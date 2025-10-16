El espectacular departamento del actor Christopher Meloni con vistas 360° en Nueva York

Cuando el actor Christopher Meloni, famoso por encarnar al detective Elliot Stabler en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, y su esposa, la artista y diseñadora Sherman Williams, comenzaron a buscar un nuevo hogar en Nueva York, tenían una prioridad inamovible: disfrutar de buenas vistas. En sus viviendas anteriores habían visto cómo los rascacielos en expansión les robaban poco a poco la panorámica, y esta vez querían evitarlo a toda costa.

Su búsqueda los llevó al West Village, un barrio con restricciones para las construcciones en altura debido a su valor histórico, donde finalmente hallaron una propiedad que cumplía con todo lo que soñaban: una residencia dúplex con terrazas que rodean la vivienda y ofrecen una vista de 360 grados sobre la ciudad.

El edificio tenía, sin embargo, una particularidad: había estado dividido en seis departamentos independientes, aunque pertenecía a un único propietario. Transformarlo en una sola casa implicaba un reto arquitectónico importante. El arquitecto Alexander Loyer Hughes propuso una solución drástica: reconstruir desde cero. “Obtener las aprobaciones necesarias y sortear la burocracia demandó tiempo y paciencia”, recuerda el actor.

El interior está conformado por muebles mid-century, obras de arte, accesorios y objetos que tienen un valor sentimental para la familia, como la mesa del comedor que los acompaña hace 25 años. También destaca el carácter atrevido y colorido de la propiedad, sin perder la funcionalidad y sofisticación del espacio.

Casa Christofer Meloni en Nueva York

Unas puertas corredizas con un diseño hecho a medida que asemejan ramas de árboles delimitan el estudio y la cocina. El sofá, firmado por Timothy Oulton, se acompaña de una estantería que no solo alberga libros, sino también piezas artísticas y objetos decorativos, entre ellos una escultura de bailarinas de Patricia Ladew. La alfombra de seda, confeccionada especialmente en Nepal, completa la escena.

La cocina fue concebida para optimizar cada rincón del espacio. Las paredes, revestidas en un azul intenso y brillante, se realzan con lámparas colgantes que aportan calidez y estilo. En el centro, una barra alta con un nivel inferior integra las distintas áreas con fluidez. Junto a ella se encuentra la sala multimedia, que Meloni describe como “su lugar preferido”.

Por otro lado, el dormitorio principal, apartado del resto del departamento, tiene vista al río Hudson y a la Estatua de La Libertad. El actor llenó el espacio de calidez con paredes de nogal, alfombras marroquíes y detalles personales de su juventud y viajes, creando un ambiente sereno para que su familia lo disfrute.

El resultado combina audacia y confort: “Es un lugar que transmite la historia de vidas plenas y hace que todos se sientan bienvenidos”, explica Williams. Meloni lo resume con naturalidad: “Somos muy felices acá. Esta es, sin dudas, nuestra casa para siempre.”