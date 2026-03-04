Créditos hipotecarios: un banco consiguió casi $100.000 millones de fondeo y amplía su oferta de préstamos

En medio de un mercado hipotecario que es un sube y baja constante, cada anuncio que puede impactar en la posibilidad de que los argentinos tengan su casa propia se convierte en una pieza clave en medio de tanta incertidumbre sobre el futuro de los préstamos a largo plazo.

Es que, a partir de mediados de 2025 la decisión de las entidades bancarias de subir tasas y ajustar requisitos comenzó a sentirse, disipando parte del entusiasmo que había impulsado al sector. La respuesta de la situación actual es clara: más crédito que en años anteriores, donde prácticamente no había oferta, pero con condiciones más duras.

En promedio, la tasa de las entidades públicas ya ronda el 9% y la de los privados el 12,7%. Esto se debe a que la mayoría de las entidades privadas tienen tasas por encima del 10%, lo que genera que la relación cuota-ingreso se vuelva mucho más alta y la calificación crediticia deje afuera a buena parte de la clase media que había vuelto a mirar el mercado.

A esto se suma el gran problema estructural: el fondeo. Sin un mercado desarrollado de securitización hipotecaria que permita a los bancos vender cartera y liberar capital, las entidades quedan expuestas al descalce de plazos. Frente a esa situación, en la que los bancos no tienen pesos para prestar, la reacción fue aumentar tasas para frenar el ritmo de aprobación.

En medio de esta incertidumbre, un banco volvió al mercado de capitales con un objetivo claro: conseguir fondeo para expandir su cartera de créditos hipotecarios en UVA. “Es el primer banco que sale con un objetivo concreto de salir a buscar financiamiento para hipotecas. Es poco pero es el primero y con una buena tasa”, aseguró el economista especializado en vivienda Federico González Rouco.

La entidad colocó Obligaciones Negociables en UVA por $99.418 millones Shutterstock

Un banco salió a buscar financiamiento para créditos hipotecarios

El Banco Ciudad colocó Obligaciones Negociables en UVA por $99.418 millones, con una demanda que superó los $157.000 millones. La emisión se estructuró en dos tramos: a 24 meses con una tasa de 7,50% más UVA y a 36 meses con 7,95% más UVA.

“Consiguió cerca de $100.000 millones, suficientes para unos 1000 créditos. En 2024 habían colocado casi 700”, explicó González Rouco. “Es una Obligación Negociable en UVA, y van a pagar una tasa de entre 7,5% y 7,95%. Hoy ofrecen crédito UVA al 12,5% —y 9% para zonas específicas—”, detalló. Desde que se lanzó el crédito hipotecario a fines de abril de 2024, el Banco Ciudad otorgó alrededor de 3500 créditos.

El diferencial entre el costo de fondeo y la tasa activa que cobra el banco es lo que permite sostener el negocio hipotecario. En términos simples: si el banco logra captar dinero más barato de lo que presta, puede expandir aún más su cartera.

“Los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”, destacó el presidente de la entidad, Guillermo A. Laje. A su vez, señaló que “el interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en nuestra entidad, una institución líder en el sistema financiero”.

Un punto clave es el calce por ajuste. Tanto la ON como los créditos están denominados en UVA, lo que elimina el riesgo inflacionario sobre el capital: el banco capta y presta en la misma unidad indexada. Esto reduce uno de los principales riesgos históricos del crédito en la Argentina.

El impacto en un mercado que necesita fondeo

Los créditos hipotecarios aparecen como una de las variables cruciales en el reacomodamiento del mercado, aunque con miradas todavía dispares sobre su alcance. Es, a la vez, la gran esperanza y la mayor incertidumbre. La clave está en el fondeo de los bancos.

Por lo que, el impacto inmediato de la medida del Banco Ciudad genera más liquidez para préstamos en un contexto en el que el sistema financiero todavía opera con oferta baja en términos históricos. El crédito hipotecario en la Argentina representa una proporción mínima del PBI comparado con la región -de solo el 0,5%-. Cualquier ampliación de fondeo aumenta la cantidad de operaciones posibles, a pesar de que recién es el primer banco en hacerlo y el impacto sea pequeño.

En un mercado donde la recuperación de las escrituras todavía convive con una oferta amplia de usados y una construcción que no repone stock al mismo ritmo, el crédito puede convertirse en un factor dinamizador adicional y que los bancos comiencen a buscar formas para conseguir fondeo es un paso necesario para que haya más oferta y que de esta manera los bancos comiencen a bajar las tasas de interés.