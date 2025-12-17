¿Cuál es el costo de alquiler en diciembre 2025 de una cochera en la ciudad de Mendoza?

Los precios varían de acuerdo al barrio en el que se encuentra el espacio donde se guarda el auto
- 4 minutos de lectura'
En Mendoza, el costo de alquilar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios se oscila entre los $35.000 y los $100.000 mensuales, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.
El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.
Cuánto cuesta alquilar una cochera en Mendoza
- Centro de la ciudad: En la franja de valores más altos, por $110.000 mensuales es posible alquilar una cochera de 16 m² a estrenar y con seguridad las 24 horas, en 9 de julio al 1000, a metros del paseo peatonal de la ciudad.
- Cercanía al centro de la ciudad: Por $35.000 mensuales se puede alquilar una cochera en Lavalle 698, a minutos del corazón de la ciudad de Mendoza. En este caso se trata de un inmueble de 50 m² con 30 años de antigüedad.
- Quinta Sección: En esta zona, conocida por conservar la tranquilidad de un barrio residencial, hay opciones desde $60.000. Como es el caso de una cochera en Luzuriaga al 676, de 10 m² a estrenar. Se trata de una cochera techada con portón automático y fácil acceso.
- También en la Quinta Sección, en Granaderos al 1100, es posible encontrar una cochera de mayor tamaño (19 m²) por el mismo precio. Sin embargo, el inmueble tiene 20 años de antigüedad y no se recomienda para uso diario sino como un espacio para guardar vehículos de colección.
¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?
La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.
La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.
Ventajas del garaje
Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:
- Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.
- Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.
- Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.
- Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.
- Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.
Ventajas de la cochera
Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios:
- Menor costo: es más económica de construir y mantener.
- Construcción rápida y sencilla: no suele requerir cimientos complejos ni permisos estrictos, y puede montarse en pocos días.
- Evita el desorden: al no tener paredes, reduce la tentación de usarla como depósito.
- Aumenta el valor de reventa: puede ser un plus si la vivienda no cuenta con garaje y se busca una alternativa para evitar estacionar en la vía pública.
- 1
Alquileres: cuáles son los métodos para calcular los aumentos por inflación en diciembre 2025
- 2
Es arquitecta y encontró en un juego otra forma de canalizar su vocación
- 3
¿Cuál es el precio de alquiler de una casa de verano por día a menos de 50km de Caba?
- 4
¿Cuáles son las proyecciones de costos de construcción para enero 2025?