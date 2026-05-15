¿Cuáles son los barrios de Caba que más subieron el precio de las propiedades en mayo 2026?

El reacomodamiento del mercado inmobiliario se encuentra en una fase en la que se observa una estabilización creciente.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos no registró un aumento en abril y se ubica en US$2460/m² en promedio en CABA. Mientras que en lo que va del año, el precio acumula un incremento de 0,4%, significativamente por debajo del registrado en el mismo período de 2025 cuando la suba fue del 3,1%, de acuerdo al último informe realizado por Zonaprop. Es importante agregar que el precio actual se mantiene 12,2% por debajo del máximo histórico de la serie.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.377; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$130.295; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.134, tomando precios promedio.

El precio medio de publicación de los departamentos no registro un aumento en abril y se ubica en US$2460/m² Daniel Basualdo

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba suba mensual de precio. Este indicador creció hasta alcanzar 90% en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Desde entonces retrocede y en abril de 2026 el 48% de los barrios registra suba de precio mensual.

La variación interanual

Los barrios con mayor aumento

Saavedra: 11,32% (US$2852/m²)

Villa Real: 7% (US$1988/m²)

Agronomía: 6,96% (US$2253/m²)

Núñez: 6,62% (US$3392/m²)

Santa Rita: 6,30% (US$1615/m²)

Con un aumento del 11,32% interanual, Saavedra se posicionó como el barrio que más aumentó Google Maps

Los que bajaron de precio

Constitución: -7% (US$1802/m²)

Lugano: -5,36% (US$1058/m²)

San Nicolás: -3,04% (US$1816/m²)

Paternal: -2,30 (US$2045/m²)

Villa Luro: -1,96 (US$2118/m²)

Los números del mes

Si en vez de tomar el aumento interanual, se tiene en cuenta el incremento mensual, el ranking de las subas se compone por:

Parque Avellaneda: 2,10% (US$1615/m²)

San Telmo: 1,28% (US$2014/m²)

Constitución: 0,99 (US$1784/m²)

En el otro extremo, los barrios que más bajaron entre marzo y abril fueron:

Lugano: -2,87% (US$1058/m²)

Paternal: -2,67% (US$2045/m²)

Parque Chacabuco:-0,73% (US$2206/m²)

Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,1% en abril se ubicó en US$1882/m²; pero a lo largo del año acumula una caída de 0,2%.

Las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$303.649 Fabian Marelli - LA NACION

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$303.649; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$483.000.

Los barrios que más subieron de precio en un año

Constitución: 24,24% (US$1060/m²)

Parque Chas: 14,38% (US$1781/m²)

Núñez: 12,61% (US$2282/m²)

Chacarita: 11,54% (US$1903/m²)

Belgrano: 11,40% (US$2954/m²)

Los que más bajaron