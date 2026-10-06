Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en octubre 2026

Los créditos hipotecarios volvieron a ocupar la conversación de los argentinos que sueñan con convertirse en dueños de su propia vivienda. Pero, antes de siquiera pensarlo, es inevitable saber que no todos pueden acceder, sino que hay que cumplir una serie de condiciones y requisitos que dejan afuera a muchos.

Uno de los más importantes, y puede que de los más restrictivos tiene que ver con los ingresos del posible solicitante; por lo que es importante conocer no solo que hay entidades que establecen ingresos mínimos necesarios para sus líneas hipotecarias.

Departamentos en venta alquiler Propiedades . carteles de alquileres y compra y venta. Créditos hipotecarios Daniel Basualdo

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos

No todos los bancos fijan un ingreso mínimo como requisito de entrada. Entre los que sí lo hacen, los pisos van desde alrededor de $850.000 hasta $5 millones mensuales. Sin embargo, superar ese umbral no garantiza acceder al monto buscado: en la mayoría de las entidades, la primera cuota del préstamo no puede representar más del 25% de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.

Banco Credicoop : pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000

: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000 Banco Del Sol : solicita ingresos mínimos por $1.000.000

: solicita ingresos mínimos por $1.000.000 ICBC : en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000

: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000 BBVA : la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.564.800 a la fecha

: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.564.800 a la fecha Santander : $2.240.000 para compra de vivienda permanente

: $2.240.000 para compra de vivienda permanente Supervielle : tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000

: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000 Comafi : $5.000.000

: $5.000.000 Hipotecario : 2,2 SMVM que suman $860.640

: 2,2 SMVM que suman $860.640 Patagonia: $1.000.000

Pero a su vez es necesario saber que en todos los bancos la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que hay entidades que exigen un ingreso mínimo y otras no lo hacen, no puede solicitarse un crédito sin informar este requisito indispensable.

Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.

Cuánto cuesta la cuota inicial por banco

Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto estimado de la cuota inicial a pagar en 20 años cada US$10.000 prestados, realizado por la consultora Empiria en base a relevamiento de bancos: