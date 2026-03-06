Dónde está y cómo es la casa en la que Wanda Nara vivió con Maxi López

Si hay una persona en este país que siempre es noticia, esa es Wanda Nara. Entre nuevos trabajos, su vida privada, declaraciones y peleas mediáticas, su nombre está siempre en boca de todos. Pero esta vez la novedad no llega por el lado del espectáculo, sino del mercado inmobiliario: la conductora puso a la venta su casa ubicada en Santa Bárbara, un conocido barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires y de los más consolidados del corredor norte.

El precio de publicación se encuentra en los US$2,2 millones, con expensas que rondan el millón de pesos por mes.

El inmueble se trataba de un bien matrimonial de Wanda Nara con su primer marido y padre de sus hijos varones, Maxi López, el cual compraron cuando estaban casados. Tras su escandalosa separación, en 2013, en la disputa entre ellos se encontraba esta casa que quedó a manos de la conductora.

En 2021 la expareja llegó a un acuerdo en el que la mediática quedaba como propietaria única de esta exclusiva mansión. De esta forma, de manera legal, Nara es la única dueña de la lujosa vivienda frente a la laguna.

Cómo es la casa que vende Wanda Nara en zona norte

La vivienda está desarrollada en tres plantas sobre un lote de 2200 metros cuadrados con salida directa al lago central del barrio y cuenta con alrededor de 600 m² cubiertos. Según la publicación inmobiliaria, la casa también se ofrece en alquiler sin amoblar y se destaca por su diseño minimalista, la calidad constructiva y su orientación este, que garantiza buena luminosidad durante gran parte del día.

La residencia combina grandes volúmenes, amplios ventanales y una fuerte conexión visual con el agua y el jardín. En la planta baja se encuentra un hall de recepción en doble altura que conduce hacia el living principal, equipado con hogar a leña. Allí también se ubican el comedor con vistas abiertas al jardín y al lago, un family room, un escritorio, toilette de recepción y una cocina totalmente equipada con isla central y comedor diario.

En el área social exterior, la propiedad cuenta con un doble quincho: uno semicubierto y otro cerrado, pensados para reuniones y encuentros sociales. Todos los espacios mantienen una continuidad visual con el jardín parquizado y la laguna.

La planta alta concentra el sector privado. Un hall de distribución conecta cuatro dormitorios en suite. La suite principal es uno de los espacios más destacados de la casa: cuenta con un amplio vestidor, baño compartimentado con ducha y jacuzzi, y una terraza privada con vista directa al lago central. A su vez, hay tres junior suites de grandes dimensiones, todas con vistas abiertas al jardín y al agua.

El subsuelo suma más espacios funcionales y de ocio. Allí se ubica una suite para huéspedes, una gran sala de juegos o family, dependencia de servicio con baño, lavadero, depósito y un garage cerrado con capacidad para dos autos.

En el exterior, la propiedad refuerza su perfil de casa pensada para el disfrute. Tiene una pileta con borde infinito orientada hacia la laguna, muelle privado y un jardín completamente parquizado con riego automático. También incluye baño exterior para el sector de piscina.

Entre los detalles de equipamiento se destacan la calefacción por losa radiante, aire acondicionado tipo split en todos los ambientes, aberturas con doble vidrio hermético (DVH) y parrilla de acero inoxidable.

La nueva casa de Wanda Nara en Nordelta

Hace algunos meses, Wanda Nara mostró cómo avanza la terminación de su nueva mansión en un barrio privado de Nordelta. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefé) posteó en las historias de su cuenta de Instagram un collage de fotos y reveló los detalles que convirtieron esa residencia en “la casa de sus sueños”. Según aclaró, participó en la construcción y diseño de cada sala.

En mayo de 2025, Nara comunicó que había adquirido un terreno y que estaba en proceso de edificación de un nuevo hogar en el exclusivo barrio del Yatch Nordelta, más grande y con condiciones mejores a las que vende en la actualidad.

Acostumbrada al lujo y la vida de los nuevos millonarios, la conductora hizo parte a sus seguidores de todos los detalles e ideas que aplicó en este proyecto. Su fascinación fue tal que en ocasiones anteriores reconoció que le hubiera gustado ser arquitecta.

La nueva propiedad se sumó a las que ya posee en la Argentina y en Italia. Más allá de acrecentar su cartera de inversiones tras su separación con Mauro Icardi, esta casa la convirtió en un símbolo de cambio, renovación y nueva vida.

En el collage que posteó, mostró el exterior de la construcción con las paredes de madera y la base hecha de concreto. Tiene tres plantas y balcones que dan hacia un jardín extenso. Además, los ventanales dominan parte de las paredes laterales, lo que le proporciona luz solar todo el tiempo.

En la foto enseñó una sala sin terminar, con el piso cubierto de papeles y latas de pintura listas para ser utilizadas. A lo lejos se ve el patio y una de las casas de sus vecinos.

Para la decoración añadió macetas de cemento con pequeños árboles, las cuales ubicó en la segunda planta, frente a la ventana. Incluso dejó ver que el piso del balcón también es de madera y colocó canteros con arbustos de exterior.

“Mi proyecto”, manifestó Nara sobre las cuatro fotos que publicó. Pese a que no confirmó cuándo estará lista la construcción, de tanto en tanto viaja hasta allí para supervisar el trabajo de los albañiles. Por las imágenes puede dilucidarse que cada vez falta menos.

Asimismo, la conductora destacó el vestidor amplio que creó solo para ella. Allí pretende guardar todas las prendas, zapatos y carteras que adquirió hasta el momento.