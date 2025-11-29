¿Cuáles son las proyecciones de costos de construcción para diciembre 2025?

En un contexto de incertidumbre para el sector de la construcción, algunos especialistas anticipan posibles escenarios para lo que resta del año.

Efectivamente, el panorama actual para los desarrolladores inmobiliarios es complejo, ya que la rentabilidad se ubica en números rojos. La cuestión es que, el costo de construcción en dólares subió fuertemente a fines de 2023 e inicios del 2024, continuó así en 2025 pero en el último mes esto se revirtió.

Mientras que en pesos la suba fue del 1,6% respecto al mes anterior, de acuerdo al índice de costo de construcción que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 2,1% en materiales, 1,3% en mano de obra y 1,6% en gastos generales.

Pero, en dólares el resultado fue otro. En octubre, el costo de construcción medido en moneda estadounidense cayó un 1,5%, según Zonaprop. Sin embargo, se ubica un 94% por encima del nivel de octubre de 2023, cuando se realizaron las elecciones presidenciales. Construir hoy cuesta 2,9 veces más de lo que costaba en 2020 -el mínimo de la serie-.

En cifras más concretas, el metro cuadrado vendible de los inmuebles usados se ubicaba en US$2214 en CABA en octubre, según Zonaprop, mientras que el metro cuadrado de oferta de los inmuebles en construcción (en pozo) promedia los US$3032/m². Esta situación complica la renta de los desarrolladores, ya que, en ocasiones deben vender más barato de lo que les cuesta construir, porque el público no convalida sus precios. Otra alternativa es esperar a que se termine el stock de usados, para que la demanda acepte el valor del pozo.

En cuanto a los datos de octubre, los costos para construir un edificio tipo en la ciudad de Buenos Aires crecieron 2,3% puntos frente a septiembre, según el Indicador Camarco, y el acumulado del 2025 llegó a 18,3%.

Los costos para construir un edificio tipo en la ciudad de Buenos Aires crecieron 2,3% en octubre Ricardo Pristupluk

Una encuesta de fines de mayo a empresarios del sector confirma este termómetro de la situación. El 69% de ellos opinó que experimentó una disminución en su nivel de actividad con respecto al año pasado. Son números de la 26ª edición del Estudio de Opinión Construya, que se llevó a cabo entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2025, en la que participaron 506 profesionales de la cadena de valor de todo el país.

¿Qué dicen los expertos?

“No se espera que el costo de construcción continúe aumentando significativamente. Sin embargo, con los recientes resultados electorales, la divisa tenderá a mantenerse por debajo de la banda prevista y no hay proyecciones que indiquen nuevas subas. Incluso podría experimentar una leve baja, lo que llevaría los costos nuevamente a los niveles anteriores”, afirma Juan Manuel Tapiola, CEO de la desarrolladora Spazios. “Mi proyección es que, en los próximos meses, los valores seguirán ajustándose a la baja”, agrega.

Por su parte, Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario, agrega que “no es de esperar ningún sobresalto para los costos de construcción en pesos los próximos meses, seguramente seguirán con el mismo ritmo del resto de los bienes y servicios”.

De todas formas, hay un límite claro: como la construcción no está operando a plena capacidad, los precios no pueden subir demasiado porque el mercado no los convalidaría.

Por otro lado, hay factores que esperan que repercutan en los precios a corto plazo. “Si bien aún no se reactivaron los créditos hipotecarios, las expectativas del sector mejoraron considerablemente. Estimo que los desarrolladores comenzarán a reactivar operaciones y a adquirir terrenos, dado que el horizonte para los próximos dos años resulta favorable: un Congreso más equilibrado, el avance del nuevo régimen laboral y las posibles mejoras impositivas delinean un panorama positivo.”, agrega Tapiola.

Issel Kiperszmid, CEO de DYPSA Group y fundador y vicepresidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, sostiene que “el aumento del último tiempo no ha sido sustancial, porque la actividad estuvo con una demanda restringida debido a la incertidumbre pre-electoral. Pero sin duda a partir de los efectos que se están viendo después de las elecciones hay un fuerte cambio positivo de las expectativas”.

Los desarrolladores esperan estabilidad en los costos Daniel Basualdo

En cuanto a lo que viene, el desarrollador espera estabilidad en los costos. “Hay stocks de insumos importados que tienen los importadores y en general las plantas argentinas, que producen insumos de la construcción, están con bastante capacidad ociosa, ninguna está operando a full capacidad”. Por lo que, “en los próximos meses no se espera que haya un incremento sustancial de los costos”.

En esta línea, Tapiola agrega que las bajas en los costos por los productos importados impacta en una pequeña parte. “Las terminaciones importadas, de China por ejemplo, -pisos, muebles, artefactos eléctricos y otros insumos-, permiten bajar sensiblemente los costos. Cuando esos materiales se abaratan o se importan sin trabas, el ahorro potencial ronda el 60%. Pero en un edificio estándar ese universo representa apenas el 22% del costo total de la obra. Traducido: ese 60% de ahorro termina convirtiéndose, en la estructura general del proyecto, en una reducción del 11%.

A ese recorte hay que sumarle otro rubro clave, pero más difícil de importar: el hierro. Si también puede importarse sin restricciones, impacta en otro 6% del costo total. En conjunto, la apertura importadora empieza a mover la aguja pero en el costo final representa una pequeña parte que no llevaría a bajar tanto los precios.

En síntesis, “el clima del sector es alentador y todo indica que se avecina una nueva etapa de dinamismo para el desarrollo inmobiliario”, resume Tapiola.