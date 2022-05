Cuáles son las tres ciudades más caras de América Latina y por qué Buenos Aires se “abarató”

Buenos Aires se encuentra nuevamente en el podio de las tres ciudades más caras de América Latina en el valor de las propiedades. Sin embargo, no se ubica en el primer lugar, sino que es superada por Santiago de Chile, que lidera el ranking con un valor de US$ 3571 m², seguida por Montevideo con US$ 2867. En este caso, el valor del metro cuadrado en la capital argentina asciende a US$ 2923.

Los datos surgen de un informe publicado por la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con ZonaProp, que forman parte del Relevamiento Inmobiliario de América Latina basado en avisos de inmuebles a fines de marzo. Así, por segundo año consecutivo Buenos Aires ocupa el tercer puesto.

¿Qué ocurre con los precios en dólares? El metro cuadrado en Buenos Aires baja 1,1% en dólares desde septiembre y 12,8% en pesos ajustados por inflación. “Excluyendo a Argentina, en América Latina los precios suben 2,8% en dólares y caen 2,7% en moneda local ajustada por inflación”, apunta Juan José Cruces, investigador del Centro de Investigación en Finanzas y Rector de la UTDT.

En este sentido, el informe explica que, en promedio, en Buenos Aires como en Rosario y Córdoba, los precios caen 1,4% en dólares y 13,1% en pesos ajustados por inflación. Mientras que hay una importante recuperación del precio de la vivienda en dólares en Brasil, Perú y Colombia.

“En el semestre, San Pablo reporta la mayor suba del valor del m² en dólares de toda la región (13,9%)”, advierte el rector de la UTDT.

Según el relevamiento, en promedio en las ciudades latinas, los precios subieron 1,9% en dólares nominales, cayeron 2,8% en dólares reales y 4,9% en moneda local real. Es decir, la cantidad necesaria para adquirir un metro cuadrado subió en dólares billete, bajó en dólares ajustados por inflación de Estados Unidos y en moneda local ajustada por inflación.

Por otra parte, las ciudades con el metro cuadrado más económico de la región son Quito (US$ 1.217), Córdoba (US$ 1.289), Bogotá (US$ 1.354) y Rosario (US$ 1.524).

“Las mayores caídas fueron en Guadalajara y Montevideo, donde los precios en dólares bajaron 5,1% y 1,9% respectivamente”, añade Cruces.

Precio de los departamentos en dólares/m2