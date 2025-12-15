Punta del Este: cuánto cuesta alquilar una casa o un departamento durante este verano

Punta del Este se encamina a una temporada récord para el Verano 2026 marcada por una recuperación del turismo argentino. Entre enero y marzo de este año ingresaron a Uruguay casi 975.000 argentinos, un 50% más que el verano anterior, con un gasto promedio de US$ 601 por persona, según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación. Ese crecimiento no solo confirma que la Argentina volvió a liderar la llegada de visitantes a la costa uruguaya.

Un fenómeno que amplía la base de demanda: la reaparición de la clase media argentina en Punta del Este, que impulsó una fuerte ocupación en unidades para la primera quincena de enero, casi completamente reservadas para este verano, según un relevamiento realizado por Miranda Bosch que también relevó que en el segmento alto, la anticipación es aún mayor. Esto significa que las propiedades más exclusivas están prácticamente agotadas para las Fiestas y para el mes de enero. “Los argentinos vuelven con fuerza a Uruguay, no solo como turistas sino también como compradores e inquilinos vacacionales de primer nivel”, analiza Robustiano Casares Demaría, head of business de esa inmobiliaria para Uruguay.

La previsión temprana y un tipo de cambio más equilibrado frente al año anterior alimentaron la recuperación del mercado premium. Casas frente al mar, departamentos con servicios hoteleros, amenities exclusivos y propuestas de lifestyle integral conforman el paquete más buscado por el público de mayor poder adquisitivo. “En nuestra cartera observamos un movimiento claro hacia casas frente al mar y departamentos premium que se ocupan con mucha anticipación”, detalla Casares Demaría.

Andrés Jafif, director de Santos Dumont Inmobiliaria coincide y profundiza: “La diferencia de precios está marcada por las comodidades: número de habitaciones, vista al mar, amenities, servicio de mucama y categoría del edificio. Hoy Punta del Este ofrece una variedad enorme dentro del segmento premium”.

Dentro de este contexto general, la temporada 2026 se adelantó de manera inédita. Las consultas comenzaron entre mayo y junio, replicando la conducta observada en 2025, cuando muchos viajeros se quedaron sin opciones hacia octubre. Así lo confirma Jafif: “Los alquileres para esta temporada se comenzaron a cerrar en junio y julio. Los primeros fueron los premium: departamentos de primera fila frente al mar en La Brava y Manantiales, con valores de entre US$20.000 y 30.000 la primera quincena de enero, bajando un 10 o 15% la segunda”.

Esta vez, el mercado respondió con mayor rapidez y con un ajuste en dólares que ronda el 20% respecto del año anterior. Alejandra Covello lo explica así: “Los alquileres registran un aumento del 20% en dólares. Este ajuste responde a la fuerte demanda ya que los precios de alimentos y salidas en Uruguay hoy se asemejan mucho a los de la Argentina”.

El comportamiento por zona confirma esa presión temprana. Para Covello, “Manantiales sigue siendo la zona más solicitada y es donde primero se agotan las unidades”. Allí y en corredores como La Mansa, La Brava, Punta Ballena y José Ignacio, las tarifas quincenales parten en US$6000 para departamentos de un dormitorio y alcanzan los US$45.000 en propiedades con infraestructura completa: piscinas, spa, peluquería, restaurante, áreas de bienestar y servicios al estilo resort. “Los precios no varían tanto por la ubicación como por los amenities y diferenciales que ofrece cada inmueble”, puntualiza.

La oferta disponible en Airbnb muestra que en el extremo económico aparecen estudios o unidades básicas sin amenities, en sectores no muy demandados de La Barra o Maldonado, con alquileres quincenales que oscilan entre los US$1200 y los US$1800 por unidades para cuatro huéspedes con un dormitorio, una cama queen y un sofá cama.

Sobre la estructura estandar-premium de precios, Casares aporta un parámetro claro: “Tomando una propiedad estándar de tres dormitorios en La Brava, La Barra, Montoya o Manantiales, la primera quincena de enero se mueve entre US$15.000 y US$25.000. Ese es el hotspot”. Y en José Ignacio, donde predominan las casas, “el rango va desde US$25.000 hasta US$80.000 o más, especialmente si están cerca o sobre el mar”.

En Manantiales, uno de los elegidos por el público argentino, exhibe valores en la misma línea. Rodrigo Taboada de Riba Desarrollos precisa que “un departamento de dos dormitorios va de US$10.000 a US$16.000 y uno de tres, entre US$16.000 y US$22.000” para la primera quincena. Su lectura coincide con la de los especialistas: la vista, la calidad constructiva y la cercanía al mar ordenan las diferencias finales.

Ocupación récord y un febrero más tranquilo

La disponibilidad para las Fiestas y el inicio de enero muestra la magnitud de la demanda. “Hoy prácticamente no hay disponibilidad, la primera quincena está totalmente agotada y la ocupación ronda el 90%”, señala Casares. Covello agrega que este año incluso se adelantó un fenómeno particular: “Hubo personas que iniciaron sus vacaciones aprovechando el feriado del 22 de noviembre”.

A partir del 15 de enero, el panorama cambia por completo. Casares señala que “la segunda quincena es entre 25 y 30% más baja”. Asimismo, la primera quincena de febrero cae al 60%. Alejandra Covello lo resume con más crudeza: “la segunda quincena de enero no supera el 30% de ocupación y febrero arranca en torno al 40%, con un marzo prácticamente sin demanda”.

En este punto, la mirada de Jafif suma una capa adicional al análisis: “Hay disponibilidad para seguir alquilando. Hoy hay más oferta que demanda por la cantidad de construcción que registra Punta del Este. El mercado intermedio, no el premium, es el que se alquila más lento”.

Por otro lado, ese descenso estacional también modifica el perfil del visitante. Según Casares cambia el tipo de público: llega gente con menor poder adquisitivo y muchos propietarios utilizan sus propias viviendas. Taboada coincide y apunta que febrero suele atraer a matrimonios mayores o familias fuera del calendario escolar, que suelen reservar más cerca de la fecha.

El análisis interanual es inequívoco. “Netamente crecimiento”, sintetiza Casares. “La gente que el año pasado no consiguió nada se adelantó a mayo”, agrega. Taboada comparte la perspectiva: “La primera quincena del año pasado fue muy buena, pero esta pinta mucho mejor”. Covello refuerza el diagnóstico: el aumento en dólares no frenó la velocidad de salida de las unidades premium.

La negociación quedó acotada a los períodos de baja presión. “En los hot spots no hay margen, ni un 2%”, advierte Casares. Por su parte, Covello señala que la flexibilidad y posibilidad de negociación aparece recién en febrero y marzo, o en propiedades más grandes que tardan en colocar su ocupación.

El refuerzo del público argentino reconfigura la temporada. No solo por la intensidad de la demanda, sino por la diversidad de segmentos que regresan: desde la clase media que, según Demaria, volvió a ocupar tipologías de entre US$5000 y US$10.000, hasta el público que impulsa el segmento premium.

La temporada 2026 llega así con un mercado polarizado: una primera quincena plenamente consolidada y un resto del verano más sensible al precio, al clima y al calendario escolar. Pero también con un dato insoslayable: Argentina recuperó su liderazgo, impulsó la ocupación y volvió a situar a Punta del Este en el centro de su mapa aspiracional.

Si la tendencia continúa, la combinación entre turismo selectivo, inversión inmobiliaria y estilo de vida podría emerger como la fórmula dominante del verano uruguayo durante los próximos años.