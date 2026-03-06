Gastos reales: cuánto cuesta mantener una propiedad de dos ambientes en Caba en marzo 2026

Ser dueño de una vivienda implica afrontar innumerables gastos. Un propietario debe pagar distintos costos asociados al mantenimiento del inmueble. Las expensas, los impuestos y los seguros son solo algunas de las obligaciones que pueden variar según el barrio, el tipo de edificio donde se encuentra la vivienda, los amenities que ofrece y el tamaño del departamento.

Los gastos a tener en cuenta

El costo de las expensas

En promedio, las expensas en la ciudad de Buenos Aires rondan los $324.404 por mes, según una investigación realizada por la plataforma Consorcio Abierto.

Sin embargo, estos números cambian considerablemente en departamentos dentro de torres con amenities. Si se tiene en cuenta el barrio más caro de la ciudad, Puerto Madero, donde el valor del metro cuadrado nuevo supera los US$7000, las expensas pueden estar arriba de $1.800.000 mensuales.

En Puerto Madero, donde el m2 nuevo supera los US$7000, las expensas pueden estar arriba de el $1.800.000 mensuales JUAN MABROMATA - AFP

Este importe mensual incluye gastos de mantenimiento del edificio, servicios comunes, personal, limpieza, seguridad, electricidad de los espacios comunes y honorarios de la administración.

A su vez, hay expensas extraordinarias que son los gastos excepcionales que surgen de imprevistos, suelen ser decididos por los copropietarios durante las asambleas. Estas cubren reparaciones o mejoras, como el reemplazo de ascensores, la modernización de cámaras de seguridad o arreglos estructurales. Este tipo de expensas no son predecibles y no ocurren todos los meses, aunque suelen ser más frecuentes en edificios antiguos que necesitan mayor mantenimiento.

Las obligaciones impositivas

Los propietarios de departamentos también tienen obligaciones impositivas que deben abonar con regularidad.

El ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), es un impuesto que financia servicios urbanos como el alumbrado público, el barrido y limpieza de las calles, el mantenimiento del espacio público, la recolección de los residuos y la conservación de veredas y calles.

Los propietarios de departamentos también tienen obligaciones impositivas Freepik

No todos los propietarios pagan el mismo monto: el cálculo depende de la ubicación, la superficie y el valor fiscal del inmueble. En CABA, este tributo se encuentra unificado con el impuesto inmobiliario, en la misma boleta.

Servicios: luz, agua y gas

Cada mes se deben sumar los servicios básicos del departamento por el consumo de quien vive allí, como ser la electricidad, el gas y el agua, cuando este último no está incluido dentro de las expensas. El monto depende del consumo del hogar, el tamaño de la vivienda y del tipo de edificio.

Optativos: los seguros

Cada vez es más frecuente que los propietarios contraten un seguro para el hogar que puede cubrir diferentes situaciones como incendios, robos o incluso problemas estructurales dentro de la vivienda. Aunque no es obligatorio, muchos propietarios lo consideran una protección adicional.

Qué gastos tienen los inquilinos

Si el departamento está alquilado, quien paga expensas, servicios e impuestos ya mencionados es el inquilino —excepto las expensas extraordinarias que se puede acordar con el propietario que las pague por ser habitualmente montos para refacciones o inversiones en el edificio—, los inquilinos deben sumar todos los meses los siguientes pagos:

Alquiler

Para los inquilinos, la principal diferencia —y el mayor costo— es el alquiler del inmueble.

Los precios varían según tipología y barrio. En promedio, un monoambiente ronda los $680.000, un dos ambientes los $790.801 y un tres ambientes $1.060.751, según el índex de Zonaprop de febrero.

En cambio, si la comparación se hiciese por barrio y teniendo en cuenta un departamento de dos ambientes, Puerto Madero lidera el ranking de los barrios más caros, con un valor promedio de $1.322.428. Los siguen, con precios aproximadamente 33% inferiores:

Palermo: $891.258

Núñez: $878.433

Palermo es el segundo barrio más caro para alquilar, según Zonaprop, con un promedio de $891.258 Daniel Basualdo

En el otro extremo, con valores $600.000 más bajos que Puerto Madero, se ubican:

Liniers: $679,318

Floresta: $674,060

Lugano: $643,142

Gastos e impuestos

Además del alquiler mensual, los inquilinos suelen pagar las expensas ordinarias y los servicios, como la luz, gas, agua e internet.

Los inquilinos suelen pagar las expensas ordinarias y los servicios, como la luz, gas, agua e internet Ricardo Pristupluk

También es cada vez más común que el contrato establezca la obligación de contratar un seguro contra incendios, que corre por cuenta del inquilino.

El ABL es un impuesto que corresponde al propietario, aunque en muchos contratos se establece que sea abonado por el inquilino.