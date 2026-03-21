Créditos hipotecarios: los bancos arremeten y bajan las tasas a menos del 10%

Para millones de argentinos, comprar una vivienda no solo es una de las decisiones financieras más importantes en su vida, sino que el sueño de la casa propia sigue dependiendo de una sola palabra, que tiende a aparecer y desaparecer en distintos períodos del país: el crédito hipotecario.

Cuando los bancos prestan, el mercado se activa. Cuando se retraen o endurecen condiciones, las operaciones quedan limitadas a quienes pueden pagar en efectivo.

A pesar de que los créditos hipotecarios UVA volvieron al mercado en 2024, luego de un parate de casi cinco años, desde mediados de 2025 las tasas de interés de los préstamos bancarios subieron fuertemente —por encima del 10%—, impactando directamente en el bolsillo de los posibles tomadores.

La tasa nominal promedio ofrecida en créditos UVA actual se encuentra en más del 12% para quienes no tienen cuenta sueldo, y entre el 9% y 11%, la preferencial para clientes. El dato clave es que el interés promedio sin cuenta sueldo se encuentra en alza desde noviembre de 2024, pero la tasa para quienes cobran sus haberes en algunas entidades viene bajando en 2026.

Y, en estos últimos meses, algo empezó a cambiar: varias entidades comenzaron a modificar sus condiciones, con tasas más bajas y requisitos menos estrictos.

“Los bancos no están compitiendo entre sí, están revirtiendo el proceso de suba del año pasado”, explica Federico González Rouco. Según el especialista, el punto de quiebre fue las elecciones de octubre, donde el oficialismo salió bien parado, que marcó el inicio de un proceso de estabilización macroeconómica que ahora empieza a trasladarse al crédito.

“El proceso de suba de tasas duró un año. El de baja probablemente también lleve meses. Pero vamos a seguir teniendo noticias de bancos que recorten tasas”, anticipa. Aunque advierte: una cosa es cuánto prestan y otra a qué tasa. “No imagino un boom de volumen este año, pero sí créditos más baratos”.

Detrás de este cambio hay un factor clave: el costo de fondeo. “Hoy es más barato. El año pasado fue lo anormal, con tasas desfasadas por la volatilidad. La baja del riesgo país luego de octubre de 2025 -que hoy ronda los 600 puntos- mejoró las condiciones y abre lentamente el acceso al mercado de capitales”, detalla.

Ese nuevo escenario empieza a reflejarse en los números. Las tasas subieron por encima del 10%, situación que enfrió la demanda y en febrero de 2026 -último dato- se otorgaron apenas US$151 millones: el nivel más bajo desde septiembre de 2024 y un 25% menos interanual, con una caída en el primer bimestre del 13%, según Empiria en base al BCRA. Pero en las últimas semanas aparecieron señales de alivio.

Es más, este viernes se conoció que un banco privado volvió a disminuir su tasa de interés y es hoy la más baja del mercado.

Algunos bancos están bajando sus tasas de interés lo que permite un mayor acceso a quienes necesitan un crédito para comprar su casa Freepik

El banco que ahora tiene la tasa más baja

La novedad más fuerte llegó del ICBC, que volvió a recortar su tasa y pasó a ofrecer la más baja entre los bancos privados.

La entidad fijó una tasa preferencial del 6,9% + UVA para quienes acrediten haberes, mientras que para el resto de los clientes se ubica en 9,9%. De esta manera, perfora el piso del 7% y se posiciona como el jugador más agresivo del mercado entre los privados.

La línea permite financiar hasta el 80% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 20 años. El ingreso mínimo requerido parte en $1,4 millones y permite sumar ingresos de cónyuges o familiares directos para ampliar la capacidad de crédito.

“Estamos atravesando un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, con mejores perspectivas de inflación. La baja en las tasas de referencia redujo el costo de fondeo y nos permitió trasladar ese beneficio a los clientes”, explicó a LA NACION María Jimena Loria y Alemani, product manager de Préstamos Hipotecarios de la entidad.

Tasa subsidiada y fondeo para más créditos

En paralelo, el Gobierno porteño anunció el miércoles pasado una nueva línea de créditos hipotecarios diseñada específicamente para quienes hoy destinan gran parte de su sueldo a un alquiler y buscan dar el salto a su primer hogar.

La gran diferencia de la nueva línea radica en la tasa de interés. La Ciudad subvencionará dos puntos para que los porteños accedan a una tasa del 7,5% + UVAs, a través de la reasignación de fondos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)

Lo que cambia, además, es la forma de calificar: los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea es exclusiva para la compra de primera vivienda y está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

Se financia hasta el 75% del valor de la propiedad, otorgando un máximo de $100 millones, en unidades de hasta 80 m² cubiertos cuyo valor de mercado no supere los US$2800/m².

El anuncio de esta semana del Banco Ciudad con una tasa subsidiada para favorecer a la clase media porteña

La cuota de entrada al crédito no puede superar el 25% de los ingresos del hogar. Como ejemplo, aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600. Por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600.

Por otro lado, la entidad porteña también bajó las tasas de los créditos que ya tenían vigentes: para la zona sur y el microcentro pasó de 9% a 8,5% y para el resto de CABA de 12,5% a 9,5%, ambas aptas para vivienda única y de ocupación permanente, además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

Otra buena noticia vinculada a esta entidad es que capturó casi $100.000 millones de la plaza local mediante la colocación de un bono estructurado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una operación diseñada para poder contar con disponibilidad de fondeo que le permita seguir ofreciendo crédito para la vivienda.

Con esta emisión, el banco queda en condiciones de ofrecer, al menos a partir de este ingreso, entre 900 y 1000 nuevos créditos hipotecarios, una cifra importante tomando en cuenta que el año pasado colocó poco menos de 700.

Otros bancos que bajaron las tasas

El BBVA, Santander y Patagonia decidieron bajar su tasa de interés en los últimos meses: el primer cambio vino del BBVA, que redujo del 10,5% al 7,5% para quienes cobran el sueldo en la entidad. Y luego tuvo otra buena noticia para sus clientes monotributistas y responsables inscriptos: bajó la TNA del 17% al 7,5% en el caso de los trabajadores independientes.

Otra entidad que fue por el camino de la reducción fue el banco Santander, que bajó su tasa del 15% al 9,5%. Además, modificó otras condiciones de la línea hipotecaria: ahora financia hasta el 70% de la vivienda (antes era el 80%) y bajaron el plazo de 30 años a 20 años.

Por su parte, el banco Patagonia también redujo su interés y llevó la tasa del 14% al 12,5%.

Fuentes del sector consultadas por LA NACION afirman que “esta disminución responde a que el mercado se encuentra con una mejor situación de liquidez”. Contrario a lo que había sucedido en la segunda mitad del 2025, cuando las entidades subieron sus tasas por encima del 10%.

La baja en las tasas respondería a que el mercado se encuentra con una mejor situación de liquidez, al contrario a lo que había sucedido en la segunda mitad del 2025, cuando las entidades subieron sus tasas por encima del 10%. Daniel Basualdo

El banco que presta dólares

Por su parte, el Banco Macro anunció el lanzamiento de productos financieros en dólares, entre los que se destacan préstamos hipotecarios, pero para un grupo de clientes específico.

La entidad presentó su nuevo “Préstamo Hipotecario en Dólares”, diseñado tanto para la compra de primera como de segunda vivienda solo para sus clientes Selecta -con inversiones y/o saldos iguales o mayores a $4.700.000-, bajo condiciones de mercado diferenciales: el préstamo es en dólares, la tasa de interés es fija del 11,5%, el plazo es de 60 meses y el máximo a prestar es US$1.000.000 para financiar hasta el 50% del valor de tasación del inmueble.

El gran problema de los créditos en dólares era que, por ley, los bancos no podían entregar préstamos en la divisa estadounidense. Pero, a partir de febrero de 2025, el Banco Central (BCRA) flexibilizó las normativas, permitiendo que los bancos otorguen préstamos en dólares a personas y empresas que no son exportadoras, utilizando fondos propios o del mercado de capitales.

La primera hipoteca 100% digital

Otra noticia para el sector vino de parte del Banco Nación que concretó la primera hipoteca 100% digital del país en 30 días, un plazo notablemente inferior al promedio de 100 días que suele llevar el proceso tradicional.

La entidad, que lidera el mercado con más de 24.000 créditos hipotecarios otorgados a través de su programa “+ Hogares con BNA”, concretó la primera escritura bajo esta modalidad.

“Esta modernización constituye una iniciativa inédita en el país y un hito histórico para el sistema financiero argentino, al permitir por primera vez gestionar integralmente un crédito hipotecario de forma digital, potenciando la accesibilidad y simplificando la experiencia de los usuarios”, anunciaron desde el banco.

Asimismo, se incorpora una alternativa exclusiva para quienes necesitan el capital de forma anticipada antes de concretar la venta de una propiedad actual. Se trata de un préstamo personal en dólares con un esquema de pago único de capital e intereses al vencimiento (12 meses) y una tasa fija del 9% TNA.

Si bien todavía las señales son “pequeñas” comparadas con la importante suba de tasas que se evidenció en el 2025, dan respiro al mercado hipotecario argentino. Los analistas esperan un 2026 en el que el sector se reacomode y eso dependerá en gran medida del otorgamiento de los préstamos bancarios.