Golf. En los cuatro edificios de planta baja y tres pisos sobre la cancha, la quincena de enero para un departamento de dos ambientes se alquila a US$2100, mientras que los tres ambientes ascienden a un promedio que oscila entre US$3000 a US$3500. Según Rodríguez de la Torre, estas unidades son las que más rápido se alquilan por la seguridad que ofrece habitar un edificio: “Vienen con la idea de Buenos Aires, la comodidad de entrar y salir y les parece más cómodo un departamento”, analiza.

En casi todo el resto de los barrios, los valores son relativamente homogéneos para el alquiler de casas. En estos se pueden encontrar casas de entre 150 a 300 metros cuadrados que se alquilan desde los US$3500 a los US$8000 la quincena de enero. Goñi rescata que, como en todos lados, los barrios también disponen de casas importantes que al ser una excepción que sobresale del promedio se pueden alquilar a un mayor valor.

La titular de Somos Costa advierte que “los alquileres que ya cerraron son los que tenían un precio medio para abajo” y apunta que en el barrio Senderos I, II y III puede encontrarse la oferta más barata. Aún así, aclara que en todos los barrios que no den al mar hay oportunidades. Por ejemplo, casas chicas de 120 a 150 metros cuadrados preparadas para seis o siete personas que se alquilan en un rango de US$3000 a US$3500 por quincena.

Cómo hacer que la casa se alquile más cara

Algunos de los factores determinantes para lograr una buena tasación del alquiler de una casa en la Costa son el equipamiento, su ubicación y decoración. Según la propietaria de Somos Costa, una propiedad de tres dormitorios básica sin pileta se puede alquilar por US$3500 la quincena mientras que si está completamente equipada, con televisiones smart en todas las habitaciones, el precio del contrato aumenta.

De la misma forma, una casa grande de 300 metros puede limitarse a un alquiler de US$5000 si su equipamiento resulta ser básico. Para ilustrar este bajo nivel de equipamiento que puede limitar la tasación, la broker ejemplifica: si tiene un cantidad justa de cubiertos y no contempla que los inquilinos puedan necesitar más en caso de recibir invitados, que estos sean de mala calidad, que tenga muebles viejos, que no tenga utensilios para hacer asado, que tenga lavarropa pero no secarropa, que no tenga parrilla, que tenga mesas para pocas personas, etc. En cambio, ejemplifica que una casa del mismo metraje puede ascender su alquiler a US$7500 la quincena si tiene una pequeña piscina, un quincho en el exterior con un dormitorio aparte, un fogonero, una galería principal con una segunda parrilla, wifi, lava y secarropas y grupo electrógeno.