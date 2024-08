Juan Carlos De Pablo: “Escucho buenas razones para no blanquear”

Escuchar

En el marco de la Expo Real Estate, un congreso que reúne a los principales actores del sector inmobiliario, el reconocido economista Juan Carlos De Pablo habló sobre cómo ve el escenario actual en la economía argentina, respondió consultas sobre el blanqueo y brindó claves para pensar la segunda mitad del año.

Ante un auditorio completo, uno de los economistas más escuchado por los empresarios cerró la primera jornada del evento en un mano a mano moderada por Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU),. ¡Recomienda blanuear? Fue la consulta que el especialista respondió en forma inmediata: “aconsejó consultar con un contador. No soy especialista en el tema, pero en general, escucho buenas razones para no blanquear”, aticipó ante una audiencia.

Otras de las preguntas que se animó a responder fue si cree que seguirá aumentando el costo de construcción en dólares. “Es probable que aumente el costo en dólares pero probablemente no con la intensidad que hubo últimamente”, aclaró.

Durante la charla también hubo espacio para responder sobre el panorama internacional: analizó desde la inflación de julio en Estados Unidos, hasta las elecciones en Venezuela, para cerrar con un dato que golpea a la Argentina específicamente: “El último dato internacional es la caída sustancial del precio de la soja. En Estados Unidos lo que era US$450 ahora es US$350. Primero, afecta a ese mismo país, pero segundo a la Argentina, porque tiene menos recaudación”, enfatizó.

Por otra parte, resaltó que “en julio hubo dos impuestos que nos salvaron las papas, el Impuesto País y las retenciones a la exportación, mientras que Ganancias y el IVA estuvieron por debajo”.

De cara a lo que viene, respecto al presupuesto del año que viene, resaltó algunas consignas: “En primer lugar, sigue el equilibrio fiscal, también siguen los planes sociales, aunque sin intermediarios; por último, van a simplificar y modernizar el Estado y reforzarán el presupuesto de seguridad y defensa”.

El economista resaltó que “hay que tomar las decisiones pensando que no hay salto devaluatorio”, aunque aclaró que no se refería a que no va a haber, sino que “hay que tomar las decisiones sabiendo que no hay salto devaluatorio y si hay, te jodés”. A la vez, insistió en que no hay ninguna promesa formal por parte del Gobierno en materia cambiaria.

Juan Carlos De Pablo, uno de lo economistas más escuchados por los empresarios

A la hora de analizar en dónde estamos parados, De Pablo habló de “alta inflación” y mencionó el índice que publicó el INDEC ayer. También aludió al nivel de actividad y reconoció que “los datos estadísticos muestran que tocó fondo entre abril y mayo, después empezó la recuperación, pero es una realidad heterogénea, entre los sectores. Hay que tener en cuenta también la micro”. Por último, se refirió a la balanza comercial, indicando que el país registra un superávit comercial, aunque “en las últimas semanas está más castigado, porque está cayendo fuertemente el precio de la soja”.

El economista también se refirió al impacto de la política en el desarrollo del país: “Si no la entendés la política, no entendés nada”. Además, señaló: “La Argentina es un régimen presidencialista, al igual que Estados Unidos y Brasil; el presidente estará hasta que termine su mandato en el 2027, por lo que hay que tomar las decisiones teniendo en cuenta esa realidad″.

Por último, respondió la pregunta sobre ¿ a qué tenemos que estar pendientes los argentinos?: “Le doy particular atención a las decisiones, no a las palabras; esto en la práctica son las leyes, los decretos, resoluciones y comunicados del Banco Central, el resto no me importa”, cerró la charla aclarando que no dará detalles de sus encuentros personales con el presidente Javier Milei, aunque aclaró: “No está loco, el hombre es así, transparente y consciente de sus limitaciones: no tiene gobernadores, tiene pocos senadores y diputados. Lo importante es que está convencido del equilibrio fiscal, algo muy importante, del cual derivan resultados”.