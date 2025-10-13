¿Cuáles son los barrios de GBA que más aumentaron las propiedades en octubre 2025?

El valor de las propiedades en la zona norte del Gran Buenos Aires mantuvo su tendencia alcista en septiembre, con un aumento del 0,6 % mensual y un 1,9 % acumulado en lo que va del año, según el último informe de Zonaprop. En contraste, en la zona oeste-sur, los precios se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior.

Mientras algunas zonas del conurbano mantienen cierta estabilidad, la zona norte del Gran Buenos Aires continúa mostrando señales de dinamismo en el mercado inmobiliario. Actualmente, el valor del metro cuadrado en esta región se ubica en US$2350, lo que representa un aumento acumulado del 5,3 % en lo que va de 2025.

El 85% de los barrios registra suba de precio interanual. Benavídez es el de mayor incremento.

Si se analiza la evolución interanual —de septiembre de 2024 a septiembre de 2025—el 85 % de los barrios de la zona registró aumentos en los precios de publicación.

En cuanto a unidades específicas, un departamento medio de dos ambientes (50 m²) en este sector cuesta en promedio US$115.692, mientras que uno de tres ambientes (70 m²) asciende a US$175.453.

A diferencia de lo que ocurre en otras zonas del GBA, donde los precios se mantienen más estables o incluso en retroceso real, en el norte el valor medio acumula una suba del 9% interanual. Los departamentos en pozo, en particular, son los que más impulsan este crecimiento, con incrementos por encima del promedio.

¿Cuáles son los barrios más caros y más baratos de zona norte?

Los departamentos de pozo son los de mayor incremento de precio en el año. Image Point Fr - Shutterstock

En el norte del Gran Buenos Aires, La Lucila continúa encabezando el ranking de barrios con los precios de venta más altos, con un valor promedio de US$3654 por metro cuadrado. Le siguen Vicente López (US$3541/m²) y El Cazador, en Escobar, (US$3152/m²), completando el podio de los barrios más caros.

Otros barrios que también registran valores elevados, aunque por debajo del top tres, son:

Villa Martelli : US$2358/m²

: US$2358/m² Munro : US$2123/m²

: US$2123/m² Ingeniero Maschwitz: US$1847/m²

En contraste, Barrio Infico (San Fernando) se posiciona como la opción más accesible para comprar propiedad en la zona, con un valor medio de US$906/m². También figuran entre las más económicas José C. Paz Centro (US$1.007/m²) y Loma Hermosa (US$1.041/m²).

¿Qué pasa con los barrios de zona oeste-sur?

Un departamento medio de dos ambientes tiene un precio promedio de US$82.438 GaudiLab - Shutterstock

El valor del metro cuadrado en el GBA oeste-sur se mantuvo prácticamente sin cambios en el último mes, con una suba del 0,1 %. En septiembre, el precio promedio se ubicó en US$1637/m², lo que representa un aumento acumulado del 1,9 % en lo que va de 2025. En términos interanuales, el alza fue del 2 %.

En cuanto a unidades específicas, un departamento medio de dos ambientes tiene un precio promedio de US$82.438, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza los US$117.764. Al igual que en la zona norte, los departamentos en pozo fueron los que registraron los mayores aumentos en lo que va del año.

Tristán Suárez es el barrio más caro de zona Oeste y Sur con un precio medio de USD 2.959 por m2. Don Orione es el más económico.

En relación al valor promedio de los barrios, Tristán Suárez encabeza el ranking de zonas más caras, con un promedio de US$2959/m², seguido por Villa Udaondo (US$2665/m²) y Don Bosco (US$2550/m²). Detrás se ubican:

Wilde : US$1625/m²

: US$1625/m² El Palomar : US$1517/m²

: US$1517/m² Villa Atlántida: US$1403/m²

En el extremo opuesto, Don Orione se posiciona como el barrio más accesible de la región, con un precio medio de US$550/m². También figuran entre los más económicos Longchamps (US$764/m²) y Villa de los Trabajadores (US$773/m²).