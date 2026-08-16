El lado positivo de la ola de calor: resurgió un jardín de 330 años que estaba perdido

El clima cálido y seco que azota Inglaterra reveló los contornos de un jardín ornamental del siglo XVII que se consideraba perdido en la finca de Chatsworth, en Derbyshire, una de las casas señoriales más famosas de Gran Bretaña.

Imágenes aéreas que circulan en las redes sociales fueron compartidas por el perfil oficial de Chatsworth en julio, y muestran el diseño del llamado Grande Parterre, un elaborado conjunto de parterres y senderos construidos hace más de 300 años.

El jardín que reaparece tras el intenso calor

El jardín fue creado alrededor de 1699 para William Cavendish, el primer duque de Devonshire, como parte de la nueva fachada sur de la propiedad, que pertenecía a la familia Cavendish desde 1549. Con unas dimensiones aproximadas de 144 metros de largo por 69 metros de ancho, el espacio seguía el estilo de los jardines formales de la época, pero finalmente fue cubierto por un nuevo diseño paisajístico alrededor de 1730, durante las renovaciones promovidas por el tercer duque de Devonshire.

Chatsworth registró aproximadamente un 33% más de horas de sol que el promedio

Según el equipo de Chatsworth, este fenómeno se produce porque el césped que sustituyó a los antiguos parterres tiene raíces más cortas y se seca más rápidamente durante los periodos prolongados de calor. El contraste en la vegetación provoca que los diseños originales reaparezcan temporalmente, como ya ocurrió durante la ola de calor de 2022.

“Los equipos de monitoreo registraron temperaturas superiores a 30°C en mayo, junio y julio de este año, mientras que la primavera y el comienzo del verano fueron excepcionalmente calurosos y secos en comparación con los promedios históricos para Derbyshire y la región de East Midlands", informó la administración de la finca.

Además de las altas temperaturas, Chatsworth registró aproximadamente un 33% más de horas de sol que el promedio y un 32% menos de lluvia. En julio de 2022, la temperatura más alta jamás registrada en la zona alcanzó los 38,1°C, superando el récord anterior de 34,4°C, registrado en 1911.

El equipo de jardinería de Chatsworth afirma que estuvieron adoptando nuevas estrategias de gestión del agua

Este escenario forma parte de una sequía generalizada que afecta al Reino Unido. Según el Servicio Meteorológico Británico (Met Office), el sureste de Inglaterra registró 17 días consecutivos sin lluvia entre el 2 y el 18 de julio, el período más largo desde 1995. Mientras tanto, la Agencia de Medio Ambiente informó que los embalses del país operan a una media del 79% de su capacidad, por debajo del nivel habitual para esta época del año, y varias compañías de suministro de agua prorrogaron la prohibición del uso de mangueras para ahorrar agua.

En respuesta a las condiciones climáticas, el equipo de jardinería de Chatsworth afirma que estuvieron adoptando nuevas estrategias de gestión del riego, como aumentar la materia orgánica en el suelo y mejorar la infiltración del agua, con el objetivo de aumentar la retención de humedad y reducir las pérdidas durante los períodos de sequía.