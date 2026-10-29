Terrenos del Estado: El Gobierno venderá seis manzanas en una de las zonas más buscadas de Tigre

Un nuevo caso se suma al objetivo del Gobierno de deshacerse de los terrenos que pertenecen al Estado. Esta vez, la decisión está puesta sobre un espacio al lado del Parque de la Costa, uno de los complejos de entretenimiento más emblemáticos del Gran Buenos Aires. El Ministerio de Economía desafectó el uso ferroviario de una superficie de casi una hectárea ubicada junto al complejo, en Tigre.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1852/2026 y alcanza a un terreno de 9247,14 m² que forma parte del cuadro de la estación Delta, correspondiente a la línea Mitre, ramal GM, donde funciona el Tren de la Costa.

Sin embargo, lo más relevante es que no se trata del único movimiento del Estado sobre los terrenos de esta zona. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya tiene incorporado como futura venta otro predio de 51.563,63 m², que comprende buena parte de las instalaciones del Parque de la Costa, y está justo al lado del espacio que se desafectó esta semana.

Los terrenos están ubicados en Tigre, en la zona del Parque de la Costa Agencia de Administración de Bienes del Estado

Al juntar ambas superficies, en conjunto suman 60.810,77 m², más de seis hectáreas. De todas formas, hay que hacer una distinción importante: mientras que el terreno de más de cinco hectáreas ya figura dentro de la cartera de inmuebles que la AABE tiene pensado comercializar, la parcela recién desafectada todavía no tiene una venta anunciada. La resolución tampoco establece que ambas superficies vayan a ofrecerse juntas, pero se encuentran una al lado de la otra.

El terreno del Tren de la Costa

La medida lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y establece la desafectación del uso ferroviario de un inmueble que hasta ahora estaba asignado a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA).

El terreno está identificado bajo el código CIE 0600076108/17 y se extiende sobre un sector de forma irregular y alargada, ubicado sobre el borde sur del Parque de la Costa, próximo a la estación Delta.

De acuerdo con la resolución, la AABE había solicitado a la Secretaría de Transporte que gestionara la desafectación del inmueble. En ese proceso, la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) informó que el sector no se encuentra destinado al uso ni a la operación ferroviaria y que tampoco existen obras en ejecución o proyectos de intervención previstos sobre esa superficie.

Por ese motivo, el organismo no presentó objeciones a que puedan realizarse actos de disposición o una eventual venta, aunque señaló que deberán considerarse determinadas restricciones vinculadas con la actividad ferroviaria.

El Ministerio de Economía desafectó un nuevo terreno de 9247,14 m² que se encuentra justo al lado del que ya se encuentra en la AABE Agencia de Administración de Bienes del Estado

En concreto, se establece que, ante una eventual enajenación, la mensura y delimitación del terreno deberán realizarse con la intervención de ADIFSA y contemplar las observaciones técnicas efectuadas por la operadora del servicio.

Esto significa que el Gobierno dio un paso administrativo para liberar el terreno de su destino ferroviario, pero todavía no dispuso su comercialización, ni estableció un precio base o una fecha de subasta.

El terreno que ya figura en venta

La decisión se conoce mientras otro terreno lindero, de mayor superficie, ya figura en el listado de inmuebles que el Estado proyecta vender. Se trata de una parcela de 51.563,63 m² identificada como “Parque de la Costa - Parte del Cuadro de Estación Delta”, que la AABE clasifica dentro de la categoría de grandes proyectos urbanos, bajo el estado de “Venta futura”.

En septiembre de 2025, mediante la resolución 97/2025, se desafectó esa superficie, identificada bajo el código CIE 0600076108/15. El relevamiento oficial de ese terreno señaló que gran parte de su superficie se encuentra ocupada por instalaciones del Parque de la Costa, incluido el sector acuático Aquafan, el Teatro Niní Marshall y un sector utilizado como estacionamiento del Trilenium Casino.

Actualmente, la AABE informa la superficie y el estado de venta futura, pero todavía no publicó las condiciones de comercialización, el valor de salida ni la fecha de la subasta.

Son más de 50.000 m2 que figuran como "venta futura" Agencia de Administración de Bienes del Estado

Una historia que comenzó hace más de 30 años

La historia de estos terrenos se remonta a la década del 90, cuando se concesionó el Tren de la Costa. El contrato original no solo contemplaba la explotación ferroviaria, sino también el desarrollo comercial de las áreas aledañas al recorrido. La concesión fue adjudicada a Tren de la Costa S.A., vinculada a Sociedad Comercial del Plata, y aprobada mediante el Decreto 204/1993. De ahí surge la relación histórica entre el Tren de la Costa y los terrenos donde se encuentra el Parque de la Costa.

Sin embargo, en 2013 el Estado rescindió el contrato por incumplimientos de las obligaciones contractuales de la empresa y asumió la operación del servicio ferroviario, mientras que los bienes vinculados a la concesión quedaron bajo un nuevo esquema de administración estatal. De esta manera, el parque de diversiones podía continuar funcionando como emprendimiento privado mientras parte de las tierras estaban bajo administración estatal.

Más de tres décadas después de la aprobación del contrato original, el Gobierno comenzó a avanzar con la desafectación de distintas superficies que ya no se encuentran destinadas a la operación ferroviaria.

El primer movimiento fue el año pasado cuando en septiembre de 2025 el Ministerio de Economía liberó del uso ferroviario el terreno de 51.563,63 m² del Parque de la Costa. Y ahora, poco más de un año después, desafectó otros 9247,14 m² en una parcela contigua, lo que abre la posibilidad de que también se destine a otros usos.