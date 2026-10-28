Planta cebra: la suculenta de hojas rayadas que es fácil de cuidar e ideal para decorar el interior de casa

No todas las plantas necesitan grandes espacios, cuidados constantes o conocimientos de jardinería para convertirse en protagonistas de la decoración. Algunas especies, incluso las más pequeñas, pueden transformar un rincón de la casa con apenas una maceta y un poco de luz natural. Ese es el caso de la planta cebra, una suculenta que se distingue por sus particulares hojas rayadas y por ser una de las alternativas más sencillas de mantener en interiores.

Su apariencia es, justamente, lo que explica su nombre: tiene hojas carnosas, alargadas y puntiagudas, de color verde oscuro, atravesadas por pequeñas líneas blancas en relieve que recuerdan las rayas de una cebra. Estas crecen agrupadas en forma de roseta, lo que le da un aspecto compacto y geométrico que combina con distintos estilos de decoración.

Esta planta es una de las alternativas más sencillas de mantener en interiores PFMphotostock - Shutterstock

Conocida científicamente como Haworthiopsis attenuata, aunque también se comercializa bajo su antigua denominación Haworthia attenuata, esta especie es originaria de Sudáfrica y pertenece a la familia de las asfodeláceas. Se caracteriza por su crecimiento lento, su capacidad para almacenar agua en las hojas y su adaptación al cultivo en macetas.

Por qué la planta cebra es ideal para tener dentro de casa

Una de sus mayores ventajas es que no necesita recibir sol directo durante todo el día para crecer. A diferencia de otras suculentas que requieren una exposición solar intensa, la planta cebra se adapta especialmente bien a los lugares luminosos, siempre que la luz sea principalmente indirecta.

Esto permite ubicarla sobre escritorios, estantes, mesas auxiliares o cerca de las ventanas, sin necesidad de contar con un jardín, un patio o un balcón. Su tamaño compacto también la convierte en una alternativa para departamentos pequeños.

Su desarrollo pausado hace que conserve durante bastante tiempo su forma y dimensiones, una característica especialmente valorada por quienes buscan sumar verde a los ambientes sin dedicar demasiado tiempo a su mantenimiento.

Sin embargo, que sea resistente no significa que pueda sobrevivir en cualquier condición. La falta de luz puede afectar la intensidad de sus dibujos, mientras que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de sus raíces, según advierte la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

El exceso de humedad puede provocar la pudrición de sus raíces

Cómo cuidar la planta cebra para que crezca saludable

Aunque se trata de una especie de mantenimiento sencillo, hay algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta para conservar sus hojas firmes y su característico color.

Luz : necesita buena iluminación natural, preferentemente indirecta. Lo recomendable es colocarla cerca de una ventana y evitar la exposición prolongada al sol intenso, especialmente durante el verano.

: necesita buena iluminación natural, preferentemente indirecta. Lo recomendable es colocarla cerca de una ventana y evitar la exposición prolongada al sol intenso, especialmente durante el verano. Riego : hay que dejar que el sustrato se seque entre riegos. Al tratarse de una suculenta, almacena agua en sus hojas y tolera mejor períodos de sequedad que un exceso de humedad.

: hay que dejar que el sustrato se seque entre riegos. Al tratarse de una suculenta, almacena agua en sus hojas y tolera mejor períodos de sequedad que un exceso de humedad. Maceta : debe tener agujeros de drenaje para permitir que salga el agua sobrante y evitar que se acumule alrededor de las raíces.

: debe tener agujeros de drenaje para permitir que salga el agua sobrante y evitar que se acumule alrededor de las raíces. Sustrato : lo ideal es utilizar una mezcla específica para cactus y suculentas, con buen drenaje y componentes minerales que impidan que la tierra permanezca húmeda demasiado tiempo.

: lo ideal es utilizar una mezcla específica para cactus y suculentas, con buen drenaje y componentes minerales que impidan que la tierra permanezca húmeda demasiado tiempo. Temperatura : prefiere ambientes templados, sin heladas ni corrientes de aire frío. Las temperaturas habituales de una vivienda suelen resultar adecuadas.

: prefiere ambientes templados, sin heladas ni corrientes de aire frío. Las temperaturas habituales de una vivienda suelen resultar adecuadas. Fertilización: no requiere grandes cantidades de fertilizante. Si se utiliza, debe aplicarse con moderación durante su etapa de crecimiento.

Prefiere ambientes templados, sin heladas ni corrientes de aire frío HoyaEuny - Shutterstock

Cada cuánto hay que regar la planta cebra

El riego es uno de los aspectos más importantes para mantener esta suculenta en buenas condiciones. Y, en este caso, uno de los errores más frecuentes es agregarle más agua de la que realmente necesita.

Como sus hojas funcionan como reservas de agua, la planta cebra puede pasar varios días sin recibir riego. Por eso, antes de volver a regarla, es fundamental comprobar que la tierra se haya secado.

Durante los meses cálidos puede necesitar agua con mayor frecuencia, mientras que en invierno sus necesidades disminuyen considerablemente. De todas formas, no existe una cantidad de días universal: la frecuencia depende de la temperatura, la ventilación, el tamaño de la maceta y la humedad del ambiente.

La Royal Horticultural Society recomienda mantener estas plantas casi secas durante el invierno. El objetivo es evitar el encharcamiento, una de las principales causas de deterioro de las raíces.