¿Cuáles son los barrios de Caba donde más bajó el precio de las propiedades en agosto 2025?

Los precios de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires siguen subiendo y acumulan un aumento del 5% en lo que va del año. Sin embargo, algunos barrios no tuvieron incrementos en sus valores, sino que, incluso, bajaron de precio.

Efectivamente, de acuerdo a un informe realizado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, en julio el precio medio en la ciudad subió un 0,5%, en comparación con el mes anterior, y se ubica en US$2440/m², nivel similar al de julio 2021.

En números concretos, un monoambiente tiene un valor de US$106.978 (con US$2547/m²), mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en US$128.988 (US$2457/m²) y uno de tres ambientes cuesta US$178.155 (US$2424/m²).

En julio el precio medio de los departamentos en la ciudad subió un 0,5%, en comparación con el mes anterior Image Point Fr - Shutterstock

Si el análisis de precios se traslada a las casas, estas subieron 1,1% en julio, aunque acumulan un incremento del 5,3% en lo que va del 2025 y un 6,1% en los últimos 12 meses. El metro cuadrado promedio está en US$1815. De esta forma, una casa de 170 m² cubiertos, con tres habitaciones, promedia los US$297.761. Por su parte, una de mayor tamaño, con 260 m² y cuatro dormitorios, ronda los US$488.509.

¿Qué barrios de CABA bajaron de precio?

Según ese mismo informe de la plataforma inmobiliaria, el 96% de los barrios registra subas interanuales en julio, pero hubo dos barrios que tuvieron bajas de precios.

En el caso de los departamentos, hay dos barrios en los que se vislumbró una baja en el m² promedio de sus departamentos en venta. Estos son: Versalles y Parque Avellaneda, en los cuales los precios promedio bajaron un 1,6% y 1,9%, respectivamente.

En lo que respecta al análisis de las casas, fueron 14 los barrios que tuvieron disminuciones en sus precios. Este es el caso de Paternal, con una baja del 4,81% interanual en sus precios, de Balvanera (-6,18%), Parque Chacabuco (-5,64%), San Nicolás (-7,29%), Villa General Mitre (-6,31%), Floresta (-0,79%), Liniers (-1,14%), Versalles (-1,46%), Villa Luro (-5,49%), Villa Real (-6,13%), Lugano (-2,28%), Barracas (-1,77%), Boedo (-6,37%) y La Boca (-1,04%).

Núñez es el barrio que registró el mayor aumento en el valor del metro cuadrado en la comparación interanual (julio 2025-julio 2024) Ricardo Pristupluk

Del otro lado, entre los barrios que tuvieron aumentos en sus valores de publicación, la mayor suba en el último año se dio en Núñez, con un incremento del 14,7% interanual. Le sigue Villa Riachuelo, que subió un 13,3%; y Mataderos, barrio en el que las propiedades presentaron un alza del 12,4%. En estos casos, los precios actuales promedio se ubican en torno a los: US$3284/m² (siendo uno de los barrios con los valores más altos), US$1622/m² y US$1986/m², respectivamente.

¿Cuáles son los barrios más caros y más baratos?

Si el análisis se centra en los precios, dejando de lado los que más aumentaron o bajaron, el ranking de barrios es el siguiente: Puerto Madero (US$6124/m²) continúa liderando el podio de barrios más caros para la adquisición de departamentos, seguido por Palermo (US$3416/m²) y Núñez (US$3284/m²).

Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio promedio de US$1070/m². Le siguen Nueva Pompeya (US$1437/m²) y Parque Avellaneda (US$1564/m²).