Las operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires volvieron a crecer en octubre y alcanzaron su nivel más alto en lo que va de 2026. De esta manera, el mercado inmobiliario encadenó su quinto mes consecutivo de crecimiento y superó el registro de septiembre, que hasta entonces había sido el mejor mes del año. Si bien la actividad todavía se mantiene por debajo de los niveles de 2025, la brecha interanual continúa achicándose.

De acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante octubre se registraron 6776 escrituras de compraventa de inmuebles, un 2,5% más que en septiembre, cuando se habían concretado 6612 operaciones. De esta manera, el décimo mes del año se convirtió en el de mayor actividad inmobiliaria de 2026 y dejó atrás los registros de junio (5990), julio (6051), agosto (6055) y septiembre (6612).

Se registraron 6776 escrituras de compraventa de inmuebles, un 2,5% más que en septiembre, cuando se habían concretado 6612 operaciones Daniel Basualdo

Sin embargo, la comparación interanual continúa mostrando una caída, tal como viene sucediendo con los meses anteriores. En este caso, las operaciones cayeron un 3,4% respecto de octubre de 2025, cuando se habían firmado 7018 escrituras. Es decir, el mercado muestra una recuperación en el corto plazo, pero todavía no alcanza el volumen de actividad que había registrado un año atrás, cuando el impulso de los créditos hipotecarios era mayor.

En los primeros 10 meses de 2026 se acumularon 54.971 escrituras de compraventa, un 2,8% menos que las 56.564 registradas durante el mismo período del año pasado. En cuanto a los montos involucrados, las operaciones realizadas durante el décimo mes del año representaron un total de $1.200.824 millones, un 2,1% más que en el mismo mes de 2025. Por su parte, el monto medio de los actos se ubicó en $177.217.307, equivalentes a unos US$114.658 al tipo de cambio oficial promedio. El valor promedio de las transacciones aumentó un 5,8% interanual en pesos y un 0,5% medido en dólares.

En los primeros diez meses de 2026 se acumularon 54.971 escrituras de compraventa Daniel Basualdo

“Es el quinto mejor octubre de toda la serie histórica y por eso creemos que es un dato para valorar, más allá de que sea una leve baja interanual”, señaló la presidente Magdalena Tato.

Créditos hipotecarios: septiembre también fue el mejor mes del año

En octubre las escrituras con hipoteca mostraron una baja en comparación al mes anterior, ya que se registraron 1208. Si se lo compara con el mismo mes del año pasado, la baja es del 19,5%. Durante estos 10 meses se acumularon 8634 hipotecas, es decir un 30% menos que en 2025 cuando se habían registrado 12.328.

Al analizar el acumulado de los primeros 10 meses del año, las escrituras de compraventa registraron una caída del 2,8% respecto del mismo período de 2025, mientras que las hipotecas disminuyeron un 30%. Esto refleja que, pese a la caída de las operaciones con hipoteca, el nivel de actividad inmobiliaria se mantiene cerca del registrado el año pasado.

En octubre las escrituras con hipoteca mostraron una baja en comparación al mes anterior, ya que se registraron 1208 Daniel Basualdo

“Destacamos el nivel de hipotecas, haber logrado más de 1200 operaciones con crédito es un buen indicador”, apuntó Tato y agregó: “Es un dato positivo que el acumulado de los 10 meses en compraventas sea prácticamente igual a 2025 con un 30% de hipotecas menos”.