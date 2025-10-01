Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Mar del Plata en octubre 2025

En una de las ciudades más visitadas de la Costa Atlántica argentina, el tránsito suele ser intenso, sobre todo, durante la temporada alta. Además de averiguar el costo del alquiler de un departamento en la zona, hay quienes se preguntan cuánto cuesta el alquiler de una cochera si la unidad no la incluye.

Actualmente, hay menos de 20 unidades publicadas en alquiler en los principales sitios inmobiliarios.

En ese sentido, portales inmobiliarios relevan los precios de la oferta y muestran que estos inmuebles se ubican, en general, entre los $70.000 y los $100.000 mensuales, aunque en algunos casos particulares se pueden encontrar por $50.000.

Los precios de las cocheras en Mar del Plata

Si se baja a ejemplos concretos, una cochera de 12 m², con 37 años de antigüedad, ubicada en Rivadavia al 2200, en el centro de la ciudad, se alquila por $70.000 mensuales. La publicación aclara que este valor es entre el 15 de marzo y el 15 de diciembre, por lo que, probablemente, en temporada alta cuente con otros precios.

Otra cochera ubicada en Rivadavia, entre Mitre y la Diagonal, de 15 m² y 10 años de antigüedad, se alquila por $100.000 mensuales. A pocas cuadras de esta última, aunque un poco más cerca de la costa, se ofrece una cochera de 15 m², fija y cubierta, con 30 años de antigüedad, por $70.000.

Otras publicaciones aclaran el precio de alquiler por día, pero no el mensual. Es el caso de un inmueble de este tipo ubicado en Falucho y Lamadrid, con 13 m², 20 años de antigüedad, ubicada a dos cuadras de la avenida Colón, cerca de calle Güemes, el mar, el casino, oferta gastronómica y comercial. Se ofrece por $13.000 por día.

A la hora de analizar el precio de una cochera, es importante tener en cuenta que la ubicación determinará fuertemente el valor. Esta se puede entender en dos sentidos: la localización teniendo en cuenta si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo, y la ubicación analizando la zona en la que se encuentra (el tránsito que suele tener, la disponibilidad de estacionamiento que suele haber y por ende, la demanda que tendrá).

Vale aclarar que es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier inquilino, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los habitantes del edificio y prohíben el alquiler a vehículos externa.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: