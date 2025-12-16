¿Cuál es el precio de alquiler de una casa de verano por día a menos de 50km de Caba?

Con la llegada del verano, el alquiler de casas por día en zonas cercanas a la Ciudad de Buenos Aires vuelve a posicionarse como una alternativa cada vez más buscada. A menos de 50 kilómetros de CABA, distintos destinos ofrecen propuestas que combinan verde, descanso y cercanía, ideales tanto para escapadas cortas como para estadías más largas.

En ese escenario, los valores varían según la ubicación, el tipo de propiedad y los servicios incluidos, pero permiten trazar un mapa claro de cuánto cuesta hoy alquilar una casa de verano sin alejarse demasiado de la Ciudad.

Alquilar por día en zona norte

En localidades como Pilar, Tigre, Ingeniero Maschwitz, Escobar o Capilla del Señor, que se encuentran dentro del radio de 50 kilómetros de la Capital hacia el norte, se pueden encontrar casas de campo y chalets con pileta, pero también cabañas más sencillas. Una propiedad básica, sin grandes lujos pero con jardín y espacio para descansar, puede alquilarse desde unos $40.000 por día. Estas opciones suelen ser elegidas por familias pequeñas o parejas que buscan una escapada corta, con la posibilidad de cocinar en casa y disfrutar de un entorno natural sin gastar demasiado.

En el rango medio aparecen las casas con pileta, parrilla y capacidad para grupos de seis a ocho personas. Allí los valores diarios rondan entre $65.000 y $120.000 por día, dependiendo de la cercanía a centros urbanos y de la calidad de las instalaciones. Por ejemplo, una casa de campo en Capilla del Señor se ofrece a $460.000 por semana, lo que equivale a unos $65.000 por día. En Tigre, donde las casas al río son especialmente demandadas, los precios pueden superar los $100.000 diarios, sobre todo si incluyen muelle propio y acceso a deportes náuticos.

Las casas que dan al agua, con salida a laguna o río, son las más demandadas RICARDO PRISTUPLUK�

El segmento premium, en cambio, está marcado por propiedades en barrios privados de Pilar o Tigre, con seguridad las 24 horas, amplios parques, pileta climatizada y servicios adicionales como canchas de tenis o acceso a clubes deportivos. En estos casos, los valores diarios pueden superar los $200.000 y llegar incluso a los $700.000, especialmente en temporada alta. Se trata de casas que ofrecen una experiencia cercana a la hotelería de lujo, pero con la privacidad de un hogar.

La variación de precios responde también a la estacionalidad. Durante los meses de verano, la demanda se dispara y los valores tienden a subir, mientras que en otoño o invierno se pueden conseguir tarifas más accesibles. Además, la duración de la estadía influye: muchos propietarios prefieren alquilar por semana o quincena, y en esos casos el precio diario puede resultar más conveniente que en alquileres de uno o dos días.

Al consultar por alquiler de casa en un barrio cerrado se debe preguntar por el tiempo del alquiler porque en la mayoría de los countries no permiten que sea por menos de un mes.

Otro factor clave es la infraestructura de la zona. Pilar, por ejemplo, combina barrios privados con centros comerciales, restaurantes y clubes deportivos, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan comodidad y servicios. Tigre, en tanto, ofrece la posibilidad de vivir la experiencia del Delta, con casas al agua que permiten practicar kayak o wakeboard. Ingeniero Maschwitz y Escobar, por su parte, se destacan por propuestas más bohemias y artísticas, con casas de estilo rústico rodeadas de verde.

Pasar unos días en la zona sur

San Vicente, Cañuelas y Brandsen son los destinos más buscados en el sur del Gran Buenos Aires para alquilar una quinta Gentileza: Remax

En la zona sur, localidades como San Vicente, Cañuelas y Brandsen se han consolidado como destinos buscados por quienes quieren combinar tranquilidad rural con buena conectividad en una casa quinta. Allí abundan las quintas y casas de campo con lotes amplios, parrilla y pileta, ideales para grupos familiares. Los valores diarios suelen ser algo más accesibles que en el norte: se encuentran opciones desde $35.000 a $60.000 por día en casas sencillas, mientras que las propiedades con pileta grande y parque arbolado pueden superar los $100.000 diarios en temporada alta. San Vicente, por ejemplo, se ha convertido en un polo de chacras y casas de fin de semana, con alquileres que rondan los $70.000 por día para viviendas con capacidad para ocho personas.

Brandsen y Cañuelas, en tanto, ofrecen un perfil más rural y relajado, con quintas que incluyen caballos, huertas y espacios de recreación. Allí los precios diarios oscilan entre $40.000 y $90.000, dependiendo de la infraestructura. Estas zonas atraen a quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un entorno más auténtico, con la posibilidad de realizar actividades de campo.

El “cercano oeste”

Localidades como Moreno, General Rodríguez y Luján también se han posicionado como alternativas de verano. En barrios privados de Luján, las casas con pileta y seguridad 24 horas se alquilan por valores que van de $80.000 a $150.000 diarios. En General Rodríguez, donde abundan las quintas con grandes parques, los precios pueden ser más competitivos: desde $50.000 por día en propiedades básicas hasta $120.000 en casas con amenities completos. Moreno, por su cercanía y variedad de barrios cerrados, ofrece opciones similares, con un rango que se ubica entre $60.000 y $130.000 diarios.

La pileta no se negocia en este tipo de alquileres para el verano Daria

La diferencia entre norte, sur y oeste radica en el perfil de cada zona. Mientras que el norte concentra la mayor cantidad de barrios privados y propuestas premium, el sur se destaca por su impronta rural y precios más accesibles, y el oeste combina quintas tradicionales con desarrollos modernos, ofreciendo un equilibrio entre naturaleza y servicios.

En conclusión, el precio de alquilar una casa de verano por día a menos de 50 kilómetros de CABA varía según la zona: desde $35.000 en quintas sencillas del sur hasta más de $200.000 en casas premium del norte, pasando por un rango intermedio en el oeste. Esta diversidad permite que cada familia o grupo encuentre la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estilo de descanso, ya sea rodeados de río, campo o barrios privados con todas las comodidades.