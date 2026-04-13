Créditos hipotecarios: uno de los bancos privados más grandes bajó 6 puntos su tasa de interés

El 2026 comenzó con un mercado hipotecario más competitivo que la segunda mitad del año anterior. Luego de meses en los que los bancos subieron sus tasas de interés a porcentajes muy restrictivos para los usuarios, las entidades volvieron a competir entre ellas con intereses por debajo del 10%.

A pesar de que los créditos hipotecarios UVA volvieron al mercado en 2024, luego de un parate de casi cinco años, desde mediados de 2025 las tasas de interés de los préstamos bancarios subieron fuertemente—por encima del 10%—, impactando directamente en el bolsillo de los posibles tomadores.

Cuando los bancos prestan, el mercado se activa. Cuando se retraen o endurecen condiciones, las operaciones quedan limitadas a quienes pueden pagar en efectivo.

En este escenario, una de las entidades financieras privadas más grandes del país bajó su tasa por primera vez y se sumó a los que ya lo hicieron este año. El Banco Galicia disminuyó su porcentaje del 15% al 9,5% para los clientes que tengan cuenta sueldo (pero es del 11,5% si se deja de cobrar los haberes allí), y se alinea con los demás bancos que tienen intereses por debajo del 10%.

Lo requisitos y condiciones para acceder a esta línea son:

La cuota del préstamo no puede superar el 25% de los ingresos y del codeudor/a (que puede ser cónyuge, conviviente o familiar al momento del otorgamiento).

Solo para compra de primera vivienda.

Ser una persona mayor de 21 años al momento de la solicitud y menor de 75 al finalizar el préstamo.

Un año de antigüedad laboral.

Las tasas que se encuentran cercanas al 10% aún están “caras” para el mercado hipotecario Inna Kot - Shutterstock

Vale aclarar que las tasas que se encuentran cercanas al 10% aún están “caras” para el mercado hipotecario, pero de a poco se está revirtiendo el proceso de suba del año pasado.

La tasa nominal promedio ofrecida en créditos UVA actual se encuentra en 11,7%. Pero un dato clave es que la tasa de interés promedio pactada es del 5,93%, lo que demuestra que la entidad que lidera hoy el mercado hipotecario es el Banco Nación.

Los bancos que bajaron la tasa

El ICBC recortó su tasa y pasó a ofrecer la más baja entre los bancos privados. La entidad fijó una tasa preferencial del 6,9% + UVA para quienes acrediten haberes, mientras que para el resto de los clientes se ubica en 9,9%. De esta manera, perfora el piso del 7% y se posiciona como el jugador más agresivo del mercado entre los privados.

La línea permite financiar hasta el 80% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 20 años. El ingreso mínimo requerido parte en $1,4 millones y permite sumar ingresos de cónyuges o familiares directos para ampliar la capacidad de crédito.

El BBVA redujo del 10,5% al 7,5% para quienes cobran el sueldo en la entidad. Y luego tuvo otra buena noticia para sus clientes monotributistas y responsables inscriptos: bajó la TNA del 17% al 7,5% en el caso de los trabajadores independientes.

Otra entidad que fue por el camino de la reducción fue el banco Santander, que bajó su tasa del 15% al 9,5%. Además, modificó otras condiciones de la línea hipotecaria: ahora financia hasta el 70% de la vivienda (antes era el 80%) y bajaron el plazo de 30 años a 20 años.

Por su parte, el banco Patagonia también redujo su interés y llevó la tasa del 14% al 12,5%.

Fuentes del sector consultadas por LA NACION afirman que “esta disminución responde a que el mercado se encuentra con una mejor situación de liquidez”. Contrario a lo que había sucedido en la segunda mitad del 2025, cuando las entidades subieron sus tasas por encima del 10%.

En paralelo, un importante holding argentino con cuatro entidades financieras: Banco de San Juan, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Santa Cruz, subió su tasa de interés del 9,9% al 12%. Por lo que todavía el proceso de reacomodamiento es lento, pero resta esperar el comportamiento de las demás entidades en los meses siguientes.