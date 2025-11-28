El Gobierno subastó un estratégico terreno en Palermo por casi el doble de su valor base

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), concretó este viernes la subasta de un estratégico terreno ubicado en una de las zonas más codiciadas de Palermo.

El remate de Fray Justo Santa María de Oro 2245 y 2251, que tuvo ocho inscriptos y siete participaron efectivamente de la puja, se concretó por US$5.038.000, casi el doble del precio base que había sido fijado en US$2.980.000.

El terreno subastado se encuentra a pasos del Distrito Arcos y muy cerca del corredor que hoy reconfigura el mapa del real estate premium de Buenos Aires: el triángulo formado por Libertador, Bullrich y Las Cañitas, una zona que muchos empezaron a llamar “Palermo Pacífico”. Allí, el lujo porteño dejó de expandirse hacia el norte para concentrarse alrededor del Campo Argentino de Polo, el nuevo imán del real estate de alta gama.

El lote subastado encaja en este contexto: baldío, rectangular, entre medianeras, con 1038,85 m² totales y ubicado en un área donde grandes nombres del desarrollo inmobiliario están jugando fuerte. Los especialistas coinciden en que el eje Bullrich–Libertador–Las Cañitas es hoy el que concentra la mayor proyección de crecimiento del mercado porteño, con proyectos que van desde torres de diseño internacional hasta edificios boutique de baja escala.

Esta puja forma parte del programa del Gobierno para desprenderse de activos estatales a través de la AABE, una política que ya movió fichas importantes en el mercado.

Fue este mismo mecanismo el que permitió, meses atrás, la adquisición del predio de Portal Palermo por parte de Eduardo Costantini, un terreno de 4,4 hectáreas por el que pagó US$127 millones, y que se transformará en un nuevo distrito urbano de lujo porteño en la esquina de avenida Bullrich y Cerviño.

El triángulo de lujo porteño

La zona incorpora desarrollos de arquitectura internacional, edificios de autor y valores que ya superan los US$4000 por metro cuadrado en los proyectos premium. Para los brokers, esta franja de la ciudad vive un proceso de reconversión profundo, con una expectativa de apreciación sostenida.

Uno de los casos es L’Avenue Libertador, la torre diseñada por el estudio británico Zaha Hadid Architects, que ya redefine la estética de Libertador. A pocos metros avanza Decó Polo, con el sello de Armani/Casa, y Verdant Polo, un edificio de baja altura y triple frente que ofrece unidades desde los dos a los cinco ambientes, con m² que rondan los US$4500.

El triángulo que conforman la Avenida del Libertador, Bullrich y Las Cañitas es una zona en la que hoy se concentra el nuevo lujo porteño Gentileza

La zona también suma propuestas mixtas que combinan residencias, hotelería, oficinas y gastronomía, como Nómada Palermo, un emprendimiento de US$75 millones ubicado en la manzana de Santa Fe y Bullrich, que además prevé intervenir el espacio público con veredas más amplias, bajo puente renovado y nuevo mobiliario urbano. Los valores del metro cuadrado en estos proyectos oscilan entre US$3800 y US$5000, todavía entre un 20% y un 30% por debajo de Puerto Madero o Palermo Chico, pero con mayor potencial de apreciación, advierten los desarrolladores.

A pocas cuadras del terreno subastado también se levanta B Residence Palermo, una torre de 17 pisos con unidades desde 50 hasta 145 m² y precios que llegan a US$5000 por m². La lógica es la misma: capitalizar la identidad barrial, el acceso a espacios verdes y la proximidad al Polo.