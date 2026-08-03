Crisis en España: se profundiza el escándalo por la compra del departamento de lujo para Ayuso

Hay dos palabras que ningún asesor de Isabel Díaz Ayuso quiere ver ligadas a la imagen de la presidenta de Madrid por la carga que arrastran: ático y Chamberí. Ambas, como por arte de magia, aparecieron en el titular de una exclusiva que reveló el diario español EL PAÍS el miércoles y que causó conmoción. En tenis, se diría que en Sol han cometido un error no forzado, que consiste en fallar un golpe fácil y con el total control de la situación, sin la oposición del rival.

El entorno de Ayuso reconoce que no vio venir esta crisis desatada a raíz de que EL PAÍS publicase que la Comunidad de Madrid compró un ático de lujo en el que tenían pensado ubicar de forma temporal la oficina de la presidenta mientras se reformaba la sede actual. Las dudas sobre la conveniencia de realizar esta operación son muchas.

El Gobierno regional adquirió la propiedad a través de la empresa pública Planifica Madrid, pero no aclaró el precio ―los expertos consultados calculan que debe rondar los seis millones de euros― ni ha informado de la operación por ninguno de los canales oficiales. El problema, entre otros muchos, es que ese espacio no se puede destinar a oficinas. En poco más de un día, el equipo de la presidenta dio marcha atrás y anunció que lo pondrá a la venta (“No tardarán más de cinco días en venderlo y ganar dinero”, presume uno de los máximos asesores de Ayuso). De esa manera, Ayuso quiere zanjar una polémica en la que ella y su equipo se han enredado solos y de forma inexplicable.

El Gobierno regional adquirió la propiedad a través de la empresa pública Planifica Madrid Freepik

“Un lío a lo bobo”, reconocen ellos mismos. Chamberí y pisos de lujo son dos conceptos que todo el mundo asocia a la presidenta. Su novio, Alberto González Amador, compró dos en ese barrio, de hecho en el mismo edificio, después de haber cometido un presunto delito fiscal por el que va a ser juzgado. Se debatió largo y tendido sobre la conveniencia o no de que la presidenta viva con él en un lugar que quizá fue adquirido con un dinero que se hurtó a la hacienda pública española. Con todos estos antecedentes, realizar cualquier movimiento inmobiliario en esa zona podría ser de alto riesgo para la imagen de Ayuso, como al final ocurrió.

En Sol creen que la lejanía del traslado les había hecho bajar la guardia con el asunto, no tenerlo tan presente. Aplazaban esta discusión para “finales de octubre o principios de noviembre”, cuando debía ocurrir, por lo que buscaron “un lugar representativo y no muy grande”. “Ahora resulta que no se puede montar una oficina. Pues que lo vendan”, dicen las mismas fuentes. A la pregunta sobre si no detectaron en ningún momento que una compra que implicase las palabras ático y Chamberí podría ser un problema comunicativo, la respuesta es clara: “No, la verdad”. No quieren darle más vueltas al asunto: “Ni siquiera estaba decidido a irse allí. Era una propuesta. Pues vale. Se vende y a otra cosa”.

La vivienda mide 485 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a la terraza

El lugar no era ni mucho menos el adecuado para convertirse en el despacho temporal de la presidenta ―sin entrar a valorar la inversión―. Se especula con que en realidad la Comunidad de Madrid quería convertir el ático en la residencia oficial de la Presidencia, en este caso de Ayuso, un bien que tienen a su disposición los presidentes de otras comunidades o ministros con menos responsabilidades. Desde el entorno de Ayuso lo niegan tajantemente: “Aquí no hay tradición de residencia oficial. Para nadie. Ni siquiera podemos ofrecérsela a mandatarios extranjeros: les mandamos a un hotel y se lo pagan ellos”.

A los actuales responsables les parece que esta operación era más económica que las que ejecutó en su día Alberto Ruiz-Gallardón cuando era alcalde de Madrid y tuvo que mudarse durante un tiempo. “Durante las obras de Gallardón, alquilaron un palacete frente a la Delegación del Gobierno. Más austeros no podemos ser nosotros”. En cualquier caso, quieren zanjar el tema, por lo que insisten en que nunca le dieron “importancia” a este asunto, ya que había que decidir “en octubre”.

“Anda que no tenemos líos más gordos…”, dan por concluido, aunque las cosas son más complejas. La marcha atrás de Ayuso con la compra del ático ha despistado a su propio partido. Poco antes de anunciarla, el secretario general del PP, Miguel Tellado, decía que su compra “tenía todo el sentido”. Quedó desacreditado en minutos. Horas más tarde, se supo que Amador puso en venta uno de los dos pisos que tiene en Chamberí. En las fotos que la inmobiliaria ha subido a Idealista se ve una toalla bordada con el nombre de la presidenta. “Si Alberto vende el piso, es cosa privada”, no quieren entrar al trapo desde Sol.

La Comunidad de Madrid trató de contener esta crisis reputacional. El día que el periódico español reveló la información, el miércoles, la presidenta compareció ante los medios y ofreció unas vagas explicaciones que alimentaron todavía más la confusión. Instantes después, su equipo de comunicación inundó un chat para periodistas con notas de prensa sobre algunas de las iniciativas aprobadas en el Consejo de Gobierno de ese día. Trataban de dejar en segundo plano la polémica. Este jueves, el modo de proceder fue similar. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García-Martín, anunció la venta del ático recién comprado y, a continuación, se han distribuido unas fotografías de Ayuso sobrevolando en helicóptero la zona cero de los incendios. Desde arriba era más difícil observar el enredo que había en tierra.