El destino de la mansión más cara de Brasil que casi compra Neymar y por qué no la quiso

En una de las zonas más exclusivas del país, donde la estrella del fútbol Neymar adquirió recientemente un terreno, se construye un nuevo desarrollo de lujo que promete destacar en el ya sofisticado mercado inmobiliario de alta gama de Río de Janeiro. Con terrenos desde US$3.000.000, Estância Pernambuco, lanzada por la constructora Mozak, promete destacar en Jardim Pernambuco, en Leblon. Hay solo 10 lotes, dos de los cuales ya se han vendido.

En la fase de prelanzamiento, el nuevo condominio ofrecerá terrenos que van desde los 907 m² hasta casi los 4000 m², con posibilidad de construir viviendas de hasta 1120 m² y diseños de fachada diseñados por el arquitecto Thiago Bernardes. Cada residencia contará con hasta seis plazas de estacionamiento. Las instalaciones de ocio serán dignas de un resort: un club exclusivo con gimnasio de última generación, pistas de tenis, voleibol y tenis playa, y un parque privado de 8000 m² con senderos, miradores y un lago.

Jardim Pernambuco, donde se construirá el nuevo proyecto, es una de las zonas más cotizadas de Brasil. Con solo siete calles y alrededor de 150 viviendas, la zona es conocida por su seguridad —con vigilancia 24 horas, cámaras en todas las calles y accesos controlados— y es también uno de los pocos lugares de la zona sur donde es posible vivir en casas rodeadas de la naturaleza autóctona de la Mata Atlántica. Además, está a solo cinco minutos a pie de la playa de Leblon.

Fue en ese escenario que el jugador Neymar adquirió recientemente uno de los pocos terrenos aún disponibles, convirtiéndose en vecino de personalidades como el comediante Hélio de La Peña y el expresidente del Banco Central Armínio Fraga y de familias tradicionales de la elite carioca, como la familia Chermont de Britto.

La Estância Pernambuco se construirá en el terreno de la mansión más cara del país, anunciada por R$220 millones (US$40.566.455) y finalmente adquirida por Mozak, que no reveló el monto de la operación. La casa será demolida. El propio Neymar estuvo a punto de comprar la residencia, pero decidió no hacerlo por considerarla demasiado cara.