LA NACION

El lado positivo de la ola de calor: resurgió un jardín de 330 años que estaba perdido

Las imágenes aéreas difundidas muestran la distribución de un antiguo jardín del siglo XVII

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Las altas temperaturas revelaron los contornos de un jardín ornamental del siglo XVII que se consideraba perdido en la finca de Chatsworth
Las altas temperaturas revelaron los contornos de un jardín ornamental del siglo XVII que se consideraba perdido en la finca de Chatsworth

El clima cálido y seco que azota Inglaterra reveló los contornos de un jardín ornamental del siglo XVII que se consideraba perdido en la finca de Chatsworth, en Derbyshire, una de las casas señoriales más famosas de Gran Bretaña.

Imágenes aéreas que circulan en las redes sociales fueron compartidas por el perfil oficial de Chatsworth en julio, y muestran el diseño del llamado Grande Parterre, un elaborado conjunto de parterres y senderos construidos hace más de 300 años.

Compran una mansión de más de US$3 millones en Barrio Parque con el primer fondo inmobiliario del país

El jardín que reaparece tras el intenso calor

El jardín fue creado alrededor de 1699 para William Cavendish, el primer duque de Devonshire, como parte de la nueva fachada sur de la propiedad, que pertenecía a la familia Cavendish desde 1549. Con unas dimensiones aproximadas de 144 metros de largo por 69 metros de ancho, el espacio seguía el estilo de los jardines formales de la época, pero finalmente fue cubierto por un nuevo diseño paisajístico alrededor de 1730, durante las renovaciones promovidas por el tercer duque de Devonshire.

Chatsworth registró aproximadamente un 33% más de horas de sol que el promedio
Chatsworth registró aproximadamente un 33% más de horas de sol que el promedio

Según el equipo de Chatsworth, este fenómeno se produce porque el césped que sustituyó a los antiguos parterres tiene raíces más cortas y se seca más rápidamente durante los periodos prolongados de calor. El contraste en la vegetación provoca que los diseños originales reaparezcan temporalmente, como ya ocurrió durante la ola de calor de 2022.

“Los equipos de monitoreo registraron temperaturas superiores a 30°C en mayo, junio y julio de este año, mientras que la primavera y el comienzo del verano fueron excepcionalmente calurosos y secos en comparación con los promedios históricos para Derbyshire y la región de East Midlands", informó la administración de la finca.

Además de las altas temperaturas, Chatsworth registró aproximadamente un 33% más de horas de sol que el promedio y un 32% menos de lluvia. En julio de 2022, la temperatura más alta jamás registrada en la zona alcanzó los 38,1°C, superando el récord anterior de 34,4°C, registrado en 1911.

Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 60 metros cuadrados en agosto 2026
El equipo de jardinería de Chatsworth afirma que estuvieron adoptando nuevas estrategias de gestión del agua
El equipo de jardinería de Chatsworth afirma que estuvieron adoptando nuevas estrategias de gestión del agua

Este escenario forma parte de una sequía generalizada que afecta al Reino Unido. Según el Servicio Meteorológico Británico (Met Office), el sureste de Inglaterra registró 17 días consecutivos sin lluvia entre el 2 y el 18 de julio, el período más largo desde 1995. Mientras tanto, la Agencia de Medio Ambiente informó que los embalses del país operan a una media del 79% de su capacidad, por debajo del nivel habitual para esta época del año, y varias compañías de suministro de agua prorrogaron la prohibición del uso de mangueras para ahorrar agua.

En respuesta a las condiciones climáticas, el equipo de jardinería de Chatsworth afirma que estuvieron adoptando nuevas estrategias de gestión del riego, como aumentar la materia orgánica en el suelo y mejorar la infiltración del agua, con el objetivo de aumentar la retención de humedad y reducir las pérdidas durante los períodos de sequía.

O Globo/GDA
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Estos son los precios de las cocheras de CABA para comprar y alquilar
    1

    Uno por uno: el ranking de precios de las cocheras de CABA en agosto 2026

  2. Sturzenegger apuntó a los bancos y pidió un “cambio de chip” para impulsar el crédito hipotecario
    2

    Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación: apuntó a los bancos y pidió un “cambio de chip” para impulsar el crédito hipotecario

  3. Caputo analiza usar fondos del FGS de ANSES para reforzar los préstamos a largo plazo
    3

    Créditos hipotecarios: Caputo analiza usar fondos del FGS de ANSES para reforzar los préstamos a largo plazo

  4. A partir de cuántos días de retraso en el pago del alquiler se podría solicitar
    4

    Desalojos exprés: a partir de cuántos días de retraso en el pago del alquiler se podría solicitar