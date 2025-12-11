Barrio por barrio: cuál es el precio en diciembre 2025 de una cochera para comprar en Buenos Aires

En un contexto en que el real estate poco a poco sigue recuperando el atractivo como modo de inversión, ya que, en el último año creció la rentabilidad, varias personas empiezan a poner los ojos nuevamente en este sector, como un modo de hacer rendir los ahorros.

Y, aunque el modelo tradicional de inversión o más conocido en el sector inmobiliario son los departamentos, existen otras tipologías dentro de este mercado que también generan ganancia e incluso implican un ticket de ingreso más chico que el de un departamento, como el caso de las cocheras.

Las cocheras, en contraposición con los departamentos, cuentan con tickets de ingreso mucho más bajos. Según Zonaprop, un monoambiente promedio de 40 m² se ubica en un precio de venta de US$107.493, por lo que, es difícil que, quien no tenga US$100.000 o esté en condiciones de solicitar un crédito hipotecario, pueda acceder a un inmueble de este tipo.

Asimismo, vale aclarar que las cocheras precisan de menor mantenimiento que los departamentos y ahorran dolores de cabeza a los dueños, al evitarse reclamos que puede hacer el inquilino, por posibles problemas o arreglos con el inmueble.

Precios barrio por barrio

En CABA

A la hora de considerar las variables que determinarán el valor del inmueble, se debe tener en cuenta la ubicación. Esta se puede entender en dos sentidos: la localización, referida a si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo, y la ubicación geográfica, analizando la zona en la que se encuentra (el tránsito que suele tener, la disponibilidad de estacionamiento que suele haber y por ende, la demanda que tendrá).

También es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier persona, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o inquilinos del edificio y prohíben el alquiler a gente externa.

Puerto Madero: En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los US$28.000 y US$48.000 . La opción más económica corresponde a una cochera de 12 m² y ocho años de antigüedad , ubicada en Olga Cossettini al 1500 . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en Camila O’Gorman al 300 : una unidad de 15 m² a estrenar , situada en el primer subsuelo de una torre.

En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los . La opción más económica corresponde a una cochera de , ubicada en . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en : una unidad de , situada en el primer subsuelo de una torre. Palermo Soho: En este barrio, los precios de las cocheras varían entre US$14.000 y US$31.000 . La alternativa más accesible está en Paraguay al 4000 , tiene 65 años de antigüedad y una superficie de 25 m² . En tanto, la más cara —ubicada en Güemes al 4000 — posee 10 años y 12 m².

En este barrio, los precios de las cocheras varían entre . La alternativa más accesible está en , tiene y una superficie de . En tanto, la más cara —ubicada en — posee 10 años y 12 m². Colegiales: Aquí los valores parten desde US$8.500 y alcanzan los US$30.000 La primera esta ubicada en Aguilar al 2000 tiene 10 m² y es a estrenar. La segunda, ubicada en Virrey Avilés al 2000 , tiene 12 m² , y también es a estrenar .

Aquí los valores parten desde y alcanzan los La primera esta ubicada en Aguilar al 2000 tiene y es a estrenar. La segunda, ubicada en Virrey Avilés , tiene 12 m² y también es . Belgrano: Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre US$7000 , en O Higgins al 1300 , con 30 años de antigüedad y US$40.000 , en Arcos al 6000 , siete años de antigüedad.

Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre , en , con 30 años de antigüedad y , en , siete años de antigüedad. Almagro: En esta zona, los precios van desde US$6000 , por una cochera de siete años en Bilinghurst 600 , hasta US$35.000 , por otra ubicada en Av. Corrientes al 4000 , con 30 años de antigüedad .

En esta zona, los precios van desde , por una cochera en , hasta , por otra ubicada en , con . Parque Centenario: Aquí los valores oscilan entre US$16.000 y US$26.000 . La opción más económica, en Río de Janeiro al 1000 , con 37 años de antigüedad. La más costosa, en Río de Janeiro 661 , tiene 19 m² y cuatro años.

Aquí los valores oscilan entre y . La opción más económica, en , con 37 años de antigüedad. La más costosa, en , tiene y cuatro años. Flores: En esta zona, las cocheras se comercializan entre US$6000 y US$30.000. La primera, ubicada en Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2500, posee 10 m² y 45 años; la segunda, en Bonifacio 2331, tiene 15 m² y tres años.

En la Provincia de Buenos Aires

