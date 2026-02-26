Créditos hipotecarios: un banco privado bajó más de 5 puntos su tasa de interés

En el camino hacia una posible reactivación del mercado hipotecario argentino, se conoció que otro banco privado bajó su Tasa Nominal Anual (TNA). Es importante aclarar que esta disminución del interés se da en medio de un contexto de completa incertidumbre sobre el futuro de los créditos para la adquisición de una vivienda, con tasas que se encuentran en niveles históricamente altos y con un financiamiento a largo plazo que prácticamente se congeló.

Tal es así que según datos del Banco Central procesados por la consultora Empiria, el 2025 cerró con US$3300 millones desembolsados, el mejor registro desde 2018, aunque todavía lejos del pico de la era precrisis, cuando el volumen superaba los US$5000 millones anuales, explica el economista Federico González Rouco, aunque con señales de enfriamiento hacia el cierre del año. Es más, en enero se otorgaron US$189 millones, por debajo de octubre y con una caída interanual del 6%.

En este contexto, se conoció que el banco Santander bajó su tasa del 15% al 9,5%, más de cinco puntos porcentuales menos. Además, modificó otras condiciones de la línea hipotecaria: ahora financia hasta el 70% de la vivienda (antes era el 80%) y bajaron el plazo de 30 años a 20 años.

“Es la segunda señal potente de un banco relevante que baja su tasa”, comparte González Rouco, y agrega que la entidad venía colocando el 10% del mercado hipotecario argentino, pero ahora ese porcentaje se encuentra en alrededor del 4%. Con esta baja del interés, debería volver a aumentar su colocación.

La incidencia en el stock de crédito hipotecario

¿Por qué baja la tasas? Fuentes consultadas del sector por LA NACION afirman que “esta disminución responde a que el mercado se encuentra con una mejor situación de liquidez”. Contrario a lo que había sucedido en la segunda mitad del 2025, cuando las entidades subieron sus tasas por encima del 10%.

Las 3 señales positivas para el futuro de los préstamos

En medio de un contexto de expectativa para lo que resta del año, aparecieron tres señales concretas que funcionan como pequeños pasos para dar un poco de respiro al sistema hipotecario.

No se trata aún de cambios que retomarán la oferta de créditos, pero estos movimientos merecen un análisis detallado por el impacto potencial que podrían tener en la dinámica del mercado.

1) Baja de tasas

El primer cambio vino del BBVA, que redujo su tasa al 7,5% para quienes cobran el sueldo en la entidad. Una tasa por debajo del 10% en un mercado que se había acostumbrado a subas, no es menor. Pero el cambio más significativo fue la flexibilización del ingreso mínimo exigido. En el momento de la baja del interés, la entidad exigía un ingreso mínimo de $5 millones, una cifra inalcanzable para la mayoría de los trabajadores de clase media. Con la nueva condición, se requiere que el solicitante tenga ingresos mínimos equivalentes a cuatro salarios mínimos, que hoy se ubican en $1.387.200.

Otro caso fue el del ICBC, que redujo en dos puntos sus tasas con el objetivo de apuntalar la recuperación del mercado inmobiliario y atraer nuevos tomadores de crédito. Así, la tasa fija pasó del 14% al 12%, mientras que la preferencial dejó de ser del 13% y se ubicó en 11%.

2) Un banco reactivó su línea

La reaparición del Banco Ciudad también reordena el mapa. Tras una pausa de más de cuatro meses, la entidad regresó al mercado. Situación que vuelve en competencia un jugador clave en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad había suspendido sus líneas de préstamo con el objetivo de realizar una “revisión de productos”, según pudo saber LA NACION, y ahora las reactiva con nuevas condiciones.

Las tasas ofrecidas, si bien son más altas que las que tenía antes del parate, se posicionan como una opción para la Ciudad. Para el público general, la tasa de interés se ubica en torno al 12,5%, mientras que para microcentro y zonas del sur de la capital porteña, se reduce al 9%. Es importante recordar que, previo a la pausa, el banco ofrecía una tasa general del 9,9% y un 4,5% para áreas preferenciales.

EL 2026 comenzó a mostrar señales positivas en el mercado de créditos hipotecarios Archivo

3) El Banco Nación anunció la hipoteca 100% digital

El tercer movimiento es estructural. El Banco Nación concretó la primera hipoteca 100% digital del país en 30 días, un plazo notablemente inferior al promedio de 100 días que suele llevar el proceso tradicional.

La entidad, que lidera el mercado con más de 24.000 créditos hipotecarios otorgados a través de su programa “+ Hogares con BNA”, concretó la primera escritura bajo esta modalidad.

“Esta modernización constituye una iniciativa inédita en el país y un hito histórico para el sistema financiero argentino, al permitir por primera vez gestionar integralmente un crédito hipotecario de forma digital, potenciando la accesibilidad y simplificando la experiencia de los usuarios”, anunciaron desde el banco.

El futuro del mercado

Si bien todavía las señales son “pequeñas” comparadas con la importante suba de tasas que se evidenció en el 2025, dan respiro al mercado hipotecario argentina. Los analistas esperan un 2026 en el que el sector se reacomode y eso dependerá en gran medida por el otorgamiento de los préstamos bancarios.

Todavía falta para decir que los créditos hipotecarios UVA volvieron al juego a su 100%. El sistema sigue caminando con dificultad: tasas que, aun con bajas recientes, permanecen altas; plazos más cortos; y bancos que ajustan condiciones con la calculadora en la mano.

Pero algo empezó a moverse. El crédito, en la Argentina, nunca es solo una cuestión financiera: es una apuesta a la estabilidad futura. Si la liquidez se sostiene, la inflación desacelera y las entidades encuentran fondeo de largo plazo, el mercado puede empezar a reconstruir confianza.